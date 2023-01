Wo ihr jetzt eine PS5 kaufen könnt, erfahrt ihr hier im Ticker auf MeinMMO. Wir zeigen euch hier die Händler und Angebote zur PlayStation 5, die jetzt liefern. Hier könnt ihr nachlesen, wenn ihr bei MediaMarkt, Amazon und Co eine PS5 kaufen könnt.

Update am 9. Januar um 11:00 Uhr: Das God of War Bundle ist bei Amazon wieder verfügbar, in beiden Editionen. Als Liefertermin ist Ende Januar angegeben. Erfahrungsgemäß treffen die Bestellungen aber schon deutlich früher ein.

Update am 9. Januar um 08:15 Uhr: Einen schönen guten Morgen an alle. Sonys große Bestell-Aktion mit Liefertermin spätestens zum 28.02. geht nahtlos weiter. Eine Liste mit den teilnehmenden Händlern findet ihr in der folgenden Liste.

Übrigens: Falls ihr bei MediaMarkt oder Saturn bestellt und eine Filiale in der Nähe habt, dann besteht auch eine recht hohe Chance, dass ihr euer Bundle schon nach wenigen Tagen abholen könnt, und nicht bis Ende Januar oder Februar warten müsst. Bei beiden Händlern läuft derzeit außerdem eine weitere Gaming-Aktion. Beim Kauf von 3 Games bekommt ihr das günstigste geschenkt.

Bei diesen Händlern könnt ihr ab jetzt ein PS5-Bundle bestellen. Die Lieferung oder Abholung erfolgt bis spätestens 28.02.2023 Online Amazon

MediaMarkt (auch lokal in den Filialen)

Saturn (auch lokal in den Filialen)

Otto

PlayStation Direct Die hier gelisteten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr MeinMMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.

Aber nicht alle Händler machen bei der Aktion mit und führen die klassischen Drops, wie wir sie kennen, fort. Wer also nicht warten möchte, bekommt seine Konsole auf diesem Wege etwas schneller. Daher halten wir euch weiter über alle Drops und weitere Aktionen und Angebote auf dem Laufenden. Stand jetzt könnt ihr bei folgenden Händlern sofort bestellen: