PS Store: Einige Top-Spiele für PS4/PS5 sind heute günstiger im Wochenend-Sale

Übrigens, falls ihr eine aktive PlayStation-Plus-Mitgliedschaft habt, könnt ihr euch aktuell noch die neuen, monatlichen Gratis-Titel von PS Plus sichern: PS Plus Dezember 2020: Das sind die 3 neuen monatlichen Spiele für PS4/PS5

Dort erwarten euch einige ausgewählte Spiele oder Zusatzinhalte – darunter auch einige Top-Titel wie Assassin’s Creed Valhalla, FIFA 21, DOOM Eternal oder No Mans Sky. Auch so manch ein Geheimtipp wie Mega Man 11 oder Fall Guys ist dabei. Im Rahmen der Aktion winken bis zu 50 % Rabatt, teils sogar mehr.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. eins + = sechs

Insert

You are going to send email to