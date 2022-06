Wo ihr jetzt eine PS5 kaufen könnt, erfahrt ihr hier im Ticker auf MeinMMO. Wir zeigen euch hier die Händler und Angebote zur PlayStation 5, die jetzt liefern. Hier könnt ihr nachlesen, wenn ihr bei MediaMarkt, Amazon und Co eine PS5 kaufen könnt.

Update vom 27. Juni um 08:18 Uhr: Einen schönen guten Morgen an alle. Der Juni endet in dieser Woche und es gab noch keinen Drop von Media Markt oder Saturn. Daher vermuten wir, dass es bald so weit sein könnte. Denn von weiteren Lieferschwierigkeiten ist bislang nichts bekannt und diverse andere Händler haben in den vergangenen Wochen ihre Kontingente bereits angeboten. Es gab zwar eine Vor-Ort-Vorbesteller-Aktion, aber diese haben den Online-Verkauf der PS5 nie ausgeschlossen.

Wenn ihr PS Plus-Nutzer seid, dann gibt es seit vergangener Woche ein paar Änderungen in eurem Abo. Denn die Services PS Plus und PS Now wurden zusammengeführt. Wie sich euer PS Plus-Abo geändert hat. Außerdem haben wir für euch die kompletten Spielelisten zusammengestellt und zeigen, welche Titel ihr ohne weitere Kosten herunterladen könnt.

Wie immer halten wir euch über alles Wichtige rund um die PS5 und ihre Verfügbarkeit auf dem Laufenden.

Und wenn ihr euch auch für die Xbox Series X interessiert: Seit Anfang der Woche ist diese durchgehend bei Amazon verfügbar.

Für alle, die bisher aber noch kein Glück mit dem Kauf einer PS5 hatten, sind folgende Angebote aus den vergangenen Tagen weiterhin verfügbar:

Die Liste aller Händler, die ihr heute und auch generell im Blick behalten solltet:



Deutschland:



– Letzter Drop vor 23 Tagen

– Letzter Drop vor 37 Tagen

– Letzter Drop vor 57 Tagen

– Letzter Drop vor 245 Tagen

– Letzter Drop vor 12 Tagen

– Letzter Drop vor 37 Tagen

– Letzter Drop vor 1 Tag

– Letzter Drop vor 42 Tagen

– Letzter Drop vor 87 Tagen

– Letzter Drop vor 2 Tagen

– Letzter Drop vor 21 Tagen

– Letzter Drop vor 32 Tagen

– nur Filialverkauf

SmythsToys



Österreich:



Libro

MediaMarkt

Electronic4you



Schweiz:



– Letzter Drop vor 36 Tagen

World of Games

Fust



Wichtig: Bei Libro und Mediamarkt (Österreich) sind keine Lieferungen ins Ausland möglich. Dort wird nur an österreichische Adressen versandt. Auch aus der Schweiz bekommt ihr keine PS5 nach Deutschland geliefert.



Wir werden euch hier jedoch stets in Updates über die neuesten Entwicklungen informieren. Zudem haben sich eure Kommentare im Zuge der letzten Wellen als enorm wertvoll erwiesen. Helft also bitte auch weiterhin fleißig mit und uns sowie andere Leser also nach Möglichkeit wissen, wenn die PS5 irgendwo kurzfristig verfügbar wird, damit wir es hier in den Artikel aufnehmen können.