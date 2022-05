Im PS Store gibt es jetzt 7 der besten Remakes für PS4 und PS5 bis zu 80 Prozent günstiger

Ihr wollt Klassiker nachholen oder nochmal neu erleben? Bei den aktuellen Angeboten im PS Store gibt es eine breite Auswahl an Remakes und Remastern!

Im PSN könnt ihr derzeit kräftig sparen, wenn ihr einige Klassiker nachholen wollt. Allerdings ist der aktuelle Sale nicht nur was für Nostalgiker. Denn dank überaus aufwendiger Remakes merkt man den Spielen gar nicht an, dass sie bereits vor vielen Jahren erschienen sind.

Was ihr zu den Remake-Angeboten wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Das Angebot endet am 2. Juni, 07:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Nicht jedes Spiel bietet euch gleich viel Spielspaß. Damit ihr seht, wie viel Zeit ihr mit jedem der einzelnen Spiele verbringen könnt, findet ihr zu jedem eine Spielzeitangabe basierend auf den Angaben der Webseite Howlongtobeat.

Das müsst ihr beachten: Als PS5-Nutzer könnt ihr dank der Abwärtskompatibilität auch PS4-Spiele spielen. Die Rabatte beziehen sich zudem auf die Ersparnis für alle Nutzer. PS-Plus-Mitglieder können manchmal gar noch zusätzlich sparen.

Resident Evil 2 Remake – Deluxe Edition

Genre: Horror-Shooter | Entwickler: Capcom | Release-Datum: 25. Januar 2019 | Spielzeit: 9 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Resident Evil 2 war seinerzeit ein herausragendes Horrorspiel und auch das Remake erfreut sich großer Beliebtheit. Zwei Monate nach den Ereignissen von Resident Evil müsst ihr hier als Leon S. Kennedy und Claire Redfield aus dem von Zombies überrannten Raccoon City entkommen. Im Gegensatz zum Original, das auf feste Kameraperspektiven setzte, bekommt ihr hier jedoch einen Third-Person-Shooter.

Für wen lohnt sich das Spiel? Das Spiel ist ein Pflichtkauf für alle Horrorfans, lohnt aber auch für Freunde des Originals, die ein wenig in Erinnerung schwelgen wollen, sich aber ebenso eine modernere Grafik, Steuerung sowie Komfort-Features wünschen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die Deluxe Edition des Resident Evil 2 Remake ist derzeit um 60 Prozent reduziert und kostet nur noch 19,99 Euro.

MediEvil

Genre: Hack’n’Slash | Entwickler: Other Ocean Emeryville | Release-Datum: 25. Oktober 2019 | Spielzeit: 9 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Im Remake von MediEvil steuert ihr den Untoten Sir Daniel Fortesque, der im Kampf gegen den bösen Zauberer Zarok starb. 100 Jahre später wird er wiedererweckt und macht sich nun daran, den Bösewicht aufzuhalten und sich im Nachleben den Ruf als Helden zu erarbeiten. Denn nur so kann er in die sagenumwobene Halle der Helden einziehen.

Für wen lohnt sich das Spiel? MediEvil ist ein Hack and Slash der alten Schule, bietet mit seinem Remake aber eine Reihe von neuen Features wie etwa einen komfortablen Wechsel zwischen Primär- und Sekundärwaffe, aber auch eine Third-Person-Kamera. Dadurch könnt ihr euch auch dann einfacher in das Spiel reinfinden, wenn ihr das Original nicht kennt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: MediEvil ist bei den aktuellen Angeboten um die Hälfte reduziert. Dadurch kostet es derzeit gerade mal 14,99 Euro.

Yakuza Kiwami

Genre: JRPG | Entwickler: Ryu Ga Gotoku Studio | Release-Datum: 21. Januar 2016 | Spielzeit: 18 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Yakuza Kiwami ist die aufpolierte Version des allerersten Yakuza. Hier erlebt ihr das erste Abenteuer von Ex-Gangster Kiryu Kazuma, der immer wieder in die Machenschaften der japanischen Mafia hineingezogen wird und sich im Faustkampf mit ihnen anlegt. Doch wenn ihr genug davon habt, könnt ihr genauso gut die offene Welt erkunden und in japanischen Läden etwa Dart spielen, oder zum Karaoke gehen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Yakuza zeichnete sich schon immer durch seine filmreife Inszenierung aus. Und in Kiwami kommt die dank der moderneren Technik noch einmal wesentlich besser rüber. Aber auch, wenn ihr einfach nur actionreiche Kämpfe sucht, seid ihr mit Yakuza an der richtigen Stelle.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Yakuza Kiwami bekommt ihr derzeit 60 Prozent gesenkt und zahlt nur noch 6,99 Euro.

Destroy All Humans

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Black Forest Games | Release-Datum: 28. Juli 2020 | Spielzeit: 8 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Destroy All Humans spielt ihr zur Abwechslung mal nicht als das Militär, das eine Alien-Invasion aufhalten muss. Stattdessen spielt ihr als Alien und nehmt es mit der Menschheit auf. Wirklich ernst nimmt sich das Spiel dabei allerdings nicht. Denn es versteht sich viel eher als Parodie auf die Alien-Invasionsfilme aus der Zeit des Kalten Kriegs.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr viel lieber als Bösewicht spielt anstatt als Retter der Menschheit, dann lohnt sich Destroy All Humans besonders. Denn hier könnt ihr allerlei Schabernack mit Waffen wie etwa Analsonden treiben. Und wenn ihr das Original bereits mochtet, könnt ihr euch hier auf eine Bonusmission freuen, die aus der ursprünglichen Version geschnitten wurde.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Destroy All Humans bekommt ihr aktuell mit einem Rabatt von 55 Prozent. Der Preis reduziert sich dadurch auf 17,99 Euro.

Flashback

Genre: Plattformer | Entwickler: Microids | Release-Datum: 16. April 2020 | Spielzeit: 6 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Flashback ist ein echtes Urgestein unter den Plattformern und erschien bereits 1992. Hier spielt ihr Conrad B. Hart, der auf dem Saturn-Mond Titan strandet und nun entkommen muss. Das Gameplay erinnert dabei stark an den Klassiker Prince of Persia, setzt aber auf moderne Waffen statt Schwerter.

Für wen lohnt sich das Spiel? Die Neuauflage des Klassikers bietet nicht nur einen modernen Modus mit Features wie zurückspulen, ihr könnt auch den unveränderten Klassiker spielen. Gerade wer Jump-and-Run-Spiele mag und auch nicht davor zurückschreckt, einen Abschnitt häufiger anzugehen, bekommt hier ein spannendes Spiel! Außerdem soll noch 2022 Flashback 2 erscheinen und die Story fortsetzen. Da eignet sich der Vorgänger besonders gut, um euch einzuspielen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Das Remake von Flashback kostet euch so gut wie gar nichts! Aktuell zahlt ihr dafür gerade mal 99 Cent. Bei dem Preis kann man nicht viel falsch machen.

Oddworld: New ’n‘ Tasty Complete Edition

Genre: Plattformer | Entwickler: Just Add Water | Release-Datum: 23. Juli 2014 | Spielzeit: 8 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Oddworld spielt ihr einen Sklaven namens Abe von einer außerirdischen Rasse namens Mudokon. Euer Ziel ist es, die insgesamt 299 anderen Sklaven auf der Welt zu befreien. Das geschieht in Form eines klassischen Plattform-Spiels. Und je nachdem, wie erfolgreich ihr mit eurem Unterfangen seid, erwartet euch ein anderes Ende.

Für wen lohnt sich das Spiel? Das Spiel wurde nicht nur grafikmäßig im Vergleich zum Original aufpoliert. Zu den Gameplay-Änderungen gehört unter anderem die Möglichkeit, den Schwierigkeitsgrad zu ändern. Damit wird das Spiel auch für Einsteiger interessant, die sich sonst die Zähne an manchen Situationen ausgebissen hätten.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Aktuell könnt ihr 75 Prozent sparen und Oddworld: New ’n’Tasty für nur 4,99 Euro kaufen.

Catherine: Full Body

Genre: Puzzle | Entwickler: Atlus | Release-Datum: 3. September 2019 | Spielzeit: 12 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Catherine: Full Body ist eine erweiterte Version von Catherine und folgt der Geschichte von Vincent Brooks, der von tödlichen Albträumen geplagt wird. Denn wer in der Welt des Spiels in seinen Träumen stirbt, segnet auch in der Realität das Zeitliche. Um das zu verhindern, müsst ihr zahlreiche Puzzles lösen, die mit dem Verschieben von Blöcken zusammenhängen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Catherine zeichnet sich vor allem durch seine spannende Geschichte aus. Und Full Body erweitert die um eine dritte Liebhaberin. Selbst wenn ihr das Original also bereits kennt, erwarten euch hier noch einmal eine Reihe neuer Ereignisse.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Catherine: Full Body ist 60 Prozent gesenkt. Das Spiel bekommt ihr derzeit für nur 15,99 Euro.

Noch mehr spannende Angebote

Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr noch von einer Reihe weiterer Angebote im PSN profitieren. Noch bis zum 26. Mai sind hier nämlich auch zahlreiche Deluxe- und Complete-Editions stark reduziert. Ihr könnt also viele Titel mit sämtlichen DLCs günstig bekommen! Sieben besonders spannende findet ihr in einer weiteren Angebots-Vorstellung.