Bei Saturn gibt es bis Montag um 9 Uhr wieder die „Weekend Deals“ mit verschiedenen reduzierten Artikeln. Mit dabei sind unter anderem 16 GByte DDR4-RAM von Crucial, ein QLED-TV von TCL und eine externe Festplatte von Western Digital.

Crucial Ballistix RGB (16 GB)

Das bietet der Arbeitsspeicher: Die beiden DDR4-RAM-Module mit jeweils 8 GByte und 3.200 MHz bei Timings von CL16-18-18-36 richten sich mit ihrer RGB-Beleuchtung oberhalb des roten Heatspreaders in erster Linie an Gaming-PCs.

Rezensionen und Ersparnis

Positive Bewertungen: Bei den Produktrezensionen auf Amazon.de haben die RAM-Riegel eine durchschnittliche Wertung von 4,7 von 5 Sternen von über 170 Nutzern. Probleme gibt es in der Regel keine.

Ersparnis: Saturn.de bietet das RAM-Kit derzeit versandkostenfrei für nur 79 Euro statt 104,99 Euro an. Dies ist der bisherige Bestpreis und die ANgebote starten ansonsten derzeit erst ab rund 95 Euro.

TCL 55C715 QLED-TV

Das bietet der Fernseher: Der TCL 55C715 kam erst vor gut zwei Monaten auf den Markt und verfügt über eine Bildschirmdiagonale von 55 Zoll (140 Zentimeter), wobei das LCD-Panel mit starker LED-Hintergrundbeleuchtung (Direct-lit, Dimming) eine Auflösung von 3.840 x 2.160 Bildpunkten bietet.

Dank Quantenpunkttechnologie (QLED) bei der Hintergrundbeleuchtung sollen gegenüber herkömmlichen Lösungen anderer Hersteller besonders satte Farben und Kontraste erreicht werden, die schon fast an OLEDs heranreichen.

Weitere Features

Der integrierte Dual-Triple-Tuner unterstützt Kabel, Antenne und Satellit (2x DVB-T/​-T2/​-C/​-S/​-S2 HEVC H.265)

breite HDR-Unterstützung (Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG)

Die Audio-Gesamtleistung der Lautsprecher ist mit 20 Watt (2 x 10W) angegeben, wobei der Audio-Decoder auch Dolby Atmos und DTS unterstützt.

In Sachen Smart-Funktionalität bietet das Modell dank Android TV 9.0 als Betriebssystem zahlreiche Apps sowie außerdem HbbTV, USB-Recording und Sprachsteuerung.

Die Leistungsaufnahme im Betrieb soll typischerweise 86 Watt und im Standby 0,5 Watt betragen (Energieeffizienzklasse A+).

Schnittstellen: 3x HDMI 2.0, Digital Audio Out (1x optisch), 1x Kopfhörer, 2x USB 2.0, LAN, 1x CI+ 1.3 Wireless WLAN 802.11a/​b/​g/​n/​ac, Bluetooth 5.0

Rezensionen, Test und Ersparnis

Das sagen Nutzer: Das Modell wird auf Saturn.de in über 34 Rezesionen mit durchschnittlich 4,3 von 5 Sternen fast durchweg positiv bewertet.

Gelobt wird vor allem die Bildqualität und das Preis-Leistungs-Verhältnis, während oftmals eine träge Bedienbarkeit kritisiert wird..

Im Test: Die Webseite ndtv.com hat das Modell kürzlich getestet und folgende Punkte herausgestellt:

Pro Gutes Design, viele Konnektivitätsoptionen

Freisprech-Spracherkennung

Helle, lebhafte Farben

Mikro-Dimming, gute Schwarzwerte

Ausgezeichnet mit hochauflösenden TV-Inhalten Contra Schwerfällige, unbeholfene Software-Oberfläche

Unterdurchschnittliche Leistung mit 720p- und SD-Inhalten

Durchschnittliche Tonqualität, Dolby Atmos macht kaum einen Unterschied

Ersparnis: Saturn.de bietet den TCL 55C715, ebenso wie Mediamarkt.de, derzeit für 499 Euro statt zur UVP von 899 Euro an. Ansonsten ist er erst ab 686 Euro gelistet.

WD My Book 10 TB

Das bietet die externe Festplatte: Das 3,5-Zoll-Laufwerk mit 10 TByte wird per USB 3.0 an den PC angeschlossen und ist dank exFAT-Formatierung ab Werk Windows- und Mac-kompatibel.

So lassen sich direkt nach dem Anschließen große Mengen an Fotos, Videos, Musik und Dokumenten auf dem My Book Desktop-Speicher ablegen. Dank der beigelegten Software WD Backup zur Sicherung von Daten vom PC auf die externe Festplatte ist auch eine praktische Backup-Lösung dabei.

Mittels WD Security lässt sich zudem eine Passwortschutz mit Hardware-Verschlüsselung einstellen, während die WD Drive Utilities bei der Verwaltung der externen Festplatte helfen. Obendrein gewährt der Hersteller drei Jahre Garantie.

Rezensionen, Test und Ersparnis

Das sagen Nutzer: Das Modell wird in zwei Rezensionen auf Saturn.de mit durchschnittlich 4,5 von 5 Sternen fast durchweg positiv bewertet.

Gelobt werden Zuverlässigkeit, Preis und Software. Moniert wird derweil vereinzelt die Lautstärke beziehungsweise Vibrationen.

Im Test: Techstage.de hat das Modell auf den Prüfstand gestellt und vor allem das gute Gesamtpaket sowie die besonders geringe Betriebslautstärke gelobt, während die durchschnittlichen Übertragungsraten etwas schneller sein könnten.

Das MyBook von WD bietet eine ordentliche Leistung und eine einfache, aber durchdachte Sicherungssoftware. Es ist perfekt für alle, die Daten sichern, sich aber nicht mit zusätzlichen Programmen auseinandersetzen wollen. Dazu kommt, dass die Festplatte sehr ruhig ist. Auf dem Schreibtisch hat sie uns zu keinem Zeitpunkt gestört. Alles in allem eine solide Rundumlösung, die aber etwas schneller sein dürfte.

Pro Backup-Software enthalten

leise Contra teilweise langsam

wegen Größe weniger portabel

Ersparnis: Saturn.de bietet doe WD My Book 10 TByte aktuell zum Preis von 179 Euro statt zur UVP von 259,99 Euro an.

Dabei hat auch Amazon mit dem Angebot gleichgezogen. Laut Preisvergleich bei Geizhals.de ist das Modell ansonsten günstigstenfalls ab rund 200 Euro gelistet.

