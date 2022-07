Wo ihr jetzt eine PS5 kaufen könnt, erfahrt ihr hier im Ticker auf MeinMMO. Wir zeigen euch hier die Händler und Angebote zur PlayStation 5, die jetzt liefern. Hier könnt ihr nachlesen, wenn ihr bei MediaMarkt, Amazon und Co eine PS5 kaufen könnt.

Update vom 8. Juli um 08:17 Uhr: Einen schönen guten Morgen an alle. Die Spannung in Hinsicht auf Media Markt und Saturn hält weiter an. Mittlerweile sind derzeit drei verschiedene Bundles bei Media Markt gelistet, sogar sieben bei Saturn. Aber überall werden Kunden mit dem Hinweis „Dieser Artikel ist bald wieder verfügbar“ vertröstet. Hier ist weiterhin Geduld gefragt. Wann genau hier nun der ersehnte Drop stattfindet, ist schwer zu sagen. Wir schätzen die Wahrscheinlichkeit für heute allerdings als sehr gering ein. Denn üblicherweise finden die PS5-Drop der beiden Schwester-Unternehmen zwischen Dienstag und Donnerstag statt.

Sowohl Media Markt als auch Saturn sind in puncto Uhrzeit ihrer Drops sehr flexibel; sie variieren so stark, dass eine ungefähre Eingrenzung nicht so einfach ist. Zwischen morgens um 9:00 Uhr und nachmittags um 14:00 Uhr ist praktisch alles möglich.

Woher stammen unsere Infos?

Wir von MeinMMO beziehen unsere Infos zu den PS5-Verkäufen, Drops und Gerüchten aus diversen Foren, Discord-Servern, den sozialen Medien und sind stets eng im Kontakt mit diversen Insidern. Wir überprüfen jede einzelne Quelle und die Händler mehrmals stündlich, um zu gewährleisten, dass wir euch jederzeit die frischesten Informationen und Angebote bieten können.

Unsere Tipps für die Bestellung bei Media Markt und Saturn:

Legt euch vorab an ein Kundenkonto an und hinterlegt sowohl eure Adresse als auch eure bevorzugte Zahlungsinformationen.

Schaut auf den jeweiligen Übersichtsseiten vorbei (Media Markt – Saturn) und setzt euch die Bundles auf die Merkliste bzw. Wunschliste bei Amazon.

Über die Liste seht ihr ebenfalls, wann ein Bundle verfügbar ist. Die grauen Punkte bei Abholung und Lieferung sind dann grün.

Des Weiteren könnt ihr über die Liste die Bundles direkt in den Warenkorb legen. Das sorgt oftmals für weniger technisches Probleme. Denn die Produktseiten sind während eines Drops stark überlastet.

Wir sind natürlich auch heute den ganzen Tag wieder im Einsatz, um euch sofort über alles Wichtige rund um die PS5 und ihre Verfügbarkeit informieren zu können.

Für alle, die bisher aber noch kein Glück mit dem Kauf einer PS5 hatten, sind folgende Angebote weiterhin verfügbar:

PS5 Disc Edition+ Horizon: FW + 12 Monate PS Plus bei Neuvertrag bei E wie Einfach -> Obwohl die Zusammensetzung des PS5-Bundles identisch bleibt, senkt der Energieversorger die einmalige Zuzahlung für die Prämie der Konsole von 299 Euro auf 249 Euro. Außerdem wird auch der Grundpreis im MeinSmartTarif um weitere 5 Euro monatlich gesenkt. Damit spart ihr euch im Jahr also 60 Euro.

Sony Xperia 1 IV mit Playstation 5 und Vertrag o2 Grow mit 40+ GB

Die Liste aller Händler, die ihr heute und auch generell im Blick behalten solltet:



Deutschland:



– Letzter Drop vor 9 Tagen

– Letzter Drop vor 53 Tagen

– Letzter Drop vor 72 Tagen

– Letzter Drop vor 260 Tagen

– Letzter Drop vor 7 Tagen

– Letzter Drop vor 52 Tagen

– Letzter Drop vor 15 Tagen

– Letzter Drop vor 57 Tagen

– Letzter Drop vor 103 Tagen

– Letzter Drop vor 8 Tagen

– Letzter Drop vor 7 Tagen

– Letzter Drop vor 45 Tagen

– nur Filialverkauf

SmythsToys



Österreich:



Libro

MediaMarkt

Electronic4you



Schweiz:



– Letzter Drop vor 56 Tagen

World of Games

Fust



Wichtig: Bei Libro und Mediamarkt (Österreich) sind keine Lieferungen ins Ausland möglich. Dort wird nur an österreichische Adressen versandt. Auch aus der Schweiz bekommt ihr keine PS5 nach Deutschland geliefert.



Wir werden euch hier jedoch stets in Updates über die neuesten Entwicklungen informieren. Zudem haben sich eure Kommentare im Zuge der letzten Wellen als enorm wertvoll erwiesen. Helft also bitte auch weiterhin fleißig mit und uns sowie andere Leser also nach Möglichkeit wissen, wenn die PS5 irgendwo kurzfristig verfügbar wird, damit wir es hier in den Artikel aufnehmen können.