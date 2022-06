PS5 jetzt im Set mit zwei Spielen und Handyvertrag bei MediaMarkt und Saturn verfügbar

Bei MediaMarkt und Saturn könnt ihr euch gerade ein Set mit der PS5 und zwei Top-Titeln zusammen mit einem XXL-Handyvertrag schnappen.

Die Konsole kommt im Paket mit Horizon Forbidden West und Gran Turismo 7. Dazu gibt es einen Handyvertrag von o2 mit 120 GB Datenvolumen.

PS5: Das steckt im Set

Bei MediaMarkt und Saturn bekommt ihr die PS5 zusammen mit den beiden Blockbuster-Titeln Horizon Forbidden West und Gran Turismo 7. Damit erlebt ihr waschechtes Next-Gen-Gaming schon in 4-5 Werktagen! Die PS5 punktet mit einer schnellen SSD und starker Hardware. Besonders der neue DualSense-Controller bietet einige brillante Features wie haptisches Feedback und adaptive Trigger.

Horizon Forbidden West ist der Nachfolger zu Horizon Zero Dawn und versetzt euch einmal mehr in eine dystopische Zukunft, in der die Menschheit in Stämmen lebt und Roboter-Dinosaurier durch die Landschaft streifen. Das spielt sich so gut wie es klingt und ihr solltet es unbedingt ausprobieren!

Gran Turismo 7 ist der erste Next-Gen-Eintrag in die legendäre Racing-Reihe. Erneut gibt es spektakuläre Fahrzeuge, die so detailliert wie nur ganz selten umgesetzt wurden. Ein Fest für Rennsport-Fans und Auto-Narren.

Oben drauf gibt es noch einen Mobilfunktarif von O2. Dieser bietet 120 (!) GB Datenvolumen mit bis zu 300 Mbit/s und eine passende Allnet Flat für Telefonie und SMS in alle deutschen Netze.

Die Ersparnis bei Saturn und MediaMarkt

Zuerst einmal das Angebot im Überblick. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate.

Das PS5-Angebot

einmaliger Gerätepreis: 29 Euro

monatlicher Grundpreis: 44,99 Euro

Anschlusspreis: 39,99 Euro

Gesamtpreis (für zwei Jahre): 1148,75 Euro

Der Wert des Angebots

PS5 (Disc Edition): 499 Euro UVP

Horizon Forbidden West: aktuell 72,99 Euro bei MediaMarkt

bei MediaMarkt Gran Turismo 7: aktuell 72,99 Euro bei MediaMarkt

bei MediaMarkt O2 Free L Boost: 44,99 Euro mtl. | Anschlusspreis 39,99 Euro bei O2

| Gesamtpreis (für zwei Jahre): 1764,73 Euro

Eure Ersparnis

Angebotswert – Angebotspreis = Ersparnis

1764,73 Euro – 1148,75 Euro = 615,98 Euro

Durch das Angebot von MediaMarkt und Saturn könnt ihr im direkten Vergleich zum Gesamtwert also ganze 615,98 Euro sparen! Das Beste: Die Konsole ist schon in wenigen Werktagen bei euch zuhause.

