PS Store: Summer Sale mit bis zu 70 % Rabatt auf PS4-Spiele – Über 1.200 Angebote

Wenn ihr dann sowieso Abonnement von PS Plus seid, könnt ihr auch an anderen Stellen sparen. Monatlich gibt es eine Auswahl an kostenlosen Spielen, die ihr herunterladen und behalten könnt. Diese kostenlosen Spiele erhaltet ihr im Juli 2021 bei PS Plus .

Im Sale findet ihr gerade Spiele wie Call of Duty: Black Ops Cold War, Hitman 3, Red Dead Redemption 2, Monster Hunter World und viele weitere Titel. Falls eure PlayStation 4/5 also Nachschub braucht, könnte sich ein genauerer Blick auf die Aktion lohnen.

Insert

You are going to send email to