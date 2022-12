Holt euch bis zum 22. Dezember die PS5 im Bundle mit God of War Ragnarök oder FIFA 23 und bekommt sie bis zum 31. Januar geliefert.

Ja, ist denn heut schon Weihnachten? Man könnte es fast glauben, denn die PS5 ist verfügbar. Nein, sie ist nicht schon ausverkauft. Ja, das Angebot läuft bereits seit Tagen. Kaum zu fassen aber wahr: Nach zwei Jahren des Wartens kann man Sonys Konsole endlich entspannt bestellen.

Der einzige verschmerzbare Knackpunkt ist, dass ihr in den Shops ein entsprechendes Konto braucht, das aber in der Regel kostenlos ist. Zudem dürft ihr nur eine Konsole pro Konto bestellen, aber das sollte für die Meisten kein Problem darstellen. Die Lieferung erfolgt dann spätestens bis 31. Januar 2023.

PS5 kaufen: Bei diesen Shops gibt es die Konsole

„JAAAAA“, schreit Kratos, weil endlich alle sein neuestes Abenteuer auf der PS5 spielen können.

Wer macht mit? Die vier Shops, die die PS5 gerade führen sind Amazon, Alternate, MediaMarkt und Saturn. Bei Amazon gibt es die PS5 Digital Edition als Bundle mit Game of the Year Anwärter God of War Ragnarök und kostet 519€. Zudem profitiert ihr dort von dem verlängerten Rückgaberecht.

MediaMarkt, Saturn und Alternate haben das Bundle mit der „normalen“ Version im Angebot, bei ersteren zahlt ihr dafür 619€, Alternate verlangt 629,99€ – vertretbare Preise, wenn man kürzliche Erhöhung des UVP von 500€ auf 550€ bedenkt.

Alle Fußballbegeisterten bekommen bei MediaMarkt und Saturn das Bundle mit FIFA 23 für 619€. Das „letzte“ FIFA ist zwar nicht ganz so gut wie Kratos‘ jüngste Geschichte, kann aber mit spürber verbessertem Gameplay und wenigstens ein paar Neuerungen in den anderen Modi aufweisen.

God of War Ragnarök PS5 Bundle

FIFA23 PS5 Bundle

