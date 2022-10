PS Store: Nur noch kurz könnt ihr geniale PS4- und PS5-Klassiker für weniger als 5 Euro einsacken

Für neue Spiele müsst ihr nicht viel Geld ausgeben. Denn viele Klassiker sind sehr günstig, haben aber nichts von ihrem Spielspaß verloren!

Im aktuellen Playstation-Sale könnt ihr eine ganze Reihe von Klassikern extrem günstig nachholen. Und da gutes Gameplay nicht altert, machen die Spiele heutzutage genauso viel Spaß wie zu Release. Womöglich sogar mehr, da etwaige Bugs häufig mit Patches ausgebügelt werden. Hier findet ihr sieben besonders interessante Angebote!

Was ihr zu den Angeboten wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Die Angebote enden am 13. Oktober, 07:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Nicht jedes Spiel liefert den gleichen Spielspaß pro ausgegebenen Euro. Damit ihr wisst, wie lange euch die Geschichte der hier genannten Spiele in etwa beschäftigen wird, findet ihr zu jedem eine Spielzeitangabe basierend auf den Angaben der Webseite Howlongtobeat.

Das müsst ihr beachten: Dank der Abwärtskompatibilität der PS5 könnt ihr auf der modernen Konsole auch PS4-Spiele spielen. PS5-Spiele funktionieren hingegen nicht auf dem älteren Modell. Zudem gibt es bei manchen Angeboten noch einen zusätzlichen Rabatt für PS-Plus-Mitglieder. Angegeben ist jedoch der Preis, den ihr ohne den Abo-Dienst bekommt.

Need for Speed

Genre: Rennspiel | Entwickler: Ghost Games | Release-Datum: 3. November 2015 | Spielzeit: 16 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Need for Speed dreht sich alles um Straßenrennen, in denen ihr natürlich auf den ersten Platz kommen müsst, um Geld zu verdienen, bessere Autos zu kaufen und diese auch zu modifizieren und tunen. Dazu gibt es eine Story, in der ihr euch nach und nach einen Ruf unter einer Gruppe von Rennfahrern aufbaut.

Für wen lohnt sich das Spiel? Entsprechend sind Tuning-Fans hier genauso gut aufgehoben wie alle, die einfach nur ein spannendes Rennspiel für zwischendurch suchen. Dank fünf unterschiedlichen Spielmodi gibt es auch reichlich Abwechslung.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Der Preis von Need for Speed liegt derzeit 75 Prozent unter der UVP von 19,99 Euro. Ihr bekommt es schon für 4,99€.

The Escapists 2

Genre: Puzzle | Entwickler: Mouldy Toof Studios | Release-Datum: 22. August 2017 | Spielzeit: 17 Stunden

Was ist das für ein Spiel? The Escapists fängt dort an, wo euch GTA normalerweise ein Game Over gibt: Im Gefängnis. Hier ist es eure Aufgabe, euch in den Gefängnisalltag einzuleben und nebenbei unbemerkt Ausbruchspläne zu schmieden. Wie genau ihr ausbrecht, ist dabei euch selbst überlassen. Denn es gibt nicht den einen korrekten Weg.

Für wen lohnt sich das Spiel? Damit hat The Escapists ein sehr einzigartiges Spielprinzip und eignet sich für alle, die von den immer selben Shootern und Action-Spielen gelangweilt sind und etwas Abwechslung suchen. Aber auch Puzzle-Fans kommen auf ihre Kosten.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: The Escapists 2 ist derzeit 80 Prozent gesenkt. Statt der UVP von 21,99 Euro zahlt ihr derzeit nur 4,39€.

The Evil Within

Genre: Survival-Horror | Entwickler: Tango Gameworks | Release-Datum: 14. Oktober 2014 | Spielzeit: 16 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Als Polizeidetektiv Sebastian Castellanos untersucht ihr in The Evil Within einen Massenmord und findet euch plötzlich mit eurem gesamten Team in einer abstrakten Horrorwelt wieder. Um hier zu überleben müsst ihr stets sehr genau abwägen, wann es sich lohnt zu kämpfen und wann ihr besser flieht.

Für wen lohnt sich das Spiel? Durch dieses Ressourcenmanagement lohnt es sich vor allem für Fans von Survival-Horror, die sich im Angesicht des Grauens unterlegen fühlen wollen und ihr Überleben dank überlegten Vorgehen sichern.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: The Evil Within bekommt ihr aktuell für 4,99€. Im Vergleich zur UVP von 19,99 Euro ist es für kurze Zeit 75 Prozent reduziert.

Mount & Blade Warband

Genre: Sandbox | Entwickler: TaleWorlds | Release-Datum: 16. September 2016 | Spielzeit: 118 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Mount & Blade Warband ist ein Sandbox-Spiel, in dem ihr in eine mittelalterliche Welt geworfen werdet und nun euren eigenen Weg sucht. Ihr könnt genauso als Händler aktiv sein, wie ihr in einer Armee anheuern und euch durch die Ränge hocharbeiten könnt. Oder aber ihr gründet direkt euer eigenes Königreich und kommandiert eure eigenen Armeen, wodurch das Spiel gar Strategie-Elemente enthält.

Für wen lohnt sich das Spiel? Entsprechend lohnt sich das Spiel vor allem dann, wenn ihr euch am liebsten eure eigenen Spielziele sucht. Zudem werden auch jene ihren Spaß daran finden, die gerne in Massenschlachten mitkämpfen. Denn gerade die Burgbelagerungen zeichnen das Spiel aus.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Beim Kauf von Mount & Blade: Warband spart ihr derzeit 75 Prozent im Vergleich zur UVP von 19,99 Euro. Das Spiel kostet derzeit nur noch 4,99€.

Mirror’s Edge Catalyst

Genre: Jump-and-Run | Entwickler: DICE | Release-Datum: 9. Juni 2016 | Spielzeit: 9 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Mirror’s Edge Catalyst ist ein Reboot von Mirror’s Edge und baut das Jump-and-Run-Gameplay in der Ego-Perspektive weiter aus. Hier bekommt ihr eine komplett freie Welt, die ihr zu Fuß und mithilfe von Parkour-Manövern erkundet, während ihr versucht ein dystopisches Regime zu stürzen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Gerade wenn ihr Fans des heutzutage viel zu vernachlässigten Jump-and-Run-Genres seid, führt kein Weg an Mirror’s Edge vorbei. Denn nicht nur ist es ein sehr guter Vertreter des Genres, die Ego-Perspektive macht es in diesem Bereich auch recht einzigartig.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Statt 19,99 Euro zahlt ihr für Mirror’s Edge Catalyst aktuell nur noch 4,99€. Ihr spart also 75 Prozent im Vergleich zur UVP.

Metro 2033 Redux

Genre: Shooter | Entwickler: 4A Games | Release-Datum: 2. Juni 2015 | Spielzeit: 9 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Metro 2033 basiert auf den gleichnamigen Büchern und schickt euch in die U-Bahn-Tunnel von Moskau, wo sich die letzten überlebenden Menschen versammelt haben, nachdem die Oberfläche der Erde verstrahlt wurde und seitdem von Mutanten bevölkert wird.

Für wen lohnt sich das Spiel? Der Shooter ist nicht nur etwas für Fans der Buchvorlage, sondern auch für all jene, die mit dem Originalwerk bisher noch nichts zu tun hatten. Dafür sorgt nicht nur das einzigartige Setting, sondern auch die soliden Shooter-Mechaniken.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Üblicherweise kostet Metro 2033 Redux mit der UVP 19,99 Euro. Dank des aktuellen Rabatts von 85 Prozent zahlt ihr aber nur noch 2,99€.

Risen 3: Titan Lords – Enhanced Edition

Genre: Action-Rollenspiel | Entwickler: Piranha Bytes | Release-Datum: 21. August 2015 | Spielzeit: 25 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Risen 3 stellt einen Neuanfang für die Reihe dar. Denn statt dem Helden aus den ersten beiden Teilen spielt ihr hier einen neuen namenlosen Protagonisten. Hier erwartet euch, wie für Piranha Bytes üblich, ein durchaus umfangreiches Rollenspiel, das jedoch ein wenig anders funktioniert als vergleichbare Titel. Das mag abschrecken, aber der Entwickler hat nicht umsonst eine gewisse Fanbasis um sich scharen können.

Für wen lohnt sich das Spiel? Entsprechend sollten gerade Rollenspiel-Fans einfach reinsehen und selbst herausfinden, ob das Spiel etwas für sie ist. Gerade der aktuelle Sale ist deswegen die perfekte Chance, um genau das herauszufinden.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Denn aktuell zahlt ihr nur noch 2,99€ für Risen 3: Titan Lords – Enhanced Edition und damit 85 Prozent weniger als die UVP von 19,99 Euro.

Noch nichts gefunden?

Eine ganze Reihe weiterer Deals aus dem aktuellen Sale, die jedoch mehr kosten als fünf Euro, findet ihr in einer weiteren Reihe von Spielvorstellungen. Die präsentiert euch die besten Angebote, die ihr normalerweise womöglich überseht, gerade jetzt dank den Rabatten aber einen genaueren Blick wert sind!