Wo ihr jetzt eine PS5 kaufen könnt, erfahrt ihr hier im Ticker auf MeinMMO. Wir zeigen euch hier die Händler und Angebote zur PlayStation 5, die jetzt liefern. Hier könnt ihr nachlesen, wenn ihr bei MediaMarkt, Amazon und Co eine PS5 kaufen könnt.

Update 07. Juni, 08:15 Uhr: Einen schönen guten Morgen an alle. Nach dem langen Pfingstwochenende dürfte ab heute vielerorts der Betrieb wieder aufgenommen werden. Die Chancen auf einen PS5-Drop von einem der großen Händler schätzen wir in dieser Woche als sehr gering ein. Amazon und Otto hatten erst in der letzten Woche einen Drop, und mit Media-Saturn rechnen wir erst ab nächster Woche zur Mitte des Monats.

Natürlich halten wir auch alle anderen Händler und Versender im Blick und halten euch über alles weitere rund um die PS5 auf dem Laufenden.

Für alle, die bisher aber noch kein Glück mit dem Kauf einer PS5 hatten, sind folgende Angebote aus den letzten Tagen sind weiterhin verfügbar:

PS5 Disc Edition+ Horizon: FW + 12 Monate PS Plus bei Neuvertrag bei E wie Einfach -> Obwohl die Zusammensetzung des PS5-Bundles identisch bleibt, senkt der Energieversorger die einmalige Zuzahlung für die Prämie der Konsole von 299 Euro auf 249 Euro. Außerdem wird auch der Grundpreis im MeinSmartTarif um weitere 5 Euro monatlich gesenkt. Damit spart ihr euch im Jahr also 60 Euro.

Außerdem läuft auch die sog. Days of Play-Aktion im PlayStation Store und bei den Sony-Partnern noch bis zum 8. Juni 2022. Im Rahmen dieser Aktion bekommt ihr PlayStation-Games und -Zubehör zum reduzierten Preis.

Und falls ihr euch auch für die Xbox Series X interessiert, Media Markt und Saturn haben beide noch Konsolen übrig.

Wir werden euch hier jedoch stets in Updates über die neuesten Entwicklungen informieren. Zudem haben sich eure Kommentare im Zuge der letzten Wellen als enorm wertvoll erwiesen. Helft also bitte auch weiterhin fleißig mit und uns sowie andere Leser also nach Möglichkeit wissen, wenn die PS5 irgendwo kurzfristig verfügbar wird, damit wir es hier in den Artikel aufnehmen können.