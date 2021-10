Bis Mitte Oktober 2021 gibt es im PS Store jede Menge PS4- und PS5-Spiele im Angebot. DerArtikel stellt euch 6 Shooter vor.

Was ist das für ein Sale? Im PlayStation Store bekommt ihr regelmäßig Spiele im Angebot. Darunter befinden sich auch einige Shooter, die empfehlenswert sind. Der Artikel stellt euch daher 6 Shooter vor, die ihr euch ansehen solltet, falls ihr Nachschub für eure PS4 oder PS5 braucht

Wie lange gehen die Angebote? Die Angebote laufen noch bis zum 14. Oktober 2021. Bis dahin könnt ihr die Spiele vergünstigt im Angebot im PS Store kaufen.

RAGE 2

Genre: Ego-Shooter | Entwickler: Avalanche Studios | Release-Datum: 14. Mai 2019

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Offizieller Trailer zur Rage 2

Was ist das für ein Spiel? Rage 2 spielt in der postapokalyptischen Welt des Vorgängers von 2011 an und erzählt die Geschichte von Walker, dem letzten Ranger des Ödlands. Die Spielwelt ist diesmal jedoch komplett frei erkundbar und nicht durch Ladezeiten in einzelne Level und Gebiete unterteilt.

Wie im Vorgänger kämpfen verschiedene Fraktionen wie Mutanten, die tyrannische Authority oder Banditen-Clans im Ödland um die letzten Ressourcen. Darunter ist auch das wertvolle Mineral Feltrite, das mit dem verheerenden Asteroiden auf die Erde kam.

Für wen lohnt sich das Spiel? Rage lohnt sich für alle, die nach flotten und wuchtigen Shooter-Kämpfen in einer schicken, postapokalyptischen Welt suchen und abgedrehten Humor mögen. Ihr bekommt jede Menge Action mit coolen Waffen und schnellen Fahrzeugen geboten.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Aktuell müsst ihr für das Spiel im PS Store 14,79 Euro zahlen anstatt 39,99 Euro. Ihr spart auf diese Weise 63 %.

BioShock Infinite: The Complete Edition

Genre: Ego-Shooter | Entwickler: Irrational Games | Release-Datum: 26. März 2013 (Grundspiel)

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Offizieller Trailer zu BioShock Infinite

Was ist das für ein Spiel? Bioshock Infinite ist ein handlungsgetriebener Ego-Shooter. Als Ermittler Booker DeWitt muss der Spieler die mit übernatürlichen Fähigkeiten augestattete Elizabeth aus der vom religiösen Anführer Zachary Comstock beherrschten Wolkenstadt Columbia befreien.

Bei dieser Edition handelt es sich um die 3 Spiele der BioShock-Serie. Die Spiele sind extra für die aktuellen Konsolen auf 1080p und 60 FPS angepasst.

Für wen lohnt sich das Spiel? Die BioShock-Spiele gehören auch heute noch erzählerisch zum Besten, was es im Shooter-Bereich gibt. In ihrer modernen Form lohnen sie sich für jeden, der die Spiele auf der PlayStation 4 spielen will. Auch der neue Schwierigkeitsgrad dürfte Spieler noch länger bei Laune halten.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Aktuell zahlt ihr im PS Store nur 14,99 Euro anstatt 19,99. Ihr spart 25 %.

The Order: 1886

Genre: Third-Person | Entwickler: Ready at Dawn | Release-Datum: 20. Februar 2015

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Offizieller Trailer zu The Order: 1886

Was ist das für ein Spiel? The Order: 1886 ist ein Third-Person-Action-Adventure und spielt in einer alternativen Realität vor der Jahrhundertwende. Im Adventure spielen Steampunk- und Sci-Fi-orientierte Technologien zur Kriegsführung eine wichtige Rolle.

Der Spieler schlüpft in die Rolle eines Ritters, der einem uralten Orden angehört. Als solcher nimmt man den Kampf zur Rettung der Menschheit auf und trifft dabei in der alternativen Geschichte auf reale historische Persönlichkeiten.

Für wen lohnt sich das Spiel? The Order: 1886 begeistert mit seiner fantastischen viktorianischen Kostümierung, der filmreifen Inszenierung sowie der sehr guten deutschen Lokalisierung.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Aktuell bekommt ihr das Spiel für 13,99 anstatt für 39,99, ihr spart 65 %.

STAR WARS Battlefront II

Genre: Ego-Shooter/Third-Person | Entwickler: EA DICE, Motive Studios | Release-Datum: 17. November 2017

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Star Wars Battlefront 2 – PS4 Gameplay Trailer

Was ist das für ein Spiel? Im Mittelpunkt der Geschichte steht die Elitesoldatin Iden Versio, Anführerin des Inferno Squads. Die Story erlebt man aus der Perspektive des Imperiums. Daneben bietet das Spiel einen umfangreichen Multiplayer mit zahlreichen verschiedenen Modi für bis zu 40 Spieler. Dort könnt ihr beispielsweise zu Fuß oder als Raumpilot auf zahlreichen ikonischen Schauplätzen der Star-Wars-Saga in SciFi-Schlachten ziehen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr auf Shooter-Action steht und euer Herz für Star Wars schlägt, macht ihr mit Battlefront II absolut nichts verkehrt. Die Mikrotransaktionen, die einst für so viel Ärger und Frust sorgten, wurden komplett überarbeitet und werden von den meisten Spielern nun als fair angesehen. Außerdem erhielt SWBF II sein letztes Update, mit dem die Vision in den Augen der Entwickler nun komplett ist.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Aktuell bekommt ihr das Spiel im PS Store für 5,99 anstatt für 19,99. Ihr spart daher70 % im Vergleich zum Normalpreis. Mit PS Plus Abonnement spart ihr sogar noch 10 % mehr und zahlt sogar nur 3,99 anstatt 19,99 Euro

Battlefield 1

Genre: Ego-Shooter | Entwickler: EA DICE | Release-Datum: 21. Oktober 2016

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Battlefield 1 – Official Reveal Trailer | PS4

Was ist das für ein Spiel? Battlefield 1 ist ein Ego-Shooter aus der beliebten Battlefield-Reihe von Electronic Arts. Das Szenario des Spiels ist der Erste Weltkrieg. Es bietet neben den bekannten Schützengräben auch malerische Orte wie die italienischen Alpen oder die Wüste Nordafrikas. Neben einer Einzelspielerkampagne setzt das Spiel vor allem auf die bekannten, groß angelegten Multiplayer-Gefechte der Battlefield-Serie.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr nach einem Ego-Shooter sucht, der Gefechte im 1. Weltkrieg perfekt in Szene setzt und durch eine Vielfalt von Waffen und Fahrzeugen überzeugen kann, dann solltet ihr euch Battlefield 1 ansehen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Aktuell bekommt ihr das Spiel für 4,99 Euro anstatt für 19,99. Ihr spart 75 % im Vergleich zum Normalpreis im Shop.

Plants vs. Zombies Garden Warfare

Genre: Third-Person-Shooter | Entwickler: PopCap Games | Release-Datum: 25. Februar 2014

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 – Launch Gameplay Trailer | PS4

Was ist das für ein Spiel? Plants vs. Zombies: Garden Warfare ist ein Third-Person-Multiplayer-Shooter von dem Entwickler PopCap. Der Spieler entscheidet sich entweder für die Fraktion der Pflanzen oder der Zombies, um dann in Multiplayer-Gefechten mit bis zu 24 Teilnehmern in den Kampf zu ziehen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Garden Warfare ist schnell zu lernen und spaßig. Dank der vielen Charakterklassen seid ihr lang beschäftigt und jede Klasse bringt ihr eigene Taktik in die chaotischen Partien. Wer Lust auf einen ungewöhnlichen Team-Shooter hat, sollte sich Garden Warfare auf jeden Fall ansehen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Aktuell zahlt ihr für das Spiel 3,99 anstatt 19,99 Euro. Ihr spart daher 80 % im Vergleich zum Normalpreis.

Falls ihr noch weitere Angebote sucht, mit ARK Survival: Evolved bekommt ihr aktuell einen der besten Survival-Shooter für Konsolen im Angebot. Falls ihr noch einen Shooter sucht, dann solltet ihr euch das Spiel unbedingt ansehen, wenn ihr auf Dinos steht.

Weitere Shooter für Multiplayer-Fans: Ihr sucht noch weitere Spiele für eure PS4/PS5? Dann schaut in folgenden Artikel, hier werden euch die interessantesten Multiplayer-Shooter vorgestellt, die ihr aktuell zocken könnt:

Die 15 besten Multiplayer-Shooter 2021 für PS4, PS5, Xbox und PC