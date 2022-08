Neues MMORPG „Tower of Fantasy“ zeigt seine riesige Welt im Trailer – Erinnert stark an Genshin Impact

Wir werden euch hier jedoch stets in Updates über die neuesten Entwicklungen informieren. Zudem haben sich eure Kommentare im Zuge der letzten Wellen als enorm wertvoll erwiesen. Helft also bitte auch weiterhin fleißig mit und uns sowie andere Leser also nach Möglichkeit wissen, wenn die PS5 irgendwo kurzfristig verfügbar wird, damit wir es hier in den Artikel aufnehmen können.

Update am 22. August, 08:33 Uhr: Einen schönen guten Morgen alle. Es ist gamescom-Woche! Die wird jährlich von den Händlern sehr gerne genutzt, um besondere Gaming-Bundles zu schnüren. Dieses Jahr dann vielleicht auch mal mit einer PS5. Man darf also gespannt sein. Besonders spannend wird es natürlich bei Media Markt und Saturn. Die letzten Drops liegen mehr als drei Wochen zurück, der Verkauf hat sich mehr auf die örtlichen Filialen verlagert. Mit Sicherheit wird es aber auch wieder neue Online-Angebote im Laufe der Woche geben. Ob die PS5 dabei sein wird, bleibt abzuwarten.

Insert

You are going to send email to