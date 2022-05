Eines der besten Spiele für PS4 und PS5 bekommt ihr jetzt für nur 12,99 Euro

Im Rahmen der Days of Play gibt es wieder einige gute Angebote für Playstation-Fans. Unter anderem: Eines der besten Spiele für PS4 und PS5.

Jedes Jahr bietet Sony mit den Days of Play Playstation-Nutzern jede Menge toller Angebote. Neben Hardware gibt es hier auch immer wieder tolle Games für PS4 und PS5 besonders günstig. Bei Saturn könnt ihr euch gerade das Meisterwerk The Last of Us Part 2 für nur 12,99 Euro sichern.

The Last of Us Part 2 im Sonderangebot

Auch knapp zwei Jahre nach Release gehört The Last of Us Part 2 zu den besten Spielen für Sonys Konsolen auf dem Markt. Der Preis ist dabei in den letzten Jahren naturgemäß gesunken, zuletzt hatte er sich bei knapp 20 Euro eingependelt. Während den Days of Play zahlt ihr dagegen nur 12,99 €, was den aktuellen Bestpreis bedeutet!

Tatsächlich zeigt der Blick auf den Preisvergleich, dass ihr das Spiel nur ein einziges Mal günstiger bekommen konntet. Im November vergangenen Jahres war der Titel kurzzeitig für 10 Euro zu haben, vorher und nachher war er aber nie günstiger als jetzt bei Saturn.

Eines der besten Spiele für PS4 und PS5

In The Last of Us Part 2 wird die Geschichte des ersten The Last of Us fortgesetzt. Der Erstling von Naughty Dog galt seinerzeit schon als Meisterwerk, dementsprechend groß waren auch die Erwartungen an den zweiten Teil, der 2020 als eines der letzten großen Highlights der PS4 veröffentlicht wurde. Ein knappes Jahr später wurde dann auch ein spezieller Patch für die PS5 veröffentlicht, der die Framerate auf der neuen Konsole auf stabile 60 fps verdoppelt.

Glaubt man den Kritikern, konnte The Last of Us Part 2 die hohen Erwartungen absolut erfüllen. Auf Metacritic wurden insgesamt 121 Reviews eingereicht, 113 davon fallen positiv aus, die restlichen 8 befinden sich in der Mitte, es gibt nicht eine negative Bewertung. Auf der Liste der besten PS4-Spiele aller Zeiten reiht es sich mit einem Metascore von 93 auf einem starken 6. Platz ein. Die Nachbarn: God of War und Persona 5.

Wenn ihr das Meisterwerk bisher noch nicht gespielt habt, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um es günstig nachzuholen. Es lohnt sich unabhängig davon, auf welcher der beiden Konsolen ihr es spielt.

Weitere Deals

Die Days of Play bieten natürlich noch viel mehr. Besonders Zubehör für die PS5 war teilweise noch nie so günstig wie aktuell. Hier gibts alle Infos:

