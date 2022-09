Wir werden euch hier jedoch stets in Updates über die neuesten Entwicklungen informieren. Zudem haben sich eure Kommentare im Zuge der letzten Wellen als enorm wertvoll erwiesen. Helft also bitte auch weiterhin fleißig mit und uns sowie andere Leser also nach Möglichkeit wissen, wenn die PS5 irgendwo kurzfristig verfügbar wird, damit wir es hier in den Artikel aufnehmen können.

Amazon hat sich bekanntermaßen dafür entschieden, im Jahr 2022 ausschließlich an einem Mittwoch zu droppen. Außerdem könnt ihr für das Horizon-Bundle eine „Einladung anfordern“, man versucht also den großen Ansturm durch einen Drop zu vermeiden. Ob es trotzdem noch welche geben wird, bleibt derzeit offen.

Update am 13. September, 08:05 Uhr: Einen schönen guten Morgen an alle! Die Woche ging direkt sehr gut los, Sony selbst startete mit einem Werksverkauf über PlayStation Direct. Der Rest der Woche bleibt weiterhin spannend, denn theoretisch könnte aktuell jederzeit und überall ein PS5-Drop stattfinden. Denn die vergangene Woche war ausgesprochen ruhig und die Verkäufe aller mittleren bis großen Händler liegen bereits einige Wochen zurück. Bei Media-Saturn, Amazon, und Otto, aber auch den kleineren Händlern wie Müller und Euronics dürfte alsbald Nachschub ankommen.

