PS Store bietet jetzt Retro-Hits und Remasters für PS4 bis zu 75 % günstiger

Übrigens: Falls ihr ein PS-Plus-Abo habt, dann könnt ihr euch aktuell noch bis Anfang Juni die monatlichen Games von PlayStation Plus für den Mai sichern. Und hier erfahrt ihr, welche PS-Plus-Spiele euch diesmal erwarten: PS Plus im Mai bringt diese kostenlosen Games für PS4 und PS5

Im PlayStation Store sind die neuen “Remastered & Retro”-Angebote aktiv. Da könnt ihr bis zu 75 % des Kaufpreises bei ausgewählten Titeln für PS4 und PS5 sparen. Seht hier in der Übersicht, welche Games in den Angeboten dabei sind.

Insert

You are going to send email to