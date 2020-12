Wer eine PS5 kaufen will, kann jetzt hier ein spezielles Angebot nutzen

Es gibt natürlich bessere und günstigere Tarifangebote. Wer aber unbedingt jetzt eine PS5 will, kann sie sich so bei mobilcom debitel sichern.

Damit zahlt ihr insgesamt über die zwei Jahre Vertragslaufzeit 1.146,75 Euro. Ziehen wir den Preis für die PS5 in Höhe von 499,99 Euro und den Preis für das PS Plus-Abo in Höhe von 120 Euro ab, bleiben noch rund 527 Euro für den Tarif übrig. Somit kostet er euch ungefähr 22 Euro pro Monat.

Sofort verfügbar: Bei mobilcom debitel bekommt ihr die PS5 mit Laufwerk, 24 Monate PlayStation Plus und den green LTE-Tarif (Netz der deutschen Telekom) in einem Paket. Der Tarif bietet euch 10 GB Datenvolumen mit einer maximalen Bandbreite von 21,6 MBit/s. Dazu gibt es eine Telefonie-Flat in alle deutschen Netze.

Wer nicht bis zu einer besseren Verfügbarkeit 2021 warten will, kann nun bei zwei Angeboten zuschlagen und seine PS5 zeitnah erhalten. Beide sind allerdings wirklich nur für diejenigen unter euch zu empfehlen, die unbedingt zeitnah eine PS5 in den Händen halten wollen.

