Wo ihr jetzt eine PS5 kaufen könnt, erfahrt ihr hier im Ticker auf MeinMMO. Wir zeigen euch hier die Händler und Angebote zur PlayStation 5, die jetzt liefern. Hier könnt ihr nachlesen, wenn ihr bei MediaMarkt, Amazon und Co eine PS5 kaufen könnt.

Update am 16. August, 08:12 Uhr: Einen schönen guten Morgen an alle. Heute Vormittag findet ein PS5-Verkauf über Sonys eigenen Vertrieb PlayStation Direct statt. Bestellen darf aber nur, wer gestern Nachmittag eine E-Mail mit einer Einladung zu diesem Drop erhalten hat. Schaut also am besten in eurem Postfach nach und prüft auch euren Spam-Ordner. Der Verkauf beginnt um 10:30 Uhr und endet um 12:00 Uhr.

Alle, die keine Einladung erhalten haben, können sich dennoch über diesen Drop freuen. Denn im Anschluss an den geschlossenen Verkauf besteht die Möglichkeit, dass die verbliebenen Kontingente für alle öffentlich zugänglich gemacht werden. In diesem Fall wird ab ca. 12:00 Uhr eine digitale Warteschlange eröffnet.

Alles, was ihr sonst noch zum Drop bei PlayStation Direct wissen müsst, findet ihr hier.

Woher stammen unsere Infos?

Wir von MeinMMO beziehen unsere Infos zu den PS5-Verkäufen, Drops und Gerüchten aus diversen Foren, Discord-Servern, den sozialen Medien und sind stets eng im Kontakt mit diversen Insidern. Wir überprüfen jede einzelne Quelle und die Händler mehrmals stündlich, um zu gewährleisten, dass wir euch jederzeit die frischesten Informationen und Angebote bieten können.

Für alle, die bisher aber noch kein Glück mit dem Kauf einer PS5 hatten, sind folgende Angebote weiterhin verfügbar:

Die Liste aller Händler, die ihr heute und auch generell im Blick behalten solltet:



Deutschland:



– Letzter Drop vor 14 Tagen

– Letzter Drop vor 14 Tagen

– Letzter Drop vor 104 Tagen

– Letzter Drop vor 292 Tagen

– Letzter Drop vor 10 Tag

– Letzter Drop vor 13 Tagen

– Letzter Drop vor 5 Tagen

– Letzter Drop vor 10 Tag

– Letzter Drop vor 12 Tagen

– Letzter Drop vor 34 Tagen

– Letzter Drop vor 41 Tagen

– Letzter Drop vor 1 Tage

– nur Filialverkauf

SmythsToys



Österreich:



Libro

MediaMarkt

Electronic4you



Schweiz:



– Letzter Drop vor 95 Tagen

World of Games

Fust



Wichtig: Bei Libro und Mediamarkt (Österreich) sind keine Lieferungen ins Ausland möglich. Dort wird nur an österreichische Adressen versandt. Auch aus der Schweiz bekommt ihr keine PS5 nach Deutschland geliefert.



Wir werden euch hier jedoch stets in Updates über die neuesten Entwicklungen informieren. Zudem haben sich eure Kommentare im Zuge der letzten Wellen als enorm wertvoll erwiesen. Helft also bitte auch weiterhin fleißig mit und uns sowie andere Leser also nach Möglichkeit wissen, wenn die PS5 irgendwo kurzfristig verfügbar wird, damit wir es hier in den Artikel aufnehmen können.