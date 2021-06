Seid Ihr Mitglied bei PS Plus? Dann bietet der PlayStation Store etwas für euch. Denn mit “Doppelte Rabatte” ist dort ein neuer Sale gestartet, der sich für euch richtig lohnen kann. Mit PlayStation Plus erwarten euch dort Rabatte von 70 % oder sogar mehr auf hunderte PS4-Games und zahlreiche Blockbuster.

Was hat es mit den Doppelten Rabatten auf sich? Im PlayStation Store läuft eine neue Rabatt-Aktion – exklusiv für Mitglieder mit PS-Plus. Unter dem Motto “Doppelte Rabatte” könnt ihr beim Kauf hunderter PS4-Spiele kräftig sparen. Denn eure PS-Plus-Mitgliedschaft beschert euch bei vielen reduzierten Titeln zusätzliche Preisnachlässe. Ihr spart also doppelt.

Mit dabei sind Titel wie Watch Dogs 2, Far Cry New Dawn, God of War, Gran Turismo, For Honor, Red Dead Redemption 2 oder Wolfenstein: The New Order. Falls eure PlayStation 4 also Nachschub braucht, könnte sich ein genauerer Blick auf den neuen Sale lohnen.

Die Highlights von “Doppelte Rabatte” im Juni beim PS Store

Wie lange läuft die neue Aktion im PS Store? Der Sale ist bereits im PS Store aktiv und läuft noch bis zum 24. Juni 2021.

Das sind die Highlights der Doppelten Rabatte für die PS4:

Hier findet ihr das gesamte Angebot der Doppelten Rabatte in der Übersicht: Das waren bisher nur einige Highlights des neuen Sales. Sollte nichts für euch dabei gewesen sein, könnt ihr hier die gesamte Angebotspalette der Doppelten Rabatte im PS Store durchstöbern:

Um den endgültigen Preis samt zusätzlichem PS Plus Rabatt zu sehen, müsst ihr eingeloggt sein und über ein aktives PS-Plus-Abo verfügen.

Wenn ihr dann sowieso Abonnement von PS Plus seid, könnt ihr auch an anderen Stellen sparen. Monatlich gibt es eine Auswahl an kostenlosen Spielen, die ihr herunterladen und behalten könnt. Diese kostenlosen Spiele erhaltet ihr im Juni 2021 bei PS Plus.