PS5 kaufen: Es gibt Anzeichen, dass heute ein PS5-Drop bevorsteht

Wann könnte es mehr geben? An diesem Freitag, dem 1. Oktober ist außerdem der offizielle Release von FIFA 22. Wir vermuten, dass es auch in diesem Jahr zum Release wieder Konsolen-Bundles geben könnte.

Was deutet auf neue Drops hin? Aktuell sieht es danach aus, als würden Media Markt und Saturn im Laufe des Tages, am 28.9.2021, wieder einige PS5-Konsolen zum Verkauf anbieten.

Heute Vormittag, am 28.9.2021, deutet sich an, dass es bei Media Markt und Saturn neue Konsolen-Drops für die PlayStation 5 geben könnte. Für Leute, die noch immer eine PS5 kaufen wollen, könnte das eine interessante Chance sein. MeinMMO verrät, was da los ist .

