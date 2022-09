PS4 Pro abgeben, bis zu 250€ Guthaben bekommen bei GameStop

Entstaubt eure alte PS4 Pro, bringt sie in eure nächstgelegene GameStop-Filiale und bekommt bis zu 250€ Guthaben dafür!

Spätestens seitdem die PS5 etwas besser erhältlich ist, fristen die PS4 Pros dieser Welt ein trauriges Dasein. Wenn sie Glück haben stehen sie noch dekorativ in einer Vitrine oder vor dem Fernseher, andere versauern in einer dunklen Kiste im Keller. Das muss nicht so sein! Gebt eurer alten Konsole ein zweites Leben, denn GameStop gibt euch bis zu 250€ Guthaben für die PS4 Pro.

So bekommt ihr bis zu 250€ für die PS4 Pro

Der Weg zum Gutschein ist schnell erklärt: Bringt eure (voll funktionstüchtige) PS4 Pro in die GameStop-Filiale eures Vertrauens und ihr bekommt dort euer Guthaben. Neben der Konsole selbst, muss der Original DualShock 4-Controller (neues Modell) von Sony, ein HDMI-Kabel, das Stromkabel und das USB-Ladekabel für den Controller dabei sein.

Solltet ihr das Mono-Headset, das Handbuch und die Originalverpackung nicht mehr haben, ist das kein Problem, dieses Zubehör ist nicht zwingend erforderlich. Wie hoch der Gutschein, den ihr für eure Konsole erhaltet, letztendlich ausfällt, kommt auf den Zustand der Konsole und dem zusätzlich eingetauschten Zubehör ab.

Alles, was ihr sonst noch wissen müsst, findet ihr auf der Übersichtsseite zur Tradein-Aktion:

Zwei Spiele abgeben, aktuelle Top-Titel für 9,99€ bekommen

Ihr habt noch mehr Altes, was du nicht brauchst und gewinnbringend loswerden wollt? Das ist praktisch, denn GameStop will auch eure alten Spiele! Bringt ihr zwei Spiele (von der offiziellen Liste) in eine Filiale, könnt ihr ein neues Spiel für nur 9,99€ kaufen oder ggf. vorbestellen. Entscheidet ihr euch dabei für eine Special Edition, kommt die Differenz zur normalen Version auf die 9,99€ obendrauf.

Also worauf wartet ihr noch? Schnappt euch eure ungeliebten Spiele, düst zum nächsten GameStop und holt euch top-aktuelle Blockbuster wie Splatoon 3, Steelrising oder The Diofield Chronicle.