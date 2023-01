Mit maximal 10€ holt ihr im PS Store gerade einige der besten PS4- und PS5-Spiele nach

Im PSN bekommt ihr eine ganze Reihe wirklich beeindruckender Spiele schon für weniger als 10€! Hier findet ihr sieben der lohnenswertesten!

Gute Spiele müssen nicht teuer sein. Denn in einer Zeit von Diminishing Returns sind die grafischen Verbesserungen der neuen Generation nicht mehr so ausschlaggebend wie noch in der Vergangenheit. Entsprechend lohnen sich auch Klassiker nach wie vor. Und viele von denen gibt es schon für weniger als 10€!

Günstige Kracher im PS Store

Was ihr zu den Angeboten wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Die Angebote enden am 2. Februar, 07:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Jedes Spiel bietet unterschiedlich viel Spielspaß für jeden investierten Euro. Anhand der Daten der Website Howlongtobeat seht ihr für jedes der hier aufgeführten Spiele eine durchschnittliche Spielzeitangabe. Die gibt an, wie lange ihr in etwa beschäftigt seid, wenn ihr nur der Story folgt.

Das müsst ihr beachten: Dank der Abwärtskompatibilität der PS5 könnt ihr auf der modernen Konsole auch PS4-Spiele spielen. PS5-Spiele funktionieren hingegen nicht auf dem älteren Modell. Zudem gibt es bei manchen Angeboten noch einen zusätzlichen Rabatt für PS-Plus-Mitglieder. Angegeben ist jedoch der Preis, den ihr ohne den Abo-Dienst bekommt.

God of War 3: Remastered

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Santa Monica Studio | Release-Datum: 15. Juni 2015 | Spielzeit: 10 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? God of War 3 beendet die Geschichte, die einst mit dem ersten Teil der Reihe startete und lässt Kratos Rache an den griechischen Göttern nehmen, die für den Tod seiner Familie verantwortlich sind. Dafür setzt es einen großen Fokus auf seine Hack-and-Slay-Kämpfe, lässt euch aber auch Puzzle lösen und Plattforming-Abschnitte absolvieren.

Für wen lohnt sich das Spiel? Entsprechend lohnt sich das Spiel nicht nur für Fans von Action-Adventure-Spielen, sondern auch Liebhabern der griechischer Mythologie. Weiter ist es eine gute Vorbereitung, für die jüngst erschienenen Teile in der nordischen Mythologie.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: God of War 3: Remastered bekommt ihr mit einem Rabatt von 50 Prozent für nur 9,99€, anstatt die UVP von 19,99 Euro zu zahlen.

Rise of the Tomb Raider

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Crystal Dynamics | Release-Datum: 11. Oktober 2016 | Spielzeit: 14 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Rise of the Tomb Raider ist der zweite Teil der Reboot-Reihe rund um Lara Croft. Hier begebt ihr euch auf die Suche nach der legendären Stadt Kitezh. Und dabei steht das bekannte Tomb-Raider-Gameplay an, mit Platforming-Abschnitten, Kämpfen und Rätseln.

Für wen lohnt sich das Spiel? Entsprechend lohnt es sich natürlich vpr allem für Fans der Reihe, ist gleichzeitig aber auch ein gutes Spiel für all jene, die an sich Action-Adventure-Spiele mögen. Zudem bietet es mit seiner Story auch etwas für Mystery-Fans.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Bei Rise of the Tomb Raider spart ihr aktuell 80 Prozent auf die UVP von 29,99 Euro und zahlt nur noch 5,99€.

Devil May Cry HD Collection

Genre: Action | Entwickler: Capcom | Release-Datum: 13. März 2018 | Spielzeit: 28 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Die Devil May Cry HD Collection gibt euch gleich drei Spiele: Devil May Cry, Devil May Cry 2 und Devil May Cry 3: Dante’s Awakening. In denen folgt ihr der Geschichte des Halb-Dämonen Dante, der gleichzeitig auch Dämonenjäger ist. Dabei stehen vor allem die Hack-and-Slay-Kämpfe im Mittelpunkt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Devil May Cry ist eine Vorzeigeserie für fans von Spectacle-Fightern. Denn hier dreht sich alles darum, mit Stil zu kämpfen und euren Combo-Counter in die Höhe zu treiben. Zudem kann auch die Geschichte überzeugen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Devil May Cry HD Collection kostet statt der UVP von 29,99 Euro aktuell nur noch 9,89€. Ihr spart also 67 Prozent.

Batman: Arkham Knight

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Rocksteady Studios | Release-Datum: 23. Juni 2016 | Spielzeit: 17 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Batman: Arkham Knight ist das Ende der Arkham-Trilogie, die ihre eigene Version der Geschichte von Batman erzählt. Hier zieht ihr als Ritter der Nacht los und legt euch nicht nur mit dem kleinen Gesindel in Gotham an, sondern auch allen möglichen Superschurken.

Für wen lohnt sich das Spiel? Damit bekommt ihr hier eines der besten Spiele, wenn es darum geht, euch wie Batman zu fühlen. Denn ihr könnt eure Gegner hier regelrecht in Angst und Schrecken versetzen, wenn ihr nach und nach ihre Kollegen aus dem Schatten heraus erledigt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Batman: Arkham Knight gibt es derzeit für 8,99€, da ihr einen Nachlass von 55 Prozent auf die UVP von 19,99 Euro erhaltet.

Fallout 4

Genre: Action-RPG | Entwickler: Bethesda Game Studios | Release-Datum: 10. November 2015 | Spielzeit: 27 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Fallout 4 schickt euch in eine post-apokalyptischen Zukunft nach einem weltweiten Atomkrieg. Hier erledigt ihr die verschiedensten Quest und erlebt dadurch, wie die Menschheit unter diesen neuen Bedingungen überlebt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Es eignet sich gerade für Fans von Shootern und Actionspielen. Denn Fallout 4 spielt sich wesentlich action-orientierter, als noch die alten Teile der Reihe. Rollenspielfans sind hingegen vor allem mit Fallout: New Vegas gut beraten.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Fallout 4 kostet dank einem Rabatt von 60 Prozent aktuell nur noch 7,99€. Die UVP beträgt hingegen 19,99 Euro.

Shenmue 1 & 2

Genre: Action-Adventure | Entwickler: SEGA | Release-Datum: 21. August 2018 | Spielzeit: 41 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Shenmue 1 & 2 sind die Vorgänger von Shenmue 3 und stellen den Anfang der Geschichte von Ryo Hazuki dar. Der begibt sich auf eine Reise, um seinen Vater zu rächen und gleichzeitig die Wahrheit hinter dessen Tod in Erfahrung zu bringen. Entsprechend liegt der Fokus auf den Kämpfen, aber ihr könnt in der offenen Welt noch wesentlich mehr erleben.

Für wen lohnt sich das Spiel? Shenmue ist eine etwas eigene Reihe, die aber nicht ohne Grund viele Fans um sich scharen konnte. Ihr Alter sieht man den Titeln aber an, weswegen ihr durchaus auch etwas für Klassiker übrighaben müsst, um hier Gefallen dran zu finden.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Shenmue 1 & 2 gibt es derzeit im Bundle mit einem Rabatt von 80 Prozent für nur 6,99€, anstatt der UVP von 34,99 Euro.

Valkyria Chronicles: Remastered

Genre: Strategie-RPG | Entwickler: SEGA | Release-Datum: 1. Juni 2016 | Spielzeit: 31 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Valkyria Chronicles ist ein Strategie-RPG, in dem ihr eine Gruppe von Soldaten in einem fiktiven Krieg führt. Ihr erstellt eure eigene Truppe, verbessert eure Einheiten und führt sie in taktischen Kämpfen. Das Spiel bietet auch eine tiefgründige Geschichte und Charakterentwicklung.

Für wen lohnt sich das Spiel? Das Spiel ist ein Muss für Fans von Strategie-RPGs und militärischen Settings. Zudem sollten Fans von XCom einen Blick riskieren und auch wenn ihr primär auf spannende Geschichten aussieht, führt kaum ein Weg daran vorbei.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Valkyria Chronicles: Remastered gibt es derzeit für nur 5,99€, Damit spart ihr im Vergleich zur UVP von 19,99 Euro ganze 70 Prozent.

Noch mehr interessante Deals

Es sind noch eine ganze Reihe weiterer Spiele bis zum 2. Februar gesenkt. Und die kosten meist nur ein klein wenig mehr als 10€! Wenn ihr hier also nicht fündig geworden seid, lohnt sich ein Blick in diese Vorstellung von sieben weiteren besonders spannenden Angeboten!