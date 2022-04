Die besten PS5-Spiele bei den Oster-Angeboten von Amazon

Bei Amazon könnt ihr euch zu Ostern einige Angebote sichern. Dazu gehören auch mehrere PS5-Spiele. Wir stellen euch die Titel vor.

Bei Amazon gibt es im Zuge der Oster-Angebote jede Menge gute Deals. Neben Fernsehern und PC-Peripherie sind auch einige wirklich starke Games ordentlich reduziert. Hier findet ihr eine Auswahl der besten PS5-Spiele, die ihr euch gerade bei Amazon günstiger sichern könnt.

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Nachdem sie in zwei großen MCU-Produktionen ihr Debüt auf der großen Leinwand gegeben haben, brachte Square Enix die Guardians of the Galaxy letztes Jahr auch actionreich auf die Konsolen. Im Spiel erleben wir ein ganz eigenes Abenteuer aus der Sicht von Peter Quill aka Starlord.

Natürlich sind aber auch Gamora, Drax, Rocket und Groot mit an Bord. Neben den spaßigen Kämpfen sorgen vor allem die vielen witzigen Dialoge und die abgedrehte Geschichte für angenehme Unterhaltung. Marvel’s Guardians of the Galaxy ist eine reine Singleplayer-Erfahrung und bei Amazon gerade von 69,99 Euro auf 29,59 Euro reduziert.

Kena: Bridge of Spirits

Bei der Präsentation von Kena: Bridge of Spirits sorgte das märchenhafte Adventure für reihenweise offene Münder. Das entwickelnde Studio Ember Lab besteht aus ehemaligen Mitarbeitenden von Pixar und das sieht man dem Spiel glücklicherweise an. Die Grafik ist wirklich atemberaubend und das Design der Spielwelt und Figuren ausgesprochen niedlich. Kena ist daher eines der prachtvollsten PS5-Spiele, die es bisher auf dem Markt gibt.

Unter der hübschen Hülle verstecken sich aber auch ein spielerisch kurzweiliger Kern und eine ergreifende Geschichte, in der es um ernste Themen wie Verlust und Tod geht. In der Rolle der namensgebenden Kena klettern und kämpfen wir uns durch hübsche Level und sammelnd dabei die knuffigen Rott ein, die uns neue Fähigkeiten bescheren. Aktuell kostet Kena: Bridge of Spirits nur 33,99 Euro bei Amazon.

Cyberpunk 2077

Ja, bei Cyberpunk 2077 handelt es sich streng genommen um ein Spiel für die PS4. Wie viele andere PS5-Spiele kam der Nachfolger des gefeierten The Witcher 3 aber mit einem kostenlosen Upgrade auf den Markt. Es hat zwar über ein Jahr gedauert, aber seit kurzem steht dieses Upgrade tatsächlich bereit und merzt viele Probleme aus, die das RPG zum Release plagten.

Wenn ihr ob des technischen Zustands bisher einen großen Bogen um Cyberpunk 2077 gemacht habt, könnt ihr jetzt günstig zugreifen. Das Spiel kostet aktuell nämlich nur noch 24,99 Euro bei Amazon. Dafür bekommt ihr eine packende Geschichte und eine der besten Open-World-Städte der Videospielgeschichte präsentiert.

Nicht nur PS5-Spiele: Weitere Angebote

Amazon bietet darüber hinaus einige weitere Titel für Sonys Konsolen an. PS4-Spiele könnt ihr natürlich problemlos auch auf der PS5 genießen und profitiert dort auch noch von den kürzeren Ladezeiten.

