Ein neuer großer Sale des PS Store bringt nun Ende Januar satte Rabatte auf hunderte von digitalen Spielen, darunter auch allerlei Indie-Perlen und Geheim-Tipps für die PS4. Die Games gibt es dabei bis zu 60% günstiger. Ist auch für euch etwas dabei?

Neben den „Spielen unter 20€“ und Need for Speed Heat als aktuelles Angebot der Woche gesellt sich nun ein weiterer Sale zu den Spar-Angeboten des PS Store im Januar dazu. Unter dem Motto „Total Digital“ sind dort nun deshalb viele Spiele und Inhalte reduziert, die ausschließlich digital erhältlich sind – und zwar noch bis zum 6. Februar.

Im Fokus des Sales stehen vor allem kleinere Games, doch auch darunter finden sich allerlei coole Titel, richtige Hits und so manch ein Geheim-Tipp, den man vorher vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hatte – und das aus den verschiedensten Genres.

Diese PS4-Games aus dem Total Digital Sale solltet ihr euch unbedingt anschauen

Hier haben wir einige Highlights des Sales für euch herausgepickt. Solltet ihr diese Spiele bislang verpasst haben, interessiert euch aber für das jeweilige Genre, dann bietet sich jetzt eine günstige Gelegenheit, das nachzuholen.

Firewatch: Wer auf Adventures mit einer starken Story, malerischer Natur und markanten Charakteren steht, kommt hier definitiv auf seine Kosten. Als einsamer Brandwächter, der sich auf der Flucht vor seinem eigenen Leben tief in die Natur zurückzieht, erlebt ihr hier ein toll inszeniertes Abenteuer.

Hier geht’s zum Angebot: Firewatch für 3,99 € ( 19,99 € ), ihr spart 80 %

Kerbal Space Program: Wer gerne tüftelt und schon immer mal sein als Leiter eines eigenen Weltraumprogramms versuchen wollte, der sollte ich unbedingt Kerbal Space Program anschauen. Aus vielen Teilen könnt ihr euch hier als Vertreter eines Alienvolkes eigene Raumschiffe basteln, die dann hoffentlich den Weltraum bereisen können – oder auch nicht.

Hier geht’s zum Angebot: Kerbal Space Program Enhanced Edition für 9,99 € ( 39,99 € ), ihr spart 75 %

Dead Cells: In diesem knackigen, roguelike Metroidvania-Spiel (oder „Roguevania“) übernehmt ihr als schleimige Kreatur den Körper eines Toten und müsst aus einem Dungeon fliehen. So kämpft ihr euch mit nur einem Leben durch die prozedural generierten Gänge, greift dabei allerlei Ausrüstung ab und entwickelt euren Charakter weiter. Wer Spiele wie Castlevania oder Super Metroid mag, wird auch in diesem Pixel-Look-Abenteuer defintiv seinen Spaß haben.

Hier geht’s zum Angebot: Dead Cells + Rise of the Giant Avatar für 16,99 € ( 24,99 € ), ihr spart 32 %

Darkest Dungeon: In diesem rundenbasierten Rollenspiel mit Roguelike-Elementen geht es darum, eine Gruppe zusammengewürfelter Helden durch allerlei Abenteuer in Dungeons, Wäldern und Labyrinthen des Anwesens eurer Vorfahren zu bringen. Das gestaltet sich jedoch alles andere als einfach. Denn nicht nur bockschwere Gegner, sondern auch Stress, Hunger oder Krankheiten machen eurem Trupp sowie dessen Chemie zu schaffen und führen oft zu spannenden Wendungen. Wer auf Roguelike-Games oder klassiche Rollenspiele steht, sollte sich Darkest Dungeon unbedingt anschauen.

Hier geht’s zum Angebot: Darkest Dungeon für 7,99 € ( 21,99 € ), ihr spart 63 %

Trine Bundle: Dieses Bundle enthält die kompletten Fassungen von Trine 1 und 2 und bietet Freunden von Side-Scrollern mit Vorliebe für Rätsel sowie Geschicklichkeitseinlagen unzählige Stunden Spielspaß. Mit verschiedenen Charakteren samt eigener Fähigkeiten kämpft, spring und knobelt ihr euch durch eine malerische Märchenwelt voller seltsamer Konstrukte und gefährlicher Widersacher.

Hier geht’s zum Angebot: Trine Bundle für 6,24 € ( 24,99 € ), ihr spart 75 %

Diese Spiele sind auch eines genaueren Blickes wert

Diese Games sind ebenfalls eine Top-Wahl, wenn ihr euch spaßig die Zeit an eurer PS4 vertreiben wollt. Allesamt haben starke Bewertungen im PS Store erhalten und sind durchaus eines genaueren Blickes wert:

Das komplette Angebot des Total Digital Sales

Falls bei den bisherigen Games noch nichts für euch dabei war, dann könnt ihr euch hier das gesamte Spiele-Angebot aus dem Total Digital Sale des PS Store anschauen.

Hier könnt ihr übrigens aktuell auch noch im PS Store sparen: PlayStation-Spieler ohne aktive PS-Plus-Mitgliedschaft können gerade von diesem Angebot profitieren: