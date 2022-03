Bei den aktuellen Mega-März-Angeboten kommen Multiplayer-Fans voll auf ihre Kosten! Hier spart ihr bis zu 86 Prozent auf einige Hits, mit denen ihr endlos viele Spielstunden verbringen könnt!

Der nächste große Sale im PS Store ist da und wieder einmal sind hunderte von spannenden Titeln reduziert! Wenn ihr auf der Suche nach Multiplayer-Spielen seid, habt ihr eine richtig spannende Auswahl. Hier findet ihr einige der interessantesten Angebote aus den Mega-März-Rabatten in der Übersicht!

Was ihr zu den Mega-März-Angeboten wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Die Angebote enden am 31. März 2022 um 08:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Mit Mehrspieler-Titeln könnt ihr so gut wie unbegrenzt Spielspaß haben. Allerdings funktionieren viele der Spiele in dieser Liste auch im Einzelspieler-Modus. Wie lange ihr in etwa für die Story alleine braucht, verraten euch Angaben der Webseite Howlongtobeat.

Das müsst ihr beachten: Als PS5-Nutzer könnt ihr dank der Abwärtskompatibilität auch PS4-Spiele spielen. Die Rabatte beziehen sich zudem auf die Ersparnis für alle Nutzer. PS-Plus-Mitglieder können manchmal gar noch zusätzlich sparen.

Back 4 Blood: Deluxe Edition

Genre: Shooter | Entwickler: Turtle Rock Studios | Release-Datum: 12. Oktober 2021 | Spielzeit: 11 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Back 4 Blood ist der geistige Nachfolger von Left 4 Dead und jetzt damit auf das gleiche Spielprinzip. Eine Gruppe von vier Überlebenden muss sich durch die Zombie-Apokalypse ballern. Allerdings besitzt hier jeder Held spezielle Attribute und Fähigkeiten.

Für wen lohnt sich das Spiel? Vorrangig ist Back 4 Blood ein PvE-Shooter für bis zu vier Spieler. Allerdings gibt es auch einen kompetitiven Mehrspieler-Modus, in dem zwei Teams bestehend aus jeweils vier Spielern gegeneinander antreten. Eine Seite spielt dabei als Menschen, die andere übernimmt die Zombies.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die Back 4 Blood Deluxe Edition gibt es derzeit für 49,99 Euro und damit 50 Prozent günstiger als sonst.

Dragon Ball FighterZ

Genre: Prügelspiel | Entwickler: Arc System Works | Release-Datum: 26. Januar 2018 | Spielzeit: 12 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Dragon Ball FighterZ spielt ihr die spannenden Gefechte aus der berühmten Vorlage nach. Zwar findet das Gameplay hier in 2D statt, der Inszenierung tut das jedoch keinen Abbruch. Hier fliegen Energiebälle durch die Gegend, die gar das Level zerstören und Spezialattacken werden mit beeindruckenden Kamerafahrten in Szene gesetzt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Hier sind nicht nur eingefleischte Prügelspielfans an der richtigen Adresse, sondern auch Anfänger. Denn Dragon Ball FighterZ bietet einen speziellen Anfänger-Modus, der euch bei den Combos unter die Arme greift. So könnt ihr die einzelnen Charaktere kennenlernen, ohne sie gleich meistern zu müssen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Dragon Ball FighterZ kostet dank eines Rabattes von 86 Prozent nur noch 9,79 Euro. Außerdem sind die Season-Pässe mit neuen Charakteren ebenfalls reduziert.

Star Wars: Squadrons

Genre: Simulation | Entwickler: Motive Studios | Release-Datum: 3. Oktober 2020 | Spielzeit: 9 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Star Wars: Squadrons lässt euch das Star-Wars-Universum aus Sicht der Kampfpiloten erleben, die X-Wings, Tie Fighter und ähnliches fliegen. Und obwohl es auf VR ausgelegt ist, könnt ihr es problemlos auch ohne teures VR-Headset spielen und actionreiche Raumschlachten erleben.

Für wen lohnt sich das Spiel? Neben einer Singleplayer-Kampagne bietet Star Wars: Squadrons auch einen umfangreichen Multiplayer-Modus mit Teamgefechten, in denen ihr etwa ein gewaltiges Schlachtschiff angreifen oder verteidigen müsst. Dabei ist es besonders wichtig, dass verschiedene Rollen wie Angriffsjäger, Bomber und Supporter zusammenarbeiten.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Star Wars: Squadrons gibt es direkt 75 Prozent günstiger, wodurch sich der Preis auf gerade mal 9,99 Euro reduziert!

Titanfall 2

Genre: Shooter | Entwickler: Respawn Entertainment | Release-Datum: 28. Oktober 2016 | Spielzeit: 6 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Lange bevor Apex Legends erschien, gab es Titanfall 2. Das spielt im selben Universum wie der Battle-Royale-Hit, konzentriert sich aber auf klassische Multiplayer-Gefechte wie in einem Call of Duty, mischt die aber mit gewaltigen Machs auf. Bei seinen Fans erfreut es sich nach wie vor großer Beliebtheit.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wer Apex Legends mag, aber nichts mit dem Battle-Royale-Spielprinzip anfangen kann, bei dem ihr gerne mal ewig lange lootet, nur um dann von zwei feindlichen Squads gleichzeitig überrannt zu werden, ist bei Titanfall 2 genau richtig. Hier kämpfen zwei Teams gegeneinander und wenn ihr sterbt, gibt es einen Respawn.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Titanfall 2 bekommt ihr schon für 6,99 Euro und damit ganze 65 Prozent günstiger als außerhalb eines Angebots.

Overcooked

Genre: A | Entwickler: F | Release-Datum: 25. März 2015 | Spielzeit: 8 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Overcooked bekommt ihr mit, wie hektisch der Arbeitsalltag in einem Restaurant ist. Denn ihr müsst Gerichte zubereiten, zu den Gästen bringen und hinterher auch noch das Geschirr abwaschen. Und das alles mit einem Zeitlimit im Nacken! Um das richtig effektiv zu erledigen, müsst ihr zusammenarbeiten!

Für wen lohnt sich das Spiel? Hier bekommt ihr einen echten Koop-Hit, der euch für viele Stunden beschäftigen wird. Und wer keine Lust auf Zusammenarbeit hat, kann sich in einem kompetitiven Modus gar mit anderen Spieler messen!

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Das Koop-Chaos ist derzeit um 75 Prozent reduziert und kostet damit nur noch 3,99 Euro, statt 15,99 Euro.

Metal Gear: Survive

Genre: Survival | Entwickler: Konami | Release-Datum: 22. Februar 2018 | Spielzeit: 22 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Metal Gear Survive ist wesentlich besser als sein Ruf. Hier kooperiert ihr in einer spannenden Endzeitwelt mit anderen Spielern, um euch gegen wahre Zombiehorden zu erwehren. Schlau sind die Kollegen zwar nicht, aber von Untoten könnt ihr auch nichts anderes erwarten. Sie werden vor allem durch ihre Masse ein Problem.

Für wen lohnt sich das Spiel? Die Kombination von Basenbau und Verteidigung gegen Gegnermassen macht zusammen mit anderen Spielern besonders viel Spaß. Denn nur wenn ihr euch koordiniert, könnt ihr es auch noch auf höheren Leveln schaffen, die von allen Seiten auf euch einströmenden untoten Horden zu besiegen. Ihr dürft hier nur kein klassisches Metal Gear erwarten.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Metal Gear Survive kostet derzeit nur noch 7,99 Euro, wodurch es sich lohnt, es auszuprobieren. Normalerweise kostet der Spaß 39,99 Euro.

Dragon Quest Builders 2

Genre: Sandbox | Entwickler: Square Enix | Release-Datum: 12. Juli 2019 | Spielzeit: 56 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Dragon Quest Builders 2 ist die japanische Antwort auf Minecraft. Was genau ihr hier anstellt, ist euch selbst überlassen. Gemeinsam mit bis zu drei weiteren Mitspielern sammelt ihr Material, baut Gebäude und kämpft gegen Monster. Hinter diesem Unterfangen gibt es zudem noch eine Geschichte, in der sich die Children of Hargon an den Erbauern der Welt rächen wollen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wer gerne relativ entspannt gemeinsam mit seinen Freunden kreativ werden will, kann das in Dragon Quest Builders 2 tun und viele Stunden in das Spiel versenken. Die Story selbst ist da nur ein kleiner Bonus.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Dragon Quest Builders 2 kostet derzeit nur noch 25,99 Euro, statt 39,99 Euro.

Mehr spannende Angebote

Parallel zu den Mega-März-Rabatten läuft im PSN bis Ende des Monats auch noch ein Indie-Sale, bei dem ihr echte Geheimtipps günstig bekommen könnt. Sieben besonders lohnenswerte Tipps findet ihr in einer weiteren Liste.