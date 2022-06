Wo ihr jetzt eine PS5 kaufen könnt, erfahrt ihr hier im Ticker auf MeinMMO. Wir zeigen euch hier die Händler und Angebote zur PlayStation 5, die jetzt liefern. Hier könnt ihr nachlesen, wenn ihr bei MediaMarkt, Amazon und Co eine PS5 kaufen könnt.

Update 20. Juni, 08:05 Uhr: Einen schönen guten Morgen an alle. Alternate hat es geschafft ein Bundle zu schnüren, dass über das gesamte Wochenende hinweg nicht ausverkauft wurde. Das Bundle aus PS5 Digital Edition +PS5-Medien-Fernbedienung + EPOS H3PRO Hybrid-Headset ist weiterhin erhältlich. Der Preis von 712,99 € liegt am beigelegten Premium-Gaming-Headset, welches einzeln für ca. 280 € erhältlich ist. Wer also auch auf der Suche nach einem neuen Headset ist, könnte hier zuschlagen.

Was die Aussicht auf die kommenden Tage betrifft, stehen die Chancen gut, dass sowohl Media-Saturn als auch Amazon neue PS5-Kontingente anbietet. Der letzte Media-Saturn-Drop liegt inzwischen einen Monat zurück, weshalb wir hier in Kürze mit einem Drop rechnen. Amazon hat in der letzten Woche in vielen Nachbarländern PS5-Bundles angeboten, daher stehen die Chancen gut, dass wir hier auch Nachschub erhalten könnten.

Wie immer halten wir euch über alles Wichtige rund um die PS5 und ihre Vefügbarkeit auf dem Laufenden.

Für alle, die bisher aber noch kein Glück mit dem Kauf einer PS5 hatten, sind folgende Angebote aus den vergangenen Tagen weiterhin verfügbar:

PS5 Disc Edition+ Horizon: FW + 12 Monate PS Plus bei Neuvertrag bei E wie Einfach -> Obwohl die Zusammensetzung des PS5-Bundles identisch bleibt, senkt der Energieversorger die einmalige Zuzahlung für die Prämie der Konsole von 299 Euro auf 249 Euro. Außerdem wird auch der Grundpreis im MeinSmartTarif um weitere 5 Euro monatlich gesenkt. Damit spart ihr euch im Jahr also 60 Euro.

Wir werden euch hier jedoch stets in Updates über die neuesten Entwicklungen informieren. Zudem haben sich eure Kommentare im Zuge der letzten Wellen als enorm wertvoll erwiesen. Helft also bitte auch weiterhin fleißig mit und uns sowie andere Leser also nach Möglichkeit wissen, wenn die PS5 irgendwo kurzfristig verfügbar wird, damit wir es hier in den Artikel aufnehmen können.