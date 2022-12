Alles, was ihr zu Destiny 2: The Witch Queen wissen müsst – in 2 Minuten

Die verfügbaren Kontingente der Händler werden regelmäßig wieder aufgestockt und die verschiedenen Bundles sind immer wieder erhältlich. Wenn eurer gewünschtes Bundle beim Händler eurer Wahl gerade nicht erhältlich ist, lohnt es sich einfach am nächsten Morgen nochmal hineinzuschauen. Händler, die auch lokale Filialen betreiben, nehmen auch dort an der Bestell-Aktion teil. Fragt also am besten auch dort nach.

Update am 27. Dezember um 07:40 Uhr : Einen schönen guten Morgen an alle. Wir hoffen, ihr hatte alle ein schönes und erholsames Weihnachtswochenende. Sony hat beschlossen, dass die Bestellung einer PS5 keinen weiteren Stress verursachen sollte für Käufer und Verkäufer. Deshalb wurde man schon Anfang Dezember eine große Vorbestell-Aktion gestartet: Alle, die noch vor Weihnachten bestellt haben, erhalten ihre Konsole noch bis Ende Januar. Aber es geht direkt ununterbrochen weiter. Wer erst jetzt seine Bestellung bei ausgewählten Händlern aufgibt, wird die PS5 bis spätestens Ende Februar nach Hause geschickt bekommen. Wer früher bestellt, wird auch früher beliefert.

