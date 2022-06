Wenn ihr euch beeilt, gibt es 7 Top-Hits für PS4- und PS5 richtig günstig im PS Store

Die Days of Play im PSN enden bald! Ihr habt nur noch eine Woche Zeit, von vielen spannenden Angeboten zu profitieren! Hier gibt es sieben Spiele, die ihr nicht verpassen solltet!

Bei den Days of Play gibt es extrem spannende Angebote. Hier bekommt ihr einige der besten Spiele der letzten Jahr mit starken Rabatten! Allerdings enden sie bereits in nur einer Woche. Ihr müsst euch also beeilen, um von den niedrigen Preisen zu profitieren. Um euch bei der Auswahl zu helfen, findet ihr hier sieben Titel, die sich jetzt wirklich lohnen!

Was ihr zu den Angeboten wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Das Angebot endet am 9. Juni, 07:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Nicht jedes Spiel liefert den gleichen Spielspaß pro ausgegebenen Euro. Damit ihr wisst, wie lange euch die Geschichte der hier genannten Spiele in etwa beschäftigen wird, findet ihr zu jedem eine Spielzeitangabe basierend auf den Angaben der Webseite Howlongtobeat.

Das müsst ihr beachten: Dank der Abwärtskompatibilität der PS5 könnt ihr auf der modernen Konsole auch PS4-Spiele spielen. PS5-Spiele funktionieren hingegen nicht auf dem älteren Modell. Zudem gibt es bei manchen Angeboten noch einen zusätzlichen Rabatt für PS-Plus-Mitglieder. Angegeben ist jedoch der Preis, den ihr ohne den Abo-Dienst bekommt

Lego Star Wars: Die Skywalker Saga

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Traveller’s Tales | Release-Datum: 5. April 2022 | Spielzeit: 19 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Mit Lego Star Wars: Die Skywalker-Saga bekommt ihr die Geschichte von ganzen neun Star-Wars-Filmen, die hier, wie der Name schon erahnen lässt, mit Lego-Figuren nachgespielt wird. Ihr übernehmt hier die Rolle von berühmten Charakteren der Vorlage, sowie zahlreichen Fan-Favorite und kämpft euch so durch insgesamt 45 Level. Und das nicht nur alleine, sondern auch im Koop-Modus.

Für wen lohnt sich das Spiel? Die Lego-Spiele setzen seit jeher auf ihre ganz eigene Art von Humor und sind gerade im Koop extrem unterhaltsam. Doch auch das flotte Gameplay überzeugt, das für die Skywalker-Saga noch einmal ausgebaut wurde.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Derzeit kostet euch die Saga nur noch 47,99 Euro und ist damit 20 Prozent günstiger.

Ghostwire: Tokyo

Genre: Action | Entwickler: Tango Gameworks | Release-Datum: 25. März 2022 | Spielzeit: 12 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In GhostWire: Tokyo erkundet ihr die realistische nachgebaute Metropole auf der Suche nach einem mysteriösen Terroristen, der sämtliche Einwohner hat verschwinden lassen. Unbelebt ist die Stadt aber dennoch nicht. Denn hier lauern zahlreiche Geisterwesen aus der japanischen Mythologie auf euch.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn euch Assassin’s Creed gefällt, werdet ihr auch an Ghostwire: Tokyo eure Freude haben. Denn obwohl es von einem anderem Studio kommt, setzt es auf die typische Ubisoft-Formel. Zudem habt ihr hier die Chance Tokio zu erkunden, ohne euch eine teure Reise leisten zu müssen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Obwohl Ghostwire: Tokyo noch nicht sehr alt ist, hat es bereits einen starken Rabatt. Es kostet derzeit nur noch 34,99 Euro statt 69,99 Euro.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Genre: Action | Entwickler: Insomniac Games | Release-Datum: 11. Juni 2021 | Spielzeit: 11 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Ratchet & Clank: Rift Apart müsst ihr den Roboter-Imperator daran hintern, Welten in allen möglichen Dimensionen zu übernehmen. Zum ersten Mal in der Reihe gibt es hier zudem Verstärkung durch Widerstandskämpfer Rivet, die selbst aus einer anderen Dimension kommt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Die Serie ist bekannt dafür, dass sie nicht nur actionreiches Gameplay bietet, sondern auch aufregende Jump-and-Run-Passagen, bei denen ihr euer Sprunggeschick unter Beweis stellen müsst. Das wird hier zudem mit den titelgebenden Rifts kombiniert, mit denen ihr in Echtzeit zwischen verschiedenen Dimensionen wechseln könnt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Dank eines Rabatts von 38 Prozent bekommt ihr Ratchet & Clank: Rift Apart aktuell bereits für 49,59 Euro.

Cyberpunk 2077

Genre: Action-RPG | Entwickler: CD Projekt Red | Release-Datum: 10. Dezember 2020 | Spielzeit: 23 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Cyberpunk 2077 kämpft ihr euch als kybernetisch modifizierter V durch eine dystopische und von Firmen regierte Endzeitwelt. Je nachdem, welche Verbesserungen ihr euch holt und welche Skills ihr nutzt, eröffnen sich euch neue Vorgehensweisen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Hand aufs Herz: Cyberpunk 2077 wurde nicht der große Open-World-Hit, den alle erwartet haben. Dennoch lohnt es sich gerade jetzt mit dem Rabatt, um die sehr gut designed Hauptmissionen und die spannende Story zu erleben. Denn ein Großteil der Bugs wurde mittlerweile behoben.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Cyberpunk 2077 kostet aktuell dank eines Rabatts von 50 Prozent nur noch 24,99 Euro.

Hitman 3 Trilogie

Genre: Stealth | Entwickler: IO Interactive | Release-Datum: 20. Januar 2021 | Spielzeit: 23 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Mit der Hitman Trilogie bekommt ihr alle der drei modernen Hitman-Teile in einem Paket. HIer erlebt ihr die Geschichte von Attentäter 47, der sich auf der Suche nach seiner eigenen Identität befindet und nebenbei in Sandbox-Missionen eine weltweite Verschwörung beenden will.

Für wen lohnt sich das Spiel? Hitman setzt auf ein sehr offenes Spielprinzip. Ihr werdet stets einfach in ein Missionsareal geworfen mit der Aufgabe, eine Reihe von Zielen zu erfüllen. Wie ihr das anstellt, ist komplett euch selbst überlassen. Ihr könnt entsprechend ausgeklügelte Attentatspläne aufstellen, oder euch auch einfach durchballern.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die Hitman-Trilogie kostet derzeit dank eines Rabatts von 55 Prozent nur noch 44,99 Euro statt die sonst üblichen 99,99 Euro.

Final Fantasy 7 Remake

Genre: JRPG | Entwickler: Square Enix | Release-Datum: 10. April 2020 | Spielzeit: 33 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Das originale Final Fantasy 7 konnte massenhaft Spieler durch sein geniales Gameplay und die beeindruckende, sowie sehr emotionsreiche Story überzeugen. Das Remake nimmt die Vorlage und poliert sie noch einmal gehörig auf. Begonnen bei besserer Grafik bis hin zu einem modernisierten Kampfsystem.

Für wen lohnt sich das Spiel? Das Remake lohnt sich damit nicht nur für Fans der alten Garde, die noch einmal in Erinnerungen schwelgen wollen, sondern auch all jene, die schon immer einmal einen Blick riskieren wollten, aber bisher von dem Alter des Originals abgeschreckt wurden.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Aktuell bekommt ihr das Final Fantasy 7 Remake mit einem Rabatt von 50 Prozent, wodurch sich der Preis auf 34,99 Euro reduziert.

Diablo 2: Resurrected

Genre: Action-RPG | Entwickler: Blizzard | Release-Datum: 23. September 2021 | Spielzeit: 35 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Diablo 2: Resurrected ist ein Remaster des klassischen Diablo 2, was bei vielen selbst heutzutage noch als die Krone der Action-Rollenspiele zählt. Gerade die zahlreichen Klassen ermöglichen extrem viele verschiedene Spielweisen. Dazu kommt eine durchaus umfangreiche Kampagne und eine spannende Geschichte rund um den Herrn der Finsternis.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr gerne Loot sammelt und seht, wie euer Charakter stärker und stärker wird, gibt es kaum ein Argument gegen Diablo 2. Denn das Spiel hat das System so gut wie perfektioniert. Zudem stammt es aus einer Zeit vor Mikrotransaktionen. Es gibt also keinen Echtgeld-Shop, der sich auf euer Spielerlebnis auswirken könnte.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Diablo 2: Resurrected gibt es derzeit im Angebot 40 Prozent günstiger. Ihr zahlt nur noch 23,99 Euro.

Mehr spannende Angebote

Zu den Days of Play gibt es noch wesentlich mehr spannende Angebote auf Top-Titel. Einige sind so stark reduziert, dass ihr weniger als 20 Euro zahlen müsst! Ganze sechs von denen findet ihr in einer weiteren Liste, in der ihr einen Kurzüberblick zu jedem der Spiele findet.