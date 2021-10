Zur furchteinflößenden Jahreszeit gibt es einen Halloween-Sale im PS Store. Hier findet ihr jedoch auch zahlreiche Spiele, die gar nicht so gruselig sind und sich daher für jeden eignen!

Was ist das für ein Sale? Halloween steht normalerweise im Zeichen von schaurigen Monster- oder Horrorspielen. Allerdings gibt es auch einige Titel, in denen ihr euch nicht fürchten müsst. Hier findet ihr deshalb einige der spannendsten Spiele des Sales, die ihr auch mit geringer Furchttoleranz zocken könnt!

Wie lange gehen die Angebote? Die Angebote im PSN laufen noch bis zum 3. November 2021. Solange könnt ihr die von den günstigeren Preisen profitieren.

Biomutant

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Experiment 101 | Release-Datum: 25. Mai 2021

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? In Biomutant erkundet ihr eine Endzeitwelt in Form eines mutierten Waschbären, der sich mit Waffen wie Maschinengewehren und Messern durchsetzt. In diesem abgedrehten Setting schließt ihr euch einer der zahlreichen Fraktionen an, um den Baum des Lebens entweder zu beschützen, oder zu zerstören.

Ihr werdet häufiger auf Entscheidungen treffen, die den weiteren Verlauf der Geschichte beeinflussen. Doch egal wie ihr vorgeht: Kämpfe sind ein wichtiger Aspekt des Spiels. Nicht nur müsst ihr euch gegen die Mitglieder konkurrierender Fraktionen behaupten, ihr müsst es auch mit einigen wirklich gigantischen Monstern aufnehmen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Bei Biomutant seid ihr vor allem dann richtig, wenn ihr auf der Suche nach einer offenen Welt mit einem unverbrauchten Setting seid und euch an sehr farbenfroher Grafik erfreuen könnt. Denn grau- und brauntöne sucht ihr hier vergebens.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Beim Kauf im PSN könnt ihr derzeit 35 Prozent sparen. Dadurch reduziert sich der Preis von 59,99 Euro auf 38,99 Euro.

Borderlands 3

Genre: Shooter | Entwickler: Gearbox Software | Release-Datum: 13. September 2019

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Statt Horror setzt Borderlands 3 bei seiner Gameplay-Loop auf Leveln und looten! In dem Ego-Shooter ballert ihr euch gemeinsam mit bis zu drei Freunden durch die Landschaften des Planeten Pandora und verbessert euren Charakter mit immer besseren Skills sowie Ausrüstung.

Für Abwechslung sorgen dabei nicht nur durchaus abgedrehte Waffen, sondern auch die verschiedenen Fähigkeiten der einzelnen Klassen. Ihr könnt etwa eine gewaltige Faust aus dem Boden schießen lassen, oder Vögel beschwören, die sich auf eure Gegner stürzen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Für Fans von Koop-Spielen gibt es kaum ein spannenderes Spiel als Borderlands 3. Zusammen mit euren Freunden könnt ihr zahllose Stunden damit verbringen, eure Ausrüstung immer noch ein klein wenig mehr zu verbessern, oder die ideale Skillung zu finden!

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Je nachdem welche Version ihr kauft, unterscheidet sich der Rabatt von Borderlands 3. Die Ultimate Edition mit allen Inhalten bekommt ihr derzeit um 50 Prozent reduziert für 49,99 Euro. Wenn ihr jedoch erst einmal nur das Hauptprogramm spielen wollt, seid ihr bereits mit 19,59 Euro dabei!

Wasteland 3

Genre: Rollenspiel | Entwickler: inExile Entertainment | Release-Datum: 28. August 2020

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Wasteland 3 ist ein Rollenspiel, das ihr ganz nach dem Vorbild der alten Schule aus der isometrischen Perspektive spielt. Hier erkundet ihr das zugefrorene Colorado einer Endzeitwelt und macht euch auf, um die Thronfolger des Patriarchen zu finden und somit dessen Herrschaft zu sichern.

Es versteht sich von selbst, dass ihr für diese Mission häufiger die Waffen sprechen lassen werdet. Das geschieht in rundenbasierten Gefechten. Ihr könnt das Spiel zudem im synchronen oder asynchronen Multiplayer-Modus gemeinsam mit euren Freunden austragen. Die nicht-lineare Story, die sich an eure Entscheidungen anpasst, sorgt zudem für einen hohen Wiederspielwert.

Für wen lohnt sich das Spiel? Fans klassischer Rollenspiele wie etwa Baldur’s Gate können in Wasteland 3 ihr nächstes Lieblingsspiel finden. Dass zudem auch Fans der vorherigen Wasteland-Teile ihren Spaß haben werden, versteht sich von selbst.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Dank eines Rabattes von 55 Prozent kostet euch Wasteland 3 im Laufe des Halloween-Sales gerademal 17,99 Euro!

Yakuza: Like A Dragon

Genre: JRPG | Entwickler: Ryu Ga Gotoku Studio | Release-Datum: 10. November 2020

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Yakuza: Like A Dragon schickt euch in der Rolle von Yakuza-Mitglied Ichiban Kasuga nach Tokio und Yokohama in Japan, wo ihr zwei komplett frei begehbare Gebiete erkundet und euch mit der hiesigen Mafia anlegt. Dabei erlebt ihr eine spannende Geschichte um Intrigen, Verrat und japanische Politik.

Das Spiel stellt dabei eine Art Neustart für die Serie dar und verabschiedet sich deswegen auch vom Action-Kampfsystem der bisherigen Teile. Stattdessen laufen die Konfrontationen rundenbasiert ab und ihr zieht mit einer Party bestehend aus gleich vier Charakteren in den Kampf.

Für wen lohnt sich das Spiel? Die Yakuza-Reihe konnte eine treue Fanbasis um sich scharen und Yakuza 7 ist der perfekte Einstieg für all jene, die wissen wollen warum. Wenn ihr Interesse an Rollenspielen sowie Open-World-Titeln habt, ist Yakuza auf jeden Fall einen Blick wert! Auch lohnt es, wenn ihr ein Spiel mit einem etwas weniger verbrauchten Setting sucht.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die Hero Edition von Yakuza: Like a Dragon ist derzeit um 40 Prozent reduziert. Ihr zahlt dadurch nur noch 41,99 Euro und bekommt neben dem Hauptprogramm auch Zusatzinhalte wie zusätzliche Klassen.

Bloodstained: Ritual of the Night

Genre: Metroidvania | Entwickler: ArtPlay | Release-Datum: 18. Juni 2019

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Kann ein Spiel rund um Vampire und dunkle Schlösser im 18. Jahrhundert Englands nicht gruselig sein? Ja! Das Setting von Bloodstained sollte euch nicht abschrecken. Denn dahinter verbirgt sich ein spannendes 2D-Metroidvania und kein Horrorspiel. Als Miriam begebt ihr euch hier auf die Suche, um einen Fluch aufzuhalten, der langsam euren gesamten Körper kristallisiert.

Dafür kämpft ihr euch durch das Schloss und sammelt nicht nur neue Ausrüstung ein, sondern bekommt von besiegten Feinden zudem auch zahlreiche Fähigkeiten. Die helfen euch nicht nur in den Kämpfen weiter, sie eröffnen euch auch neue Wege in dem verworrenen Schloss, das ihr komplett frei erkunden dürft.

Für wen lohnt sich das Spiel? Bloodstained: Ritual of the Night ist nicht nur ein Must-Have für alle Fans der alten Castlevania-Reihe sowie dem Metroidvania-Genre, sondern auch jene, die Spaß am Aufleveln haben und flotte Kämpfe suchen, in denen ihr für jeden Feind eine bestimme Taktik benötigt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Mit einem Preis von 19,99 Euro zahlt ihr derzeit nur halb so viel, wie euch Bloodstained normalerweise kosten würde.

Scarlet Nexus

Genre: JRPG | Entwickler: Bandai Namco | Release-Datum: 25. Juni 2021

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? In Scarlet Nexus werdet ihr in einer alternativen Zukunftswelt wahlweise als Yuito Sumeragi oder Kasane Randall Mitglied der OSF – Other Supression Force. Deren Aufgabe ist es die Stadt New Himuka vor mysteriösen Monstern zu verteidigen. Dabei setzen sie nicht nur auf Waffen wie Schwerter, sondern auch übernatürliche Fähigkeiten wie Psychokinese.

Die Kämpfe laufen komplett in Echtzeit ab und erfordern die geschickte Kombination eurer Nahkampfangriffe und Skills. Gerade der nahtlose Übergang zwischen den beiden Arten von Attacken beeindruckt da, wodurch ihr euch wirklich wie der mächtige Protagonist eines spielbaren Anime fühlt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Fans von Anime und Manga werden das Spiel wahrscheinlich bereits auf dem Schirm haben. Allerdings findet ihr hier auch das richtige Spiel für euch, wenn ihr an flotten und actionreichen Kämpfen interessiert seid.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Unter den aktuellen Angeboten findet ihr Scarlet Nexus mit einem Rabatt von 40 Prozent. Dadurch kostet es derzeit nur noch 41,99 Euro statt 69,99 Euro.

XCom 2 Collection

Genre: Rundentaktik | Entwickler: Fireaxis Games | Release-Datum: 30. September 2016

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das für ein Spiel? In XCom 2 wurde die Erde von Außerirdischen überrannt. Ihr übernehmt das Kommando einer Rebelleneinheit der Menschen, die die Invasoren mit einem Guerilla-Krieg zurückschlagen will. Dafür schlagt ihr jedoch nicht nur rundenbasierte Taktikgefechte, sondern müsst auch euren eigenen mobilen Stützpunkt ausbauen.

Denn die Konfrontationen, in denen ihr eure eigenen Einheiten strategisch klug positionieren sowie deren Fähigkeiten einsetzt, sind nur eine Hälfte von XCom 2. Zwischen den Missionen gebt ihr neue Forschung in Auftrag und seziert die Aliens, um immer bessere Technologien freizuschalten. Allerdings steht dabei immer ein Zeitdruck im Hintergrund. Denn ihr müsst versuchen, das mysteriöse Avatar-Projekt zu stoppen, welches das Ende der Menschheit bedeuten würde.

Für wen lohnt sich das Spiel? XCom 2 dürfte das beste Spiel auf der PS4 und PS5 für euch sein, wenn ihr das Gefühl haben wollt, einen aussichtslosen Kampf mit speziellen Taktiken gegen eine Übermacht zu schlagen. Zudem lohnt das Spiel für all jene, die gerne sehen, wie ihr eigenes strategisches Gespür dazu beiträgt, eine Konfrontation zu gewinnen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die XCom 2 Collection enthält neben dem Addon War of the Chosen auch noch vier DLCs und ist mit einem Preis von 17,99 Euro die derzeit günstigste Methode, das Spiel zu kaufen.

Wenn ihr zu den etwas hartgesotteneren Spielern gehört, dann sind möglicherweise auch die richtig gruseligen Spiele des Halloween-Sales etwas für euch! Insgesamt sieben dieser Titel findet ihr in einer weiteren Liste. Alternativ könnt ihr euch einen Überblick über das gesamte Angebot verschaffen.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr MeinMMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.