Top PS5-Bundle kaufen: Mit Strom- oder Gas-Vertrag garantiert erhalten

Bei E wie einfach könnt ihr euch jetzt bei Vertragsabschluss eine PS5 im Bundle mit 12 Monate PS Plus und Horizon Forbidden West sichern.

Wer eine PS5 kaufen möchte, benötigt auch jetzt noch viel Geduld, ein wenig Glück und die Hilfe unseres PS5 kaufen-Tickers. Vor über einem Jahr wurde die PS5 veröffentlicht und dennoch ist sie fast durchgehend ausverkauft. Größere Drops blieben zuletzt ebenfalls aus. Entsprechend ist es momentan schwierig eine PS5 zu kaufen.

Eine Möglichkeit bietet sich euch jetzt bei E wie einfach. Der Energieanbieter hat ein attraktives Bundle geschnürt, durch das ihr euch eine PS5 zusammen mit 12 Monate PS Plus und Horizon Forbidden West sichern könnt. Interessant ist das Bundle vor allem für alle, die den Strom- oder Gasanbieter wechseln wollen oder durch einen Umzug sowieso auf der Suche nach einem passenden Anbieter sind.

E wie einfach hat sich dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben und verspricht daher 100% Ökostrom.

PS5 Bundle mit Horizon Forbidden West kaufen

Das steckt im Bundle:

PlayStation 5 mit Laufwerk

12 Monate PlayStation Plus für einen DE-Account

Horizon Forbidden West PS5

Diese Bedingungen gilt es zu beachten:

24 Monate Vertragslaufzeit

24 Monate Preisgarantie

Einmalige Zuzahlung von 349 Euro

Angebot gilt nur für Neukunden

Die PS5 wird laut E wie einfach in der Regel 14 Tage nach Vertragsbestätigung und Zahlung der Prämienzuzahlung verschickt. In diesem Fall erhaltet ihr das Bundle natürlich nicht vor dem Release von Horizon Forbidden West, der am 18. Februar 2022 erfolgt.

Wie viel euch der Strom- oder Gasvertrag monatlich kostet, könnt ihr ganz einfach auf der Webseite von E wie einfach ausrechnen. Gebt dort eure Postleitzahl, die Personenanzahl und den jährlichen Verbrauch an und schon wird euch der monatliche Abschlag angezeigt. E wie einfach übernimmt bei einem Abschluss auch den Wechsel, falls ihr euren Anbieter wechselt.

