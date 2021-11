Derzeit sind im PSN eine ganze Menge Indie-Titel bis zu 80 Prozent im Preis reduziert. Darunter befinden sich spannende Angebote zu Top-Titeln, die bisher wahrscheinlich noch nicht einmal auf eurem Radar waren!

Nicht alle guten Spiele sind bekannt. Gerade Independent-Entwickler können sich oftmals kein großes Werbebudget leisten und setzen deswegen darauf, dass sich ihre Titel über Mundpropaganda verbreiten. Das macht ihre Werke jedoch keineswegs schlechter! In dieser Liste findet ihr deswegen insgesamt sieben aktuell reduzierte Titel, von denen ihr möglicherweise noch nichts gehört habt, die es aber dennoch wert sind, gespielt zu werden!

Die spannendsten Angebote des Indie-Sales

Wie lange gehen die Angebote? Von dem derzeitigen Sale mit den Spielen unabhängiger Entwickler profitiert ihr noch bis zum 2. Dezember 2021 um 08:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Es lohnt sich immer zu wissen, wie viel Gegenwert ihr für eure Investition erhaltet. Das findet ihr in der Liste mit der Angabe der Spielzeit heraus. Die Informationen basieren auf der Webseite Howlongtobeat und zeigen euch, wie lang die Story von einem Spiel in etwa ist.

Das müsst ihr beachten: Auch wenn viele Spiele in dem Sale für die PS4 erschienen sind, könnt ihr sie dennoch auch auf eurer PS5 spielen. Abwärtskompatibilität macht es möglich! Allerdings funktioniert das nur in eine Richtung. PS5-Spiele laufen nicht auf der Playstation 4.

Green Hell

Genre: Survival | Entwickler: Creepy Jar | Release-Datum: 9. Juni 201 | Spielzeit: 16 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Green Hell müsst ihr im erbarmungslosen Amazonas-Regenwald überleben und nebenbei eure Frau Mia finden, die spurlos verschwunden ist. Dafür kümmert ihr euch nicht nur wie in vielen Survival-Spielen üblich um Dinge wie einen Unterschlupf und die Nahrungssuche, sondern müsst euch auch mit Halluzinationen herumschlagen, die je nach dem psychologischen Zustand eures Protagonisten auftauchen können.

Für wen lohnt sich das Spiel? Hier erwartet euch ein sehr einzigartiges Survival-Abenteuer, in dem ihr euch nicht nur um eure körperliche, sondern auch geistige Verfassung sorgen müsst. Entsprechend komplex ist das Gameplay. Und wenn ihr nicht alleine in die grüne Hölle losziehen wollt, könnt ihr den Titel auch kooperativ angehen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Beim Kauf von Green Hell spart ihr derzeit 20 Prozent. Dadurch kostet euch das Spiel nur 19,99 Euro statt 24,99 Euro. PS-Plus-Mitglieder zahlen dank eines zusätzlichen Rabattes von 5 Prozent gar nur 18,74 Euro.

Outer Wilds: Archaeologist Edition

Genre: Adventure | Entwickler: Mobius Digital | Release-Datum: 28. Mai 2019 | Spielzeit: 26 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Es ist schwer Outer Wilds zu empfehlen, ohne direkt zu spoilern. Denn die Erkundung ist in dem spiel ein sehr wichtiger Aspekt, der einen Großteil des Spielspaßes ausmacht. Ihr erlebt hier wie es ist, als einer der ersten Entdecker ein ganzes Universum zu bereisen. Und das ist nicht sehr liebevoll designed, sondern auch extrem abwechslungsreich. Allerdings ist es mehr als ein reiner Walking-Simulator. Denn ihr müsst auch diverse Puzzle lösen und erlebt nebenbei eine spannende Geschichte, die mit der Erweiterung Echoes of the Eye noch wesentlich mysteriöser wird.

Für wen lohnt sich das Spiel? Entdecker Naturen kommen hier genauso auf ihre Kosten wie Fans von spannenden offenen Welten. Outer Wilds schafft es eindrucksvoll euch das Gefühl zu vermitteln, dass ihr ein Archäologe seid, der mehr über die Vergangenheit der Welt in Erfahrung bringen will.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die Archeologist-Edition enthält das Hauptprogramm sowie die Erweiterung und kostet dank einem Rabatt von 35 Prozent derzeit nur 25,99 Euro statt 39,99 Euro. Alternativ bekommt ihr das Hauptprogramm alleine für 14,39 Euro, oder das Addon alleine für 11,99 Euro.

Risk of Rain 2

Genre: Action | Entwickler: Hopoo Games | Release-Datum: 11. August 2020 | Spielzeit: 11 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Risk of Rain 2 strandet ihr auf einem außerirdischen Planeten und müsst euch nun gegen die hiesige Fauna zur Wehr setzen. Das erledigt ihr mit brachialer Waffengewalt. In jedem Level schießt ihr euch so den Weg zu einem Teleporter frei, um die nächste, und natürlich auch schwerere, Ebene zu erreichen. Im Verlauf des Spiels schaltet ihr so immer neue Gegenstände, Waffen und gar spielbare Charaktere frei.

Für wen lohnt sich das Spiel? Risk of Rain 2 lohnt sich gerade für Koop-Freunde. Denn ihr könnt die Gefechte in Gruppen von bis zu vier Spielern angehen. Gerade die zahlreichen Bosskämpfe werden wesentlich spannender, wenn ihr euch untereinander absprechen könnt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Risk of Rain 2 ist derzeit um 60 Prozent gesenkt. Dadurch kostet es nur noch 9,99 Euro statt der üblichen 24,99 Euro.

They Are Billions

Genre: Strategie | Entwickler: Numantian Games | Release-Datum: 1. Juli 2019 | Spielzeit: 58 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Ja, manch einer kann den Begriff “Zombie-Survival” wohl nicht mehr hören. They Are Billions ist dennoch einen Blick wert. Denn statt einem Action-Spiel erwartet euch hier ein knallharter Strategietitel, der sich einige Anleihen vom beliebten Tower-Defense-Genre holt. Ihr baut eine Stadt auf, sorgt für eine funktionierende Wirtschaft, rekrutiert Soldaten und erwehrt euch schließlich gigantischer Zombie-Horden. Denn der Name ist hier Programm.

Für wen lohnt sich das Spiel? They Are Billions lohnt sich, wenn ihr gerne dabei zuseht, wie wahre Zombiewellen an eurer Verteidigung zerbrechen. Ebenso ist es etwas für all jene, die eine Herausforderung suchen. Das Spiel ist nämlich richtig schwer. Bereits ein einziger Zombie, der eure Verteidigung durchbricht, kann eine Kettenreaktion auslösen und zu eurem Untergang führen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: They Are Billions kostet euch derzeit nur noch 8,99 Euro. Eine Ersparnis von ganzen 70 Prozent gegenüber dem üblichen Preis von 29,99 Euro.

UnMetal

Genre: Stealth-Action | Entwickler: @unepic_fran | Release-Datum: 28. September 2021 | Spielzeit: 10 Stunden

Was ist das für ein Spiel? UnMetal ist eine Hommage an die alten Metal-Gear-Spiele. Wie bei seinen Vorbildern erwartet euch dementsprechend auch hier ein 2D-Stealth-Action-Spiel. Das nimmt sich jedoch nicht sehr ernst. Ihr dürft euch also auf eine Ladung Humor und Satire einstellen, während ihr als Jesse Fox aus einer geheimen Militärbasis flieht.

Für wen lohnt sich das Spiel? Damit ist das Spiel vor allem etwas für Freunde der alten Schule. Wer die Klassiker kennt und etwas mit Pixelart anfangen kann, bekommt hier ein spannendes Schleichspiel. Wenn ihr nicht gerne lautlos unterwegs seid, könnt ihr euch allerdings auch etwas brachialer durchboxen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: UnMetal bekommt ihr im Sale derzeit für 11,04 Euro und spart damit 35 Prozent. Üblicherweise kostet der Titel 16,99 Euro.

The Pathless

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Giant Squid | Release-Datum: 12. November 2020 | Spielzeit: 6 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In The Pathless spielt ihr einen Jäger, der eine Insel von einem Fluch befreien muss. Für diese Aufgabe seid ihr jedoch nicht alleine unterwegs, sondern mit einem treuen Vogelbegleiter. Ihr sprintet gemeinsam mit atemberaubender Geschwindigkeit und beeindruckenden akrobatischen Fähigkeiten durch die Wälder und nehmt es zudem mit gewaltigen Bossgegnern auf. Das Spiel erinnert dabei mit seiner Atmosphäre ein wenig an Ghibli-Filme wie etwa Prinzessin Mononoke.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wer auf der Suche nach einem melancholischen Spiel ist, in dem ihr euch zudem wie ein professioneller Bogenschütze fühlen könnt, hat mit The Pathless genau das richtige Werk gefunden. Gerade das Trickschusssystem mit dem Bogen sorgt für Aktionen, die ihr in keinem anderen Spiel erleben könnt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Aktuell kostet The Pathless mit einem Rabatt von 40 Prozent nur noch 20,99 Euro, statt dem Normalpreis von 34,99 Euro.

Sairento VR

Genre: Shooter | Entwickler: Mixed Realms | Release-Datum: 5. Juli 2019 | Spielzeit: 2 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Für alle, die ein neues PSVR-Erlebnis suchen, oder das HMD mal wieder entstauben wollen, eignet sich Sairento VR. Hier zieht ihr als Cyber-Ninja durch eine futuristische Stadt und nutzt Akrobatik wie Wandläufe und Saltos, um euch der Widersacher zu entledigen. Kein anderes Spiel vermittelt euch ein so beeindruckendes Erlebnis, wie wenn ihr euch hier kopfüber in der Luft mit zwei Uzis eurer Feinde entledigt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Um Sairento VR zu erleben, braucht ihr allen voran einen starken Magen. Wenn ihr den jedoch mitbringt, erhaltet ihr ein einzigartiges Erlebnis. Wenn ihr Akrobatik, Nah- und Fernkampfwaffen geschickt kombiniert, fühlt ihr euch wie in die Matrix versetzt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Das Spiel bekommt ihr derzeit bereits für 15,99 Euro statt 39,99 Euro. Damit spart ihr insgesamt 60 Prozent.

Mehr Rabatte, die sich lohnen

Im PSN gibt es noch mehr spannende Angebote. Selbst wenn unter dieser Auswahl nichts für euch dabei war, lohnt sich ein Blick in den aktuellen Sale. Denn es sind noch zahlreiche weitere Spiele gesenkt! Außerdem laufen noch weitere Rabatt-Aktionen im Store.

Ebenfalls bis zum 2. Dezember gibt es etwa zahlreiche interessante Titel, die allesamt weniger als 20 Euro kosten. Da fällt die Auswahl schwer. Insgesamt sieben besonders spannende Titel findet ihr in der verlinkten Liste. Darunter sind auch einige Geheimtipps, die ihr bisher womöglich noch nicht kanntet.

