Im PlayStation Store läuft seit Kurzem ein neuer Sale. Unter dem Motto „Spiele unter 15€“ könnt ihr dort aktuell hunderte Spiele für eure PS4 und/oder PS5 reduziert abgreifen. Keines der einzelnen Angebote wird euch dabei mehr als 15 € kosten. Ist etwas für euch dabei?

Sucht ihr Spielenachschub für eure PlayStation 4 oder 5? Dann solltet euch die neueste Rabatt-Aktion des PlayStation Store mal etwas genauer anschauen – gerade, wenn ihr gerne spart.

Denn viele Titel sind dort aktuell reduziert und für weniger als 15€ erhältlich. Das Angbot von „Spieler unter 15€“ umfasst dabei zahlreiche Genres, es dürfte also für viele Geschmäcker etwas dabei sein. Unter anderem könnt ihr so Titel wie beispielsweise Star Wars Battlefront II, WWE 2K20, Just Cause 4: Reloaded oder Darkest Dungeon teils mehr als um 80% günstiger abstauben (gegenüber dem regulären Preis im PS Store). Ihr solltet also mal einen Blick riskieren.

Spiele unter 15 € – Highlights des neuen Sale im PS Store

Wann genau läuft dieser neue Sale? Die Aktion läuft bereits, die Deals sind also schon live. Bis zum 18. Februar könnt ihr dabei noch von den entsprechenden Rabatten dort profitieren.

Beachtet dabei: Die PS4-Spiele, die im Rahmen dieses Sales angeboten werden, können problemlos über das Abwärtskompatibilitäts-Feature der PS5 auch auf Sonys neuester Konsole gezockt werden.

Hier die Highlights für eure PS4/PS5:

War nichts für euch dabei? Dann könnt ihr hier das komplette Angebot der neuen Rabatt-Aktion einsehen:

Weitere Sparmöglichkeiten im PlayStation Store:

Solltet ihr übrigens Mitglied bei PS Plus sein, dann könnt euch bereits schon die monatlichen Gratis-Spiele für den Februar herunterladen: PS Plus Februar 2021: Die neuen monatlichen Spiele für PS4 und PS5 sind jetzt da