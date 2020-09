Im PlayStation Store ist unter dem Motto „Unerlässliche Favoriten“ gerade ein neuer Spiele-Sale gestartet, bei dem ihr zahlreiche PS4-Kracher vergünstigt abstauben könnt, die wirklich jeder mal gespielt haben sollte. Es winken Rabatte von bis zu 50 % oder teils sogar mehr.

Was hat es mit dem neuen Sale auf sich? Habt ihr einige der größten Hits der vergangenen Jahre und Monate bisher verpasst und wollt es jetzt nachholen? Dann werft einen Blick in den PlayStation Store. Denn dort gibt es jetzt teils starke Rabatte auf zahlreiche Top-Titel für die PlayStation 4.

Mit dabei sind Games wie The Last of Us 2, Days Gone, Borderlands 3, Call of Duty: Modern Warfare oder Death Stranding.

Essential Picks im PS Store – Die Angebot-Highlights für die PS4

Wie lange läuft diese Rabatt-Aktion im PS Store? Der neue Sale ist bereits im PS Store gestartet. Die Angebote bleiben bis zum 17.09. dort verfügbar.

Was umfasst dieser neue Sale? Mit dabei sind zahlreiche Spiele unterschiedlichster Genres. Schaut also rein, es ist für so gut wie jeden Geschmack etwas dabei.

Hier die größten Highlights der Unerlässlichen Favoriten für die PS4: Bedenkt, dass die Ersparnis hier im Vergleich zum regulären Preis im PS Store angegeben wird.

Das gesamte Angebot der Essential Picks in der Übersicht: Das waren nur einige Highlights aus dem neuen Sale. Sollte bislang nichts für euch dabei gewesen sein, dann könnt ihr hier das gesamte Spiele-Aufgebot des Sales durchstöbern:

