Wo ihr jetzt eine PS5 kaufen könnt, erfahrt ihr hier im Ticker auf MeinMMO. Wir zeigen euch hier die Händler und Angebote zur PlayStation 5, die jetzt liefern. Hier könnt ihr nachlesen, wenn ihr bei MediaMarkt, Amazon und Co eine PS5 kaufen könnt.

Update am 9. Dezember um 08:00 Uhr: Einen schönen guten Morgen an alle. Sony hat am 2. Dezember eine riesige Vorbesteller-Aktion gestartet. Zusammen mit ausgewählten Handelspartnern könnt ihr ein Bundle bestehend aus PS5-Konsole (wahlweise mit oder ohne Laufwerk) und dem neuen God of War Ragnarök oder FIFA 23 bestellen und bis spätestens 31. Januar 2023 bekommen. Die aktuelle Liste an Händlern findet ihr ab sofort bis zum 22. Dezember immer ganz oben im Ticker. Natürlich halten wir euch auch über weitere klassische PS5-Drops von anderen Händlern auf dem Laufenden

Beim Energieversorger E wie einfach könnt ihr nun ebenfalls eine PS5-Konsole bekommen. Wer jetzt den „MeinÖkoTarif“ abschließt, kann sich für nur 199€ eine PS5 Disc Edition inklusive 60 € PSN-Guthaben sichern. E wie Einfach hat die Preise für ihre Stromtarife kürzlich noch einmal gesenkt und ist in einigen Regionen jetzt sogar günstiger als die Grundversorger. Da ihr zudem noch die Preisgarantie bekommt, könntet ihr mit diesem Tarif echt sparen – sogar ohne PS5, denn dann gibt es einen Cash-Bonus obendrauf! Es lohnt sich also auf jeden Fall, mal vorbeizuschauen.

Nochmals ein Warnhinweis von unserer Seite: Uns erreichen immer wieder Meldungen, von vermeintlichen Schnäppchen bei Amazon. Auf dem Marktplatz des Versandriesen tauchen immer Angebote mit PS5-Konsolen und -Bundles auf, die viel zu gut aussehen, um wahr zu sein. In den neuesten Fällen liegen diese Angebote preislich deutlich unter 500 €. Die von Sony ausgeschriebene Preisempfehlung wurde aber erst im August auf 549 € erhöht (449 € für die Digital Edition). Diese „Schnäppchen“ haben sich leider bisher noch immer als Betrugsversuche herausgestellt, bei denen die Accounts von seriösen Händlern gekapert werden. Die angebotenen PS5-Konsolen existieren nicht und im schlechtesten Fall seht ihr euer Geld nie wieder.

Woher stammen unsere Infos?

Wir von MeinMMO beziehen unsere Infos zu den PS5-Verkäufen, Drops und Gerüchten aus diversen Foren, Discord-Servern, den sozialen Medien und sind stets eng im Kontakt mit diversen Insidern. Wir überprüfen jede einzelne Quelle und die Händler mehrmals stündlich, um zu gewährleisten, dass wir euch jederzeit die frischesten Informationen und Angebote bieten können.

Wir werden euch hier jedoch stets in Updates über die neuesten Entwicklungen informieren. Zudem haben sich eure Kommentare im Zuge der letzten Wellen als enorm wertvoll erwiesen. Helft also bitte auch weiterhin fleißig mit und uns sowie andere Leser also nach Möglichkeit wissen, wenn die PS5 irgendwo kurzfristig verfügbar wird, damit wir es hier in den Artikel aufnehmen können.