Im PS Store gibt es gerade 7 AAA-Hits für PS4/PS5 für unter 20 Euro – Sind perfekte Weihnachtsgeschenke für Gamer

Weihnachten naht und im PS Store gibt es schon jetzt Geschenke in Form von sieben günstigen AAA-Hits für PS4 & PS5, die aktuell weniger als 20 Euro kosten!

Im PS Store findet ihr gerade eine Menge spannende Deals! Darunter sind auch sieben AAA-Kracher der letzten Jahre für PS4 und PS5, die du aktuell im PlayStation Store für weniger als 20 Euro bekommen kannst. Das heißt stundenlanger Spielspaß zu einem Bruchteil des Originalpreises!

Günstige Geheimtipps im PS Store

Was ihr zu den Angeboten wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Die Angebote enden am 22. Dezember, 07:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Jedes Spiel bietet unterschiedlich viel Spielspaß für jeden investierten Euro. Anhand der Daten der Website Howlongtobeat seht ihr für jedes der hier aufgeführten Spiele eine durchschnittliche Spielzeitangabe. Die gibt an, wie lange ihr in etwa beschäftigt seid, wenn ihr nur der Story folgt.

Das müsst ihr beachten: Dank der Abwärtskompatibilität der PS5 könnt ihr auf der modernen Konsole auch PS4-Spiele spielen. PS5-Spiele funktionieren hingegen nicht auf dem älteren Modell. Zudem gibt es bei manchen Angeboten noch einen zusätzlichen Rabatt für PS-Plus-Mitglieder. Angegeben ist jedoch der Preis, den ihr ohne den Abo-Dienst bekommt.

Doom Eternal

Genre: Shooter | Entwickler: id Software | Release-Datum: 29. Juni 2021 | Spielzeit: 15 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Doom Eternal ist ein Ego-Shooter, der von id Software entwickelt und von Bethesda Softworks veröffentlicht wurde. Es ist das fünfte Hauptspiel der Doom-Serie und eine direkte Fortsetzung des Spiels Doom von 2016. In Doom Eternal schlüpft ihr in die Rolle des Doom Slayer, eines mächtigen Kriegers, der sich durch Horden von dämonischen Feinden kämpfen muss, um die Zerstörung der Erde zu verhindern.

Für wen lohnt sich das Spiel? Das Spiel ist in erster Linie für Fans von Ego-Shootern und der Doom-Serie gedacht. Es ist ein sehr intensives und temporeiches Spiel, in dem ihr herausfordernde Kämpfe und intensive Action erleben werdet. Zudem bietet es eine detailreiche Welt und intensive Atmosphäre bekannt, so dass Spieler, die gerne neue Dinge in einer Spielwelt erforschen und entdecken, ebenfalls Gefallen daran finden werden.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Mit Doom Eternal könnt ihr 75 Prozent des regulären Preises von 69,99 Euro sparen und zahlt nur noch 17,49€.

Dragon Ball FighterZ

Genre: Prügelspiel | Entwickler: Arc System Works | Release-Datum: 26. Januar 2018 | Spielzeit: 12 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Dragon Ball FighterZ ist ein Prügelspiel, das von Arc System Works entwickelt und von Bandai Namco Entertainment veröffentlicht wird. Es basiert auf der Dragon Ball-Franchise und schickt die Charaktere aus der Serie in Drei-gegen-Drei-Kämpfe. Das Spiel ist bekannt für sein rasantes und intensives Gameplay sowie für seine atemberaubenden Grafiken und Charakterdesigns.

Für wen lohnt sich das Spiel? Hier bekommt ihr ein ein Spiel, das in erster Linie für Fans der Dragon Ball-Franchise und Kampfspiele gedacht ist. Es ist rasant, so dass Spieler, die herausfordernde Kämpfe und energiegeladene Action mögen, hier an der richtigen Adresse sind. Zudem bekommt ihr hier eine atemberaubenden Anime-Grafik geboten, bei der die bekannten Charakterdesigns gut zur Geltung kommen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Dragon Ball FighterZ ist derzeit um 85% auf den UVP-Preis von 69,99 Euro reduziert. Der reduzierte Preis beträgt 10,49€.

Battlefield 5

Genre: Shooter | Entwickler: K | Release-Datum: 20. November 2018 | Spielzeit: 6 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Battlefield 5 ist das sechzehnte Spiel der Battlefield-Reihe und der Nachfolger von Battlefield 1. Hier könnt ihr an groß angelegten Multiplayer-Schlachten mit bis zu 64 Spielern teilnehmen. Es bietet eine Vielzahl verschiedener Spielmodi, darunter Conquest, in dem ihr um die Kontrolle von Schlüsselpunkten auf der Karte kämpft, und Grand Operations, ein mehrtägiger Kampagnenmodus, in dem ihr verschiedene Ziele erfüllen müsst, um zu gewinnen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Fans von Ego-Shootern sowie der Battlefield-Serie an sich sind hier genau richtig. Battlefield 5 ist gerade für sein groß angelegtes, immersives Gameplay bekannt, so dass Spieler, die gerne groß angelegte Multiplayer-Schlachten erleben und mit ihrem Team strategisch vorgehen, ihre Freude daran haben.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Ihr spart 85 Prozent, wenn ihr das Spiel zum aktuellen Preis von 5,99€ kauft. Der normale UVP-Preis für das Spiel beträgt 39,99 Euro. Wenn ihr es zum aktuellen Preis kauft, könnt ihr insgesamt 34 Euro sparen.

Diablo 3

Genre: Hack-and-Slay | Entwickler: Blizzard | Release-Datum: 27. Juni 2017 | Spielzeit: 19 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Diablo III ist ein Action-Rollenspiel, in dem ihr euch durch Horden von Monstern und mächtigen Bossen kämpft, um die Welt von Sanktuario vor den Mächten des Bösen zu retten. Es bietet eine Vielzahl verschiedener Charakterklassen, die jeweils über einzigartige Fähigkeiten und Spielweisen verfügen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Diablo ist seit jeher für sein rasantes, actiongeladenes Gameplay und seine tiefgreifenden Charakterentwicklungssysteme bekannt. Entsprechend habt ihr hier eure Freude, wenn ihr intensive Kämpfe und Charakteranpassungen mögt. Dafür sorgen vor allem die verschiedenen Charakterklassen, die alle ihre eigenen einzigartigen Fähigkeiten und ihren eigenen Spielstil haben.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Diablo 3 wird derzeit mit einem Preisnachlass von 67 Prozent auf die UVP von 59,99 Euro angeboten. Der ermäßigte Preis beträgt 19,79 Euro. Das bedeutet, dass ihr 40,20€ sparen könnt, wenn ihr das Spiel zum aktuellen Sonderpreis kauft.

Tomb Raider

Genre: Third-Person-Shooter | Entwickler: Crystal Dynamics | Release-Datum: 31. Januar 2014 | Spielzeit: 12 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Tomb Raider (2013) ist ein Reboot der Tomb Raider-Serie, in der eine junge und unerfahrene Lara Croft auf einer mysteriösen Insel gestrandet ist und hier überleben muss. Hier müsst hr erkunden, rätseln und kämpfen, um die Geheimnisse der Insel zu lüften und zu entkommen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Hier kommen Fans von Action-Adventure-Spielen auf ihre Kosten, die die Kombination aus Erkundung, Kämpfen und Rätseln zu schätzen wissen. Und Fans der Tomb-Raider-Reihe an sich sollten sowieso zugreifen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Tomb Raider ist derzeit mit einem Preisnachlass von 75 Prozent gegenüber der UVP von 19,99 Euro erhältlich. Anstatt den normalen Verkaufspreis zu zahlen, könnt ihr das Spiel für nur 4,99€ kaufen, was eine Ersparnis von 15 Euro bedeutet.

Bloodborne

Genre: Action-Adventure | Entwickler: From Software | Release-Datum: 24. November 2015 | Spielzeit: 34 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Bloodborne spielt in einer gotischen, Lovecraft’schen Welt, in der die Spieler in die Rolle eines Jägers schlüpfen, der die Stadt Yharnam erforschen muss, um die Wahrheit hinter einer seltsamen Seuche aufzudecken, die viele ihrer Bewohner in schreckliche Monster verwandelt hat.

Für wen lohnt sich das Spiel? Hier bekommt ihr ein anspruchsvolles und lohnendes Action-Rollenspiel, das Fans der Souls-Serie und anderer ähnlicher Spiele gefallen dürfte. Ebenso wird es Fans des Gothic- und Lovecraft-Genres ansprechen, sowie jene unter euch, die schwierige Spiele mit einer reichhaltigen, komplexen Geschichte mögen. Es ist nichts für schwache Nerven, da es ein hohes Maß an Geschicklichkeit und Ausdauer erfordert, um erfolgreich zu sein.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Bloodborne kostet laut der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers normalerweise 19,99 Euro. Derzeit ist es jedoch um 50 Prozent reduziert und ihr bekommt es für nur 9,99€. Das bedeutet, dass ihr derzeit 10 Euro sparen könnt.

Hunt: Showdown

Genre: Shooter | Entwickler: Crytek | Release-Datum: 3. März 2020 | Spielzeit: 152 Stunden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Hunt: Showdown ist ein kompetitiver Ego-Shooter mit Schwerpunkt auf Survival- und Horror-Elementen. Hier bekommt ihr die Aufgabe, mächtige Monster aufzuspüren und zu besiegen, während ihr euch gleichzeitig gegen andere Spieler erwehren müsst, um als Erster das Kopfgeld zu kassieren.

Für wen lohnt sich das Spiel? Der Titel richtet sich an Spieler, die nervenaufreibende Multiplayer-Erlebnisse mit hohem Einsatz mögen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Survival- und Horrorelementen. Außerdem wird die einzigartige Mischung aus PvE- und PvP-Gameplay Spieler ansprechen, die eine Vielzahl von Spielstilen mögen und sich stets auf eine neue Bedrohung einstellen wollen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Hunt: Showdown wird derzeit mit einem Preisnachlass von 67 Prozent auf den ursprünglichen UVP-Preis von 39,99 Euro angeboten. Der ermäßigte Preis beträgt 13,19€. Wenn ihr jetzt zugreift, spart ihr also 26,80 Euro.

Auf der Suche nach Geheimtipps?

Wenn ihr bei diesen AAA-Titeln nichts gefunden habt, dann keine Sorge! Der Sale ist aktuell so gewaltig, dass ihr hier auch eine ganze Menge Geheimtipps findet! Sieben davon, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet, findet ihr in dieser Spielvorstellung.