Diablo 4 in WQHD zocken: Diese RX 6800 im Tiefstpreis-Angebots macht’s möglich!

Die Radeon RX 6800 ist eine erstklassige Grafikkarte, wenn ihr Titel wie Diablo 4 in WQHD und mit hohen FPS spielen wollt. Jetzt im Angebot!

WQHD ist sowas wie der neue Gold-Standard im PC-Gaming. Deutlich schärfer als Full-HD, aber dabei deutlich günstiger als 4K und damit genau richtig. Die Radeon RX 6800 ist eine Grafikkarte aus der oberen Mittelklasse und prädistiniert für die Auflösung. Bei Mindfactory ist gerade ein Custom Modell von MSI richtig günstig im Angebot.

Radeon RX 6800 jetzt im Angebot

Darum geht’s: Es handelt sich dabei um die MSI Radeon RX 6800 Gaming Z Trio mit 16GB GDDR6 Speicher und intelligenter Drei-Lüfter-Kühlung und flüsterleisem 0dB-Zero-Fan-Modus. LED-Beleuchtung ist natürlich ebenfalls an Bord.

Bei der Leistung liegt die Grafikkarte etwa auf einem Niveau mit der NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, eignet sich also bestens, um Spiele wie Diablo 4 in WQHD, mit maximalen Details und hohen FPS zu genießen. 4K ist mit der GPU ebenfalls möglich, je nach Titel müsst ihr dann aber Abstriche bei den Details und der Framerate in Kauf nehmen.

Das ist das Angebot: Bei Mindfactory kostet die MSI Radeon RX 6800 Gaming Z Trio aktuell nur 458€. Für den Versand kommen nochmal 8,99€ dazu.

Einen besseren Preis für das Custom Modell gab es bisher noch nie. Auch zurzeit kann kein anderer Händler mithalten. Das nächstbessere Angebot kommt von Cyberport, hier kostet die GPU mit Versand 473,99€. Bei Amazon ist das Modell mit 544,85€ gelistet. (Quelle: geizhals.de)

Schnappt euch jetzt die Grafikkarte im Angebot!

Die technischen Details:

Boost-Takt 1925-2155MHz Speicher 16GB GDDR6 Speichertakt 16 Gbps Bandbreite 512 GB/s Kühlung 3x Axial-Lüfter (100mm) mit 0dB-Zero-Fan-Modus Anschlüsse 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a Stromversorgung 3x 8-Pin PCIe Abmessungen 324x142x55mm (LxBxH)

