Im Playstation Store könnt ihr derzeit einige Lücken in eurer Spielebibliothek der PS4 und PS5 günstig auffüllen. Zahlreiche Blockbuster kosten hier nur noch einen Bruchteil ihres normalen Preises.

Was ist das für ein Sale? Im PSN Store bekommt ihr derzeit einige der besten Spiele der letzten Jahre und zahlt weniger als 20 Euro für jeden einzelnen Titel. Bei der großen Auswahl fällt die Entscheidung schwer. Deswegen findet ihr hier gleich sieben Spiele, die ihr möglicherweise bisher noch nicht auf dem Radar hattet, sich jedoch gerade jetzt ganz besonders lohnen.

Spannende Spiele für unter 20 Euro

Wie lange gehen die Angebote? Die derzeitigen Angeboten könnt ihr noch bis zum 2. Dezember 2021 um 08.59 Uhr wahrnehmen. Danach endet der Sale.

Beachtet dabei: Wie immer könnt ihr sämtliche der angebotenen PS4-Spiele dank der Abwärtskompatibilität der PS5 ohne Hürden auch auf der neuesten Konsolengeneration von Sony spielen. Andersrum ist das jedoch nicht möglich. Der eingerechnete Rabatt bezieht sich auf die regulären Preise des PS Stores und nicht auf die günstigeren Angebote für PS-Plus-Mitglieder.

Ancestors: The Humankind Odyssey

Genre: Survival | Entwickler: Panache Digital Games | Release-Datum: 6. Dezember 2019 |

Was ist das für ein Spiel? Ancestors: The Humankind Odyssey stammt vom Assassin’s-Creed-Schöpfer Patrice Desilets und denk Survival etwas anders. Denn anstatt euch auf eine einsame Insel oder in eine Zombie-Apokalypse zu schicken, erkundet ihr hier den Urwald als Menschenaffe und müsst die Evolution vorantreiben, indem ihr etwa den Umgang mit Werkzeugen erlernt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Ancestors dreht sich voll und ganz um die eigene Neugier und erwartet von euch, dass ihr euch eure eigenen Ziele sucht. Damit eignet es sich für all jene, die gerne ihrem Entdeckertrieb nachgehen und ganz ungezwungen eine wirklich einzigartige Spielwelt erkunden wollen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Ancestors: The Humankind Odyssey ist aktuell um 60 Prozent gesenkt und kostet euch damit nur noch 15,99 Euro, anstatt die üblichen 39,99 Euro.

Mittelerde: Schatten des Krieges

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Monolith Productions | Release-Datum: 10. Oktober 2017 |

Was ist das für ein Spiel? Mittelerde: Schatten des Krieges schickt euch in die Welt von Herr der Ringe, wo ihr als Talion einen Rachefeldzug gegen Sauron führt. Die große Besonderheit des Spiels ist das Nemesis-System. Wenn euch ein Ork im Kampf besiegt, wird der stärker und entwickelt sich zu einem echten Gegenspieler mit eigener Persönlichkeit, der euch das Spiel über verfolgt. Narben zeugen gar von den vorherigen Konfrontationen mit euch.

Für wen lohnt sich das Spiel? Schatten des Krieges eignet sich nicht nur für Fans von Herr der Ringe, sondern auch für jene, die eine sehr persönliche Geschichte erleben wollen. Denn das Nemesis-System kreiert euch einen einzigartigen Widersacher, den nur ihr kennt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Das Hauptprogramm bekommt ihr bereits ab 12,79 Euro und damit 68 Prozent billiger als normalerweise. Zusätzlich dazu ist auch der Season-Pass mit neuen Ork-Völkern und zwei Story-Erweiterungen um 80 Prozent gesenkt und kostet nur noch 7,99 Euro.

Yakuza 0

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Ryu Ga Gotoku Studio | Release-Datum: 24. Januar 2017 |

Was ist das für ein Spiel? Yakuza 0 ist der chronologisch erste Teil der beliebten Yakuza-Reihe und gleichzeitig auch der beste Teil, um in die Serie einzusteigen. In der Rolle der Yakuza-Mitglieder Kiryu Kazuma und Majima Goro erkundet ihr hier zwei komplett offene Stadtviertel in Tokio und Osaka, verprügelt zahlreiche Gangster mit einem besonders actionreichen Kampfsystem und erlebt ganz nebenbei noch eine hollywoodreif inszenierte Geschichte.

Für wen lohnt sich das Spiel? Das Japan-Setting ist alles andere als ein Grund zurückzuschrecken. Denn Yakuza ist ein echtes Fest für Freunde von offenen Welten, Fans spannender Prügeleien und Liebhabern von Geschichten mit interessanten Plot-Twists.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Mit einem Preis von gerade mal 7,99 Euro spart ihr nicht nur ganze 60 Prozent, sondern erhaltet auch exponentiell viel Spielspaß.

Detroit: Become Human

Genre: Adventure | Entwickler: Quantic Dream | Release-Datum: 25. Mai 2018 |

Was ist das für ein Spiel? In Detroit: Become Human ist künstliche Intelligenz so weit fortgeschritten, dass Androiden keine Maschinen mehr sind, sondern Lebewesen mit einem Selbstbewusstsein. Im Verlauf des Spiels übernehmt ihr nach und nach die Kontrolle über drei verschiedene Androiden, die alle aus anderen Schichten der Gesellschaft kommen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Detroit: Become Human ist ein sehr storylastiges Spiel, dass sich vollends auf die Erzählung seiner Geschichte konzentriert, die ihr zudem mit euren Entscheidungen verändern könnt. Damit eignet sich der Titel vor allem dann für euch, wenn ihr eine interessante Story erleben wollt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Für das Erlebnis müsst ihr aktuell nur 14,99 Euro zahlen. PS-Plus-Mitglieder erhalten zudem weitere 10 Prozent Rabatt, wodurch sich der Preis auf 11,99 Euro reduziert.

Persona 5

Genre: JRPG | Entwickler: P-Studio | Release-Datum: 15. September 2016 |

Was ist das für ein Spiel? Persona 5 ist eines der besten JRPGs, die ihr finden könnt. Ihr übernehmt die Rolle von Joker, der im modernen Tokio nicht nur die Schule besucht, sondern abseits dessen in Dungeons Jagd auf Schatten macht. Die bekämpft ihr mit einem rundenbasierten Kampfsystem, in dem ihr nicht nur Waffen einsetzt, sondern auch die titelgebenden Personas beschwört. Von letzteren bekommt ihr ganz im Stile von Pokémon im Spielverlauf zudem immer neue und könnt sie gar fusionieren, um noch mächtigere Wesen zu erschaffen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Selbst wenn ihr dem Anime-Stil nicht viel abgewinnen könnt, bekommt ihr mit Persona 5 ein spannendes und komplexes Rollenspiel, in dem ihr nicht nur euer Geschick in den Kämpfen unter Beweis stellt, sondern nebenbei noch den japanischen Schulalltag erlebt und dazu dem beeindruckenden Jazz-Soundtrack zuhören dürft.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Persona 5 kostet euch derzeit dank einem Rabatt von 75 Prozent nur noch 14,99 Euro. Bedenkt jedoch, dass es sich hierbei nicht um die erweiterte Royale-Version handelt. Letztere ist nicht im Preis reduziert.

Bioshock: The Collection

Genre: Ego-Shooter | Entwickler: Irrational Games | Release-Datum: 13. September 2016 |

Was ist das für ein Spiel? Mit der Bioshock Collection bekommt ihr sämtliche Titel der Reihe inklusive der DLCs und erfahrt somit die gesamte Geschichte rund um die Unterwasserstadt Rapture, sowie dem über den Wolken liegenden Columbia. In Sachen Gameplay könnt ihr euch hier auf einen besonderen Ego-Shooter einstellen, in dem ihr Schusswaffen geschickt mit besonderen Fähigkeiten wie etwa Bienenschwärmen kombiniert.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr Lust auf eine spannende und abwechslungsreiche Story habt, dann müsst ihr Bioshock auf jeden Fall spielen. Zudem können auch die spannenden Shooter-Mechaniken überzeugen, die euch in den Kämpfen jede Menge Freiheiten geben.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Gerade mal 9,99 Euro zahlt ihr derzeit für das gesamte Paket an Bioshock-Spielen und spart somit ganze 80 Prozent gegenüber dem üblichen Preis von 49,99 Euro.

Catherine: Full Body

Genre: Puzzle | Entwickler: Atlus | Release-Datum: 3. September 2019 |

Was ist das für ein Spiel? Catherine ist ein recht einzigartiges Puzzle-Spiel, in dem ihr der Geschichte von Vincent Brooks folgt. Nach einem Seitensprung wird der von Albträumen geplagt, die ihn jedoch in der echten Welt töten können. Jede Nacht muss er aufs neue aus diesen entkommen, während er am Tag seinem Sozialleben in einer Bar nachgeht und sich mit den verschiedenen Charakteren unterhält.

Für wen lohnt sich das Spiel? Catherine eignet sich nicht nur für Freunde des Klassikers Q*Bert und Highscore-Jägern wegen seiner Puzzleabschnitte, sondern auch für all jene, die ihre Freude an durchaus abgedrehten Geschichten haben. Denn die Geschichte ist nicht nur interessant, sondern wird euch mehr als einmal mit ihrem einzigartigen Stil überraschen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Das spannende Erlebnis kostet euch dank eines Rabattes von 60 Prozent aktuell nur noch 15,99 Euro, statt wie üblich 39,99 Euro.

Nichts dabei gewesen? Keine Sorge! Im PSN Store gibt es aktuell noch wesentlich mehr spannende Angebote. Gerade wenn ihr Fans von Klassikern seid, ist der ebenfalls noch laufende Sale von Remakes und Remastern etwas für euch. Denn in dem gibt es zahlreiche günstige Neuauflagen von einigen der besten Spiele aller Zeiten!

