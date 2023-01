PS5 kaufen im Januar: Alle aktuellen Angebote im Überblick

Die Playstation 5 ist auch zwei Jahre nach ihrem Erscheinen noch immer Mangelware. Wir zeigen euch alle aktuellen Angebote und wie lange ihr gegebenenfalls warten müsst.

Sonys Bestell-Aktion: Im Dezember hat Sony eine deutschlandweite Bestell-Aktion ins Leben gerufen. Wer noch im Januar bei ausgewählten Handelspartnern bestellt, erhält seine Konsole bis spätestens 28. Februar. Sony hat bereits zum Ende des vergangenen Jahres die Produktion der PS5 angehoben und versorgt die Partner in regelmäßigen Schüben mit neuen Lieferungen, sodass ihr selten länger als eine Woche auf eure Bestellung warten müsst.

Auf diesem Wege haben sowohl die Käufer als auch Verkäufer weniger Stress, da sie nicht mehr auf die klassischen Drops setzen müssen, die oftmals innerhalb weniger Minuten ausverkauft waren. Als nützlichen Nebeneffekt werden die zahlreichen Scalper ausgebremst.

Bei diesen Händlern könnt ihr die PS5 sofort bestellen

Die Links führen zur PS5-Übersicht der jeweiligen Anbieter (soweit vorhanden). Das neuste offizielle Bundle besteht aus der PS5-Konsole und dem Spiel God of War: Ragnarök. Fast alle Händler bieten das Bundle sowohl in der Disc Edition (mit Laufwerk) und der Digital Edition (ohne Laufwerk) an. Bei MediaMarkt und Saturn findet ihr außerdem auch das offizielle Bundle zusammen mit FIFA 23, ebenfalls in der Disc und der Digital Edition.

Einige Händler schnüren auch eigene Bundles mit anderen Games und/oder Zubehör wie Headsets, Controller-Ladestation oder zusätzlichen Controllern.

Das offizielle Call of Duty-Bundle gibt es exklusiv bei Playstation Direct

Das offizielle Bundle aus Konsole und dem neuen Call of Duty: Modern Warfare 2 ist ausschließlich bei Sonys eigenem Vertrieb Playstation Direct erhältlich. Auch hier habt ihr die Wahl zwischen der Konsole mit oder ohne Laufwerk.

Wir gehen im Moment davon aus, dass Sony dieses Verfahren vorerst beibehalten und auch im Februar fortführen wird. Wenn ihr euch außerdem für eure PS5 auch einen neuen 4K-TV zulegen wollt, findet ihr jetzt bei Otto ein passendes Angebot.