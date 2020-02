Saturn hat seine aktuelle Aktion, „Die Goldenen 2020er“, mit zahlreichen reduzierten Artikeln bis 23. Februar um 20 Uhr verlängert. Mit dabei sind unter anderem die PS4 Pro zum Bestpreis und ein großer OLED-TV.

Das wird geboten: Sonys leistungsstärkste Konsole gibt es bei Saturn derzeit so günstig wie sonst nur zu Aktionstagen wie Black Friday und Co.

Wer bisher nicht die Gelegenheit für den Bestpreis von 249 Euro hatte, kann dementsprechend jetzt günstig zuschlagen.

Im Gegenzug bietet die PlayStation 4 Pro je nach Spiel 4K-Auflösung, HDR, grafische Verbesserungen oder höhere Bildraten gegenüber der herkömmlichen Version der Konsole.

Ersparnis durch das Angebot: Saturn bietet die PlayStation 4 Pro aktuell für nur 249 Euro statt 385 Euro an. Im Preisvergleich bei Geizhals.de ist sie ansonsten derzeit erst ab rund 300 Euro Euro gelistet.

Das bietet das Modell: Der LG OLED65B97LA verfügt über eine große Bildschirmdiagonale von 65 Zoll (165 Zentimeter), wobei das Panel eine Auflösung von 3.840 x 2.160 Bildpunkten bietet.

Dank OLED-Technik in Verbindung mit HDR-Unterstützung (HDR10, HLG und Dolby Vision) sollen dabei besonders gute Kontrast-, Farb- und vor allem auch natürliche Schwarzwerte erreicht werden.

Weitere Features:

Im Test: Die Fachzeitschrift SFT hat dem Fernseher in ihrer aktuellen Ausgabe 10/2019 die Note 1,2 („Sehr gut“) gegeben und urteilt wie folgt:

Am LG OLEDB97LA macht so ziemlich alles Spaß, was mit Bild, Sound und Software zu tun hat. Filme zeichnet das Panel schön plastisch, vor allem, wenn es sich um düstere Thriller oder Krimis handelt.

Top Schwarzwerte und die damit einhergehenden Kontraste sind super. Wer es gerne noch knalliger mag, darf sich an den verschiedenen Einstellungen versuchen und das Bild entsprechend aufbrezeln.

Die künstliche Intelligenz hilft bei Bedarf. Beim Klang würden wir jedoch selbst Hand anlegen. Optisch wirkt das Modell außerdem schön schlank und filigran. Der Eindruck wird nur durch den billigen Standfuß getrübt.

