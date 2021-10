Es wird langsam kalt! Und da ist es praktisch, dass der November-Sale im PSN startet. Mit zahlreichen reduzierten Top-Titeln überbrückt ihr so die kalte Jahreszeit!

Was ist das für ein Sale? Während der Halloween-Sale noch läuft, könnt ihr bereits von den nächsten Angeboten profitieren. Im November spart ihr bis zu 70 Prozent beim Kauf von zahlreichen Highlights! Darunter finden sich nicht nur Geheimtipps, sondern diverse AAA-Kracher!

Wie lange gehen die Angebote? Dieses Mal habt ihr bis zum 20. November 2021 Zeit, um euch zu entscheiden, welche der Spiele ihr zu einem wesentlich günstigeren Preis einsacken wollt.

GTA 5 Premium Edition

Genre: Action | Entwickler: Rockstar Games | Release-Datum: 17. September 2013

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Grand Theft Auto 5 – oder kurz GTA5 – muss man eigentlich fast nicht mehr vorstellen. Das Action-Spiel verschlägt euch in eine fiktive amerikanische Stadt, in der Rolle von Franklin, Michael und Trevor eine ganze Reihe krummer Dinger dreht. Ihr könnt etwa Autos klauen und verkaufen, kleine Läden ausrauben oder auch Waren mit dem Flugzeug schmuggeln. Das klare Highlight sind aber die groß angelegten Raubüberfälle, von denen ihr im Verlauf der Geschichte so einige vorbereitet und natürlich auch durchführt.

Neben dem bereits sehr umfangreichen Singleplayer-Modus bekommt ihr beim Kauf auch den Multiplayer-Modus GTA Online dazu. In der Onlinewelt des Spiels könnt ihr ebenso zahlreiche Missionen erfüllen. Jedoch mit einem wichtigen Unterschied: Anstatt alleine loszuziehen, kämpft ihr hier Seite an Seite mit euren Freunden!

Für wen lohnt sich das Spiel? GTA 5 ist einer der Vorzeige-Open-World-Titel und lohnt sich damit für all jene, denen Grenzen beim Gameplay zuwider sind. Gleichzeitig erzählt es auch eine sehr spannende und beeindruckend inszenierte Geschichte und lohnt sich damit auch für jene Spieler, die einfach nur eine tolle Story erleben wollen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die günstigste Variante GTA 5 zu kaufen, ist derzeit die Premium Edition im Bundle mit 1,25 Millionen Dollar für GTA Online. Die kostet derzeit mit einem Rabatt von 56 Prozent nur noch 19,79 Euro.

Hitman 3 Deluxe Edition

Genre: Stealth-Action | Entwickler: IO Interactive | Release-Datum: 20. Januar 2021

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Hitman 3 lässt euch in die Rolle von Agent 47 schlüpfen, der auf der ganzen Welt bestimmte Attentatsziele erledigen muss. Zwar könnt ihr wild ballernd vorgehen und so eure Mission erfüllen, allerdings ist es angebrachter, still und heimlich zu sein und euer Ziel auszuschalten, ohne dass jemand eine Verbindung zu euch herstellen kann.

Um diese Aufgabe zu erledigen, bekommt ihr nicht nur Zugriff auf ein imposantes Waffenarsenal, sondern auch zahlreiche Gadgets wie etwa Kameras, ferngezündete Bomben oder einen Microtaser, den ihr ebenfalls aus der Ferne aktivieren könnt, um euch bestimmter Feinde zu erledigen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Hitman 3 ist etwas für alle Fans von Attentäterspielen. Denn die Level gleichen hier stets einem riesigen Puzzle mit verschiedenen Lösungsmöglichkeiten. Dadurch lohnt es sich gar, die Missionen mehrmals durchzuspielen und neue Wege zu finden, sie zu beenden.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Mit einem Rabatt von 50 Prozent kostet euch die Deluxe Edition von Hitman 3 derzeit nur noch 44,99 Euro. Wenn ihr vorher in das Spiel reinsehen wollt, könnt ihr zudem das kostenlose Starter Pack spielen.

Sekiro: Shadows Die Twice

Genre: Action | Entwickler: FromSoftware | Release-Datum: 22. März 2019

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Sekiro: Shadows Die Twice ist ein Souls-Like, das besonders viel Wert darauf legt, dass ihr die Spielmechaniken erlernt. Denn großartig Ausrüstung findet ihr hier nicht. Wenn ihr einen Kampf gewinnen wollt, könnt ihr also nicht einfach besseres Equipment suchen, sondern müsst selbst einfach besser werden.

Doch Sekiro beeindruckt nicht nur mit seinem tiefen Gameplay, sondern auch seinem Setting. Denn hier erkundet ihr nicht wie noch in Dark Souls mittelalterliche Fantasy-Schlösser. Stattdessen verschlägt es euch in ein dunkles Japan zur Sengoku-Zeit, als sich das Land in einem jahrelangen Zustand des Bürgerkriegs befand. Gleichzeitig nehmt ihr es aber nicht nur mit menschlichen Widersachern auf, sondern auch mit grotesken Kreaturen inspiriert von der Mythologie Japans.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wer bereits mit Dark Souls seine Freude hatte, macht auch mit Sekiro nichts falsch. Allerdings müsst ihr euch auf wesentlich weniger Rollenspiel-Elemente einstellen. Fans von Japan freuen sich hingegen darüber, eine sehr detaillierte Umsetzung des Landes erkunden zu können.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Sekiro kostet derzeit nur noch 45,49 Euro und ist damit 35 Prozent billiger als der normale Preis von 69,99 Euro.

Dragon Ball Xenoverse 2

Genre: Prügelspiel | Entwickler: Dimps | Release-Datum: 25. Oktober 2016

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Dragon Ball Xenoverse 2 lässt euren Traum wahr werden: Hier könnt ihr selbst zu einem Kämpfer im spannenden Universum von Dragon Ball werden und es mit den berühmten Helden und auch Bösewichten der Reihe aufnehmen! Und wie auch in der Vorlage bedeutet eine Niederlage nicht das aus, sondern nur, dass ihr noch mehr trainieren müsst, um stärker zu werden.

Das 3D-Prügelspiel schickt euch dafür in zahlreiche Arenen, die Fans der Reihe bekannt vorkommen werden. In diesen zerstörbaren Umgebungen nutzt ihr dann Attacken wie Kamehamehas, Energieschüsse und natürliche auch Schläge und Tritte, um eure Kontrahenten zu besiegen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Dass Dragon Ball Xenoverse 2 etwas für Dragon-Ball-Fans ist, versteht sich von selbst. Allerdings könnte manch einer auch erst durch das Spiel zu einem werden. Denn die flotten Kämpfe beeindrucken auch ohne Lizenz dahinter.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Gerade mal 9,99 Euro kostet euch das Hauptprogramm aktuell. Damit ist es halb so teuer wie der sonst übliche Preis von 19,99 Euro. Vor dem Kauf könnt ihr zudem eine kostenlose Lite-Version von Xenoverse 2 spielen, um euch selbst von dem Titel zu überzeugen.

Judgment

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Ryu Ga Gotoku Studio | Release-Datum: 25. Juni 2019

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Judgment ist ein Ableger der Yakuza-Reihe und schickt euch als Privatdetektiv Takayuki Yagami in das fiktive Stadtviertel Kamurocho von Tokio. Hier verfolgt ihr einen Serienmörder, der es gezielt auf Mitglieder der Yakuza abgesehen hat und werdet dabei in ein Netz aus Verrat und Intrigen hineingezogen.

Wie bereits die Yakuza-Spiele setzt auch Judgment auf ein besonders actionreiches Echtzeitkampfsystem, in dem ihr euch mit Fäusten, Tritten und allen möglichen Gegenständen in der Umgebung zur Wehr setzt. Abseits der Kämpfe kommt hingegen euer Gespür als Detektiv zum Einsatz und in diversen Nachforschungen müsst ihr Verbrechen aufklären, indem ihr Beweise findet.

Für wen lohnt sich das Spiel? Freunde von Open-World-Spielen bekommen mit Judgment zahlreiche Stunden Spielspaß. Denn die Spiele der Yakuza-Reihe zeichnen sich seit jeher dadurch aus, dass sie euch mit sehr vielen Nebenaufgaben lange beschäftigen können. Doch auch wenn ihr euch nur für die Story interessiert, bekommt ihr hier ein filmreif inszeniertes Epos zu sehen!

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die PS4-Version von Judgment ist im aktuellen Angebot um 40 Prozent gesenkt. Ihr zahlt dadurch nur noch 17,99 Euro.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Respawn Entertainment | Release-Datum: 15. November 2019

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Star Wars Jedi: Fallen Order erzählt die Geschichte von Jedi-Padawan Cal Kestis, der sich nach Order 66 und dem Fall der Republik vor den Inquisitoren des Imperiums versteckt. Das allerdings wenig erfolgreich. Denn entgegen seines Willens wird er wieder in den Kampf zwischen die Jedi und die Sith hineingezogen und muss erneut den Umgang mit der Macht erlernen.

Auf eurer Reise durch das Universum von Star Wars werdet ihr es nicht nur mit den Sturmtruppen des Imperiums aufnehmen, sondern müsst euch auch in Lichtschwertduellen gegen andere machtbegabte Individuen zur Wehr setzen. Von herkömmlichen Waffen macht ihr dabei als Jedi keinen Gebrauch. Ihr verlasst euch nur auf euer eigenes Lichtschwert, sowie die Macht selbst.

Für wen lohnt sich das Spiel? Star Wars Jedi: Fallen Order beeindruckt mit seinem Gameplay, das sich als eine Mischung von Metroidvania und Souls-like versteht. Und damit ist es perfekt für all jene geeignet, die ein spannendes Singleplayer-Spiel suchen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Der Spaß kostet euch derzeit gerademal 19,99 Euro. Mitglieder von PS Plus zahlen zudem noch einmal fünf Prozent weniger und bekommen das Spiel bereits für 17,49 Euro.

Monster Hunter World & Iceborne

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Capcom | Release-Datum: 26. Januar 2018

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Kehrt um! Lest nicht weiter! Es ist eure letzte Chance! Denn wenn ihr anfangt, in Monster Hunter World mit Waffen wie Katana, Bogen und gewaltigen Äxten auf Monsterjagd zu gehen, gibt es kein Zurück mehr und ihr seid mindestens bis zum nächsten November-Sale versorgt. Möglicherweise gar länger.

Denn das Spiel hat eine nahezu perfekte Lootspirale. Ihr jagt die gewaltigen Monster, erhaltet dadurch Dinge wie deren Krallen oder Haut und schmiedet euch damit immer bessere Ausrüstung, um auf die nächste Jagd zu gehen. Da ihr für jedes Monster ganz eigene Taktiken im Kampf einsetzen müsst und sich auch noch jede Waffe komplett anders spielt, wird Monster Hunter World einfach niemals langweilig. Dazu könnt ihr nicht nur alleine auf die Jagd gehen, sondern auch im Koop gemeinsam mit Freunden.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wer findet, dass die Bosskämpfe das Highlight eines jeden Spiels sind und alles andere dazwischen nur Zeitfüller, findet mit Monster Hunter World das perfekte Spiel. Denn hier ist jeder Kampf ein herausfordernder Bosskampf.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Mit einem Rabatt von 25 Prozent zahlt ihr für Monster Hunter World derzeit nur noch 14,99 Euro und bekommt damit geschätzt unendlich viel Spielspaß. Außerdem ist das Addon Iceborne ebenfalls reduziert. Für das zahlt ihr derzeit 20,09 Euro statt 29,99 Euro.

Während ihr von den November-Angeboten noch eine ganze Weile profitieren könnt, neigt sich der Halloween-Sale langsam aber sicher dem Ende zu. Allerdings habt ihr aktuell noch die Chance, auch von dessen Rabatten zu profitieren! Und wie nicht anders zu erwarten, bekommt ihr da vor allem Spiele, die sich um Horror oder gruselige Monster drehen!

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr MeinMMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.