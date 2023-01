Im PS Store gibt’s gerade 7 geniale PS4- und PS5-Spiele für unter 20 Euro, aber ihr solltet euch beeilen

Selbst wenn ihr nur wenig Geld habt, müsst ihr nicht auf gute Spiele verzichten! Denn im PS Store gibt es die gerade für unter 20€!

Wenn ihr Spielenachschub für die PS4 und PS5 braucht, dann gibt es aktuell den richtigen Sale im PSN. Allerdings sind hier so viele Spiele gesenkt, dass es schwer wird, die richtigen Perlen zu finden. Deswegen findet ihr hier sieben der besten Titel, die gerade im Angebot sind!

Günstige Kracher im PS Store

Was ihr zu den Angeboten wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Die Angebote enden am 19. Januar, 07:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Jedes Spiel bietet unterschiedlich viel Spielspaß für jeden investierten Euro. Anhand der Daten der Website Howlongtobeat seht ihr für jedes der hier aufgeführten Spiele eine durchschnittliche Spielzeitangabe. Die gibt an, wie lange ihr in etwa beschäftigt seid, wenn ihr nur der Story folgt.

Das müsst ihr beachten: Dank der Abwärtskompatibilität der PS5 könnt ihr auf der modernen Konsole auch PS4-Spiele spielen. PS5-Spiele funktionieren hingegen nicht auf dem älteren Modell. Zudem gibt es bei manchen Angeboten noch einen zusätzlichen Rabatt für PS-Plus-Mitglieder. Angegeben ist jedoch der Preis, den ihr ohne den Abo-Dienst bekommt.

The Forest

Genre: Survival-Horror | Entwickler: Endnight Games | Release-Datum: 6. November 2018 | Spielzeit: 15 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In The Forest stürzt euer Flugzeug über einen Insel ab und ihr müsst nun in einem dunklen Wald überleben. Dafür sucht ihr nicht nur Wasser und Lebensmittel, sondern müsst euch auch gegen die Einheimischen Kannibalen zur Wehr setzen. Gleichzeitig bietet The Forest auch eine Story, bei der ihr euch auf die Suche nach eurem Sohn begebt, der von den Kannibalen entführt wurde.

Für wen lohnt sich das Spiel? Die komplexen Survival-Mechaniken, die den Bau einer Basis und auch diversen Fallensystemen erlauben, machen es für Survival-Fans interessant. Gleichzeitig lohnt es sich dank seinem Setting aber auch für Liebhaber von Horrorspielen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: The Forest ist zum Sonderpreis von 5,94€ erhältlich. Das bedeutet eine Ersparnis von 65 Prozent gegenüber dem regulären Preis von 16,99 Euro (UVP).

Borderlands 3

Genre: Ego-Shooter | Entwickler: Gearbox Software | Release-Datum: 12. November 2020 | Spielzeit: 23 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Borderlands 3 kombiniert Ego-Shooter mit Loot und schickt euch auf einen fremden Planeten, der wie eine postapokalyptische Welt wirkt. Hier zieht ihr mit einem von vier Charakteren los, erledigt Quests und sammelt immer bessere Ausrüstung. Parallel dazu gibt es zudem eine humorvolle Geschichte.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr eine Art Diablo als Ego-Shooter sucht, ist Borderlands 3 die beste Wahl für stundenlange Unterhaltung. Und wenn es euch alleine zu langweilig ist, könnt ihr es auch gemeinsam mit Freunden im Koop spielen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Borderlands 3 gibt es zum reduzierten Preis von 18,74€, was einem Rabatt von 75 Prozent entspricht. Der ursprüngliche Preis betrug 74,99 Euro (UVP).

Mortal Kombat 11

Genre: Prügelspiel | Entwickler: NetherRealm Studios | Release-Datum: 18. November 2020 | Spielzeit: 6 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Mortal Kombat 11 ist ein Prügelspiel, das sich gerade durch seinen hohen Gewaltgrad einen Namen machen konnte. Gleichzeitig bietet es aber auch eine durchaus interessante Geschichte und eine ganze Reihe von ikonischen Charakteren. Im Zentrum stehen aber natürlich die knallharten Kämpfe, in denen ihr Combos lernen müsst, um eure Gegner zu erledigen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Damit eignet es sich nicht nur für die Runde zwischendurch unter Freunden, sondern auch für jene, die Gefallen an der Story finden, die aus der Sicht der verschiedenen Charaktere erzählt wird.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Mortal Kombat 11 wird zum Preis von 14,99€ angeboten, was einer Ersparnis von 70 Prozent entspricht. Der ursprüngliche Preis lag bei 49,99 Euro (UVP).

Cuphead + The Delicious Last Course

Genre: Run-and-Gun | Entwickler: Studio MDHR | Release-Datum: 30. Juni 2022 | Spielzeit: 15 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Cuphead ist ein Run-and-Gun-Spiel, welches sich durch seine Vintage Cartoon-Optik und seinen hohen Schwierigkeitsgrad auszeichnet, der aber niemals unfair wird. Hier zieht ihr als Cuphead und Mugman los, um eure Seele zu retten. Zudem gibt es mit The Delicious Last Course einen DLC, bei dem Ms. Chalice zum Team dazustößt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr Cartoons mit der Ästhetik der 1930er Jahre liebt, dann ist Cuphead bereits ein Muss für euch. Gleichzeitig lohnt es sich aber auch für Koop-Fans, die gemeinsam harte Herausforderungen bezwingen wollen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Cuphead + The Delicious Last Course ist zum Sonderpreis von 19,70€ erhältlich. Das bedeutet eine Ersparnis von 27 Prozent gegenüber dem regulären Preis von 26,99 Euro (UVP).

Ace Combat 7

Genre: Flugsimulation | Entwickler: Bandai Namco Studios | Release-Datum: 18. Januar 2019 | Spielzeit: 12 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Ace Combat 7: Skies Unknown ist eine Action-Combat-Flugsimulation in der ihr als Elite-Piloten zahlreiche Einsätze im Kampf zwischen den beiden fiktionalen Nationen Osea und Erusea fliegt. Das Gameplay ist klar auf der arcadigeren Seite und konzentriert sich darauf, das vor allem die Action im Mittelpunkt steht.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr euch gerne in die Lüfte schwingt und zudem noch politisch basierte Geschichten mögt, bietet Ace Combat 7 das richtige Erlebnis für euch! Sucht ihr hingegen eine knallharte Simulation, gibt es Spiele, bei denen ihr besser aufgehoben seid.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Ace Combat 7: Skies Unknown gibt es zum reduzierten Preis von 9,79€, was einem Rabatt von 86 Prozent entspricht. Der ursprüngliche Preis betrug 69,99 Euro (UVP).

Dragon Ball: The Breakers

Genre: Asymmetrisches Multiplayer| Entwickler: Unknown | Release-Datum: 14. Oktober 2022 | Spielzeit: 43 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Dragon Ball: The Breakers ist ein asymmetrisches Multiplayer-Spiel, bei dem ein Spieler die Rolle eines Superbösewichts aus der Dragon Ball-Serie übernimmt, während das andere Team aus sieben Überlebenden besteht, die vor ihm fliehen müssen. Das Spiel erinnert an Dead by Daylight und andere asymmetrische Mehrspielerspiele.

Für wen lohnt sich das Spiel? Dragon Ball: The Breakers eignet sich besonders für Fans der Dragon Ball-Serie und Spieler, die zudem gerne Mehrspielerspiele spielen, in denen jede Seite nach anderen Regeln spielt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Dragon Ball: The Breakers wird zum Preis von 14,99€ angeboten, was einer Ersparnis von 25 Prozent entspricht. Der ursprüngliche Preis lag bei 19,99 Euro (UVP).

Civilization 6 – Platinum Edition

Genre: Rundenstrategie | Entwickler: Firaxis Games | Release-Datum: 28. Juli 2021 | Spielzeit: 23 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Civilization 6 ist ein rundenbasiertes 4X-Strategiespiel, in dem ihr eine Zivilisation von der Steinzeit bis ins moderne Zeitalter führt. Ihr müsst dabei alle Aspekte eurer Nation managen. Begonnen bei Wirtschaft, über Diplomatie bis hin zu Wissenschaft und Militär. Da das Spiel komplett offen designed ist, spielt sich zudem jede Runde anders.

Für wen lohnt sich das Spiel? Civilization 6 ist besonders für Fans von Rundenstrategie geeignet, die das Gefühl von “Nur noch eine Runde!” suchen. Zudem gibt es euch das Gefühl, die Geschickte und die Entwicklung eures eigenen Staates zu lenken.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Civilization 6 ist zum Sonderpreis von 14,99€ erhältlich. Das bedeutet eine Ersparnis von 70 Prozent gegenüber dem regulären Preis von 49,99 Euro (UVP).

Mehr Deals, wenn ihr euch beeilt

Das sind nicht die einzigen Spiele, die aktuell gesenkt sind. Es gibt noch einige andere Rabatt-Aktionen, die aber bereits etwas eher enden. Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr aber noch eine ganze Reihe von echten Hits absahen, die teilweise gar erst innerhalb der letzten Monate erschienen sind!