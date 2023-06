Euer Einstieg in 4K-Gaming: Radeon RX 6900 XT jetzt zum Tiefstpreis schnappen

4K-Grafikkarten werden mehr und mehr für jeden erschwinglich. Diese Radeon Radeon RX 6900 XT ist jetzt so günstig wie noch nie bei Mindfactory.

Der Traum vom Zocken in 4K muss nicht länger ein Traum bleiben. Die XFX Radeon RX 6900 XT bei Mindfactory ist jetzt zum neuen Tiefstpreis erhältlich. Derzeit zahlt ihr für die Grafikkarte nur noch 619€. Zum Vergleich liegt das nächstgünstigere Angebot für dieses Custom-Modell bei 675€. Andere Modelle mit dem RX 6900 XT Chip fangen sogar erst bei 799€ an. Wir haben hier also das mit großem Abstand beste Angebot für euch herausgesucht.

Was kann die Radeon RX 6900 XT?

Die XFX Radeon RX 6900 XT ist nicht nur ein Schnäppchen, sondern auch eine leistungsstarke Grafikkarte, die euer Gaming-Erlebnis auf ein neues Niveau hebt. Mit ihrer beeindruckenden Performance und der Unterstützung von 4K-Auflösung ermöglicht sie euch, Spiele in atemberaubender Detailtreue und Klarheit zu erleben.

Dank der 16 GB GDDR6-Speicherkapazität bietet die XFX Radeon RX 6900 XT nicht nur eine hohe Bandbreite, sondern auch genügend Speicherplatz für die Verarbeitung großer Datenmengen in Echtzeit. Das bedeutet, dass ihr Texturen, Effekte und Animationen in Spielen in beeindruckender Geschwindigkeit und Qualität genießen könnt, ohne Einbußen bei der Leistung hinnehmen zu müssen.

Mit der XFX Radeon RX 6900 XT könnt ihr nicht nur in 4K spielen, sondern auch Inhalte in dieser beeindruckenden Auflösung erstellen. Ob ihr eure eigenen Gameplay-Videos aufzeichnet, hochauflösende Screenshots erstellt oder aufwendige 3D-Modelle rendert – diese Grafikkarte unterstützt euch bei all euren kreativen Projekten.

Günstige Alternative: Radeon RX 6800

Ein weiteres Tiefstpreis-Angebot gibt es für die MSI Radeon RX 6800 mit ebenfalls 16 GB Videospeicher. Mit einem Preis von nur 458€ ist sie deutlich günstiger als die RX 6900 XT, bringt aber auch entsprechend etwas weniger Leistung. Die RX 6800 ist zum Zocken in WQHD mit hohen bis sehr hohen Details ausgelegt. In einigen Games sind auch Auflösungen bis 4K möglich, hier dürft ihr dann aber keine Raytracing-Effekte erwarten. Insgesamt ist die RX 6800 eine sehr gute und preisgünstige Alternative, wenn ihr eure Games in 1440p spielt.

Auf der Suche nach den besten Deals aus den Kategorien Gaming, Hardware und Multimedia? Dann schaut mal in unserer Übersicht vorbei! Hier stellen wir jeden Tag spannende Angebot und Aktionen geprüft und verglichen vor.