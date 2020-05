Bis Montag um 9 Uhr laufen bei Saturn.de die „Weekend Deals“, unter anderem mit einem günstigen QLED-TV von Samsung und einer großen Festplatte von Seagate für den externen Gebrauch.

Samsung GQ49Q70R QLED-TV

Das bietet der Fernseher: Der Samsung GQ49Q70R kam Anfang vergangenen Jahres auf den Markt und verfügt über eine Bildschirmdiagonale von 49 Zoll (124 Zentimeter), wobei das LCD-Panel mit guter LED-Hintergrundbeleuchtung (Direct-lit, Full Array Local Dimming) eine Auflösung von 3.840 x 2.160 Bildpunkten bietet.

Dank Quantenpunkttechnologie (QLED) bei der Hintergrundbeleuchtung sollen gegenüber herkömmlichen Lösungen anderer Hersteller besonders satte Farben und Kontraste erreicht werden, die schon fast an OLEDs heranreichen.

Weitere Features:

Der integrierte Dual-Triple-Tuner unterstützt Kabel, Antenne und Satellit (2x DVB-T/​-T2/​-C/​-S/​-S2 HEVC H.265)

HDR-Unterstützung (HDR10, HDR10+, HLG)

Die Audio-Gesamtleistung der Lautsprecher ist mit 40 Watt (2 x 10W, 1 x 20W) angegeben, wobei der Audio-Decoder auch Dolby Digital Plus unterstützt.

In Sachen Smart-Funktionalität bietet das Modell neben Apps, Webbrowser und Co. unter anderem auch HbbTV, USB-Recording und Sprachsteuerung.

Die Leistungsaufnahme im Betrieb soll typischerweise 116 Watt und im Standby 0,5 Watt betragen.

Schnittstellen: 4x HDMI, Digital Audio Out (1x optisch), 2x USB 2.0, LAN (Wake On LAN), 1x CI+ 1.4, WLAN, Bluetooth

Rezensionen, Test und Ersparnis

Das sagen Nutzer: Das Modell wird auf Saturn.de in über 1.200 Rezesionen mit 4,7 von 5 Sternen fast durchweg positiv bewertet.

Gelobt werden vor allem Bildqualität, Ton und Ausstattung, während ab und an die Fernbedienung als gewöhnungsbedürftig beschrieben wird.

Im Test: Die Webseite produkttest24.com hat das Modell auf den Prüfstand gestellt und urteilt wie folgt:t:

Das Modell GQ49Q70R aus dem Hause Samsung ist ein sehr hochwertiger und aktueller QLED 4K TV mit vielen Smart Home-Funktionen und kann problemlos in jegliche Smart Home-Systeme integriert werden. Überzeugt haben neben der allumfassenden Smart Home-Integration auch die Sprachsteuerungsmöglichkeiten sowie das umfangreiche Ausstattungspaket mit Twin Tuner, USB-Aufnahmefunktion, HbbTV uvm. Im wichtigsten Punkt, der Bildqualität gibt es nichts zu bemängeln. Der GQ49Q70R liefert farbenfrohe, satte Farben mit starkem Kontrast und einer enormen Tiefenwirkung. Insgesamt können wir dem neuen Modell aus der Q70R-Serie nur eine absolute Kaufempfehlung aussprechen, denn die hat er sich verdient!

Ersparnis: Saturn.de bietet den Samsung GQ49Q70R derzeit versandkostenfrei für 599 Euro statt zur UVP von 1.399 Euro an.

Im Preisvergleich bei Geizhals.de ist dies der bisher günstigste Preis und das Modell sonst derzeit erst ab 718 Euro mit Versand gelistet.

Hier geht’s zum Angebot:

Seagate Expansion Desktop 8 TB

Das bietet das Modell: Das 3,5-Zoll-Laufwerk mit großen 8 TByte Speicherplatz wird per USB 3.0 an den PC angeschlossen und ist vornehmlich als stationäre Speichererweiterung gedacht, wenn die internen Laufwerke bereits mit Musik, Bilder und Co. am Limit sind.

Ab Werk ist sie Windows-kompatibel. Der Hersteller gewährt zwei Jahre Garantie auf das Modell.

Rezensionen, Test und Ersparnis

Das sagen Nutzer: Mit durchschnittlich 4,7 von 5 Sternen wird die Seagate Expansion Desktop überwiegend positiv bewertet, wobei vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis und der große Speicherplatz gelobt werden.

Abstriche gibt es ab und an für das Fehlen eines Ein-/Ausschalters und die Notwendigkeit des Netzteilbetriebs.

Im Test: Die Webseite realhardwarereviews.com hat eine Wertung von 81 Prozent vergeben und urteilt wie folgt:

Für einige wird die große Kapazität in Kombination mit guter bis exzellenter Leistung eine Gewinnkombination sein. Für andere ist die kurze Garantie, das Fehlen eines Ein-/Ausschalters und das blinde Vertrauen in Plastik der Grund für den Untergang. So oder so, Seagate Desktop Expansion 8TB verdient eine ernsthafte Überlegung, da der Angebotspreis sehr verlockend ist.

Pro viel Speicherplatz

gutes Preis-Leistungs-Verhältnis Contra nur Netzbetrieb und kein Ein-/Ausschalter

Ersparnis: Saturn.de bietet die Seagate Expansion Desktop 8 TByte aktuell versandkostenfrei zum Preis von 139 Euro statt zur UVP von 179,99 Euro an. Im Preisvergleich bei Geizhals.de ist sie ansonsten derzeit ab rund 166 Euro mit Versand Euro gelistet.

Weitere Angebote

Darüber hinaus sind im Rahmen der „Weekend Deals“ aber auch noch zahlreiche weitere Artikel im Preis reduziert, darunter der Streaming-Adapter Google Chromecast aus der 3. Generation für nur 29 Euro statt 39 Euro. Sämtliche Angebote finden sich auf der entsprechenden Übersichtsseite im Online-Shop:

SanDisk-SSDs mit 1 und 2 TByte aktuell günstig bei Saturn & MediaMarkt

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.