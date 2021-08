Übrigens, falls ihr Mitglied bei PlayStation Plus seid, dann könnt ihr euch aktuell noch die monatlichen PS Plus Gratis-Games aus dem August sichern. Mehr dazu erfahrt ihr hier: PS Plus: Die 3 neuen Spiele im August 2021 für PS4 und PS5 sind jetzt da .

Denn im PS Store läuft gerade ein VR-Sale, der euch bis zu 95 % Rabatt auf ausgewählte Titel bringt. 245 Spiele sind da im Angebot. Darunter The Walking Dead Unslaught, PlayStation VR Worlds, Intruders: Hide and Seek und mehr.

Eure PlayStation braucht Spiele-Nachschub? Steht ihr auf VR-Games und sucht Nachschub mit Titeln, die euch so richtig in die Spielwelt ziehen können? Dann könnte sich für euch aktuell durchaus ein Besuch im PlayStation Store lohnen.

Insert

You are going to send email to