QHD-Gaming-Monitor bei Amazon im Preissturz

Dieser QHD-Gaming-Monitor kostet echt wenig, günstiger bekommt ihr die Qualität kaum noch. Also nutzt jetzt die Black Week bei Amazon.

Der LG Ultragear Gaming-Monitor beschert euch ganze 144Hz und 1ms für flüssige Details beim Spielen. Zudem profitiert ihr von der starken FreeSync-Technologie und allerlei Anschlussmöglichkeiten. Spart jetzt 27% und bezahlt nur 219€ statt 299€.

Darum lohnt sich dieser QHD-Gaming-Monitor

Dieser Gaming-Monitor verfügt über eine Bildschirmgröße von 27 Zoll und eine QHD-Auflösung. Diese Auflösung ist das beste Mittelfeld in der heutigen Zeit, um wunderschönes Gaming zu erleben, das nicht ganz so viel Leistung wie bei einer 4K-Auflösung frisst. Genießt Lords oft the Fallen 2023 oder Baldur’s Gate 3 auf diesem Bildschirm. Eines ist sicher, ihr werdet schöne Erinnerungen ernten.

Mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz bietet der Bildschirm von LG Ultragear eine unglaublich flüssige Darstellung. Zusätzlich profitiert ihr von der Reaktionszeit von nur 1 ms GtG. Eure Bewegungen in Valorant oder Rainbow Six Siege werden unmittelbar umgesetzt. Überrascht eure Gegner und seid ihnen stets einen Schritt voraus.

Ein weiterer Pluspunkt ist die AMD FreeSync-Technologie. Sie synchronisiert die Bildwiederholrate des Monitors mit der Framerate eurer Grafikkarte, um ein reibungsloses Gameplay ohne Tearing oder Stuttering zu gewährleisten. Jede Spielwelt wird somit sauber dargestellt, außerdem habt ihr auch bei Online-Matches einen klaren Vorteil, indem ihr nicht von Störungen beeinträchtigt werdet.

Er bietet auch eine große Anzahl von Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI und DisplayPort. Schließt sogar eure Nintendo Switch an und nutzt die wunderschöne Auflösung, oder eure PS5. Überdies verfügt der Monitor über einen ergonomischen Standfuß, der es euch ermöglicht, den Bildschirm nach euren Bedürfnissen anzupassen und eine angenehme Position für lange Gaming-Sessions zu finden.

In unserer Cyber Week Hub erhaltet ihr einen Überblick zu weiteren Super-Angeboten. Es ist eine vortreffliche Entscheidung, hier regelmäßig vorbeizuschauen, um genau das Gerät zu erbeuten, wonach ihr euch sehnt.

Ein Paradies für Tech-Liebhaber

