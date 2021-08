PS Store: Hunderte coole Indie-Spiele für PS4 gibt’s gerade bis zu 75% günstiger

Im PlayStation Store ist unter dem Motto “PlayStation Indies” ein neuer großer Sale gestartet. Im Rahmen dieser Rabatt-Aktion bekommt ihr ab sofort teils mehr als 75 % Rabatt auf zahlreiche Indie-Spiele für eure PS4 oder PS5 – darunter auch so manch ein Hit oder versteckte Perle.

Eure PlayStation braucht Spiele-Nachschub? Steht ihr auf Indie-Games? Kann Euch im Moment kein Triple-A-Titel so wirklich begeistern? Oder wollt einfach mal einige coole Spiele abseits der bekannten Größen ausprobieren? Dann könnte sich für euch aktuell durchaus ein Besuch im PlayStation Store lohnen.

Dort ist gerade der große “PlayStation Indies”-Sale gestartet, bei dem ihr allerlei Indie-Titel und kleinere Spiele reduziert abgreifen könnt – Es winken satte Rabatte von bis zu 75 % (bei einigen Angeboten sogar mehr). Unter den Angeboten finden sich unter anderem Games wie Wasteland 3, Baldur’s Gate I + II, Dead by Daylight “Stranger Things”-Edition, Surviving Mars oder Salt & Sanctuary wieder. Ein genauerer Blick könnte sich also auszahlen, vielleicht könnt Ihr so noch das ein oder andere coole Spiel für eure PlayStation 4 oder PlayStation 5 entdecken.

“PlayStation präsentiert”-Sale im PS Store – Die Highlights

Wie lange läuft diese Rabat-Aktion im PS Store? Der Sale ist bereits im PlayStation Store aktiv, das Ganze läuft dabei noch bis zum 2. September.

Hier einige Highlights des großen neuen Indie-Sales:

War unter den Highlights nichts für euch dabei? Dann werft doch einen Blick auf das gesamte Angebot des Sales. Denn das waren nur einige Highlights. Alle Deals von “PlayStation Indies” findet ihr hier im PS Store:

Übrigens, falls ihr Mitglied bei PlayStation Plus seid, dann könnt ihr euch aktuell noch die monatlichen PS Plus Gratis-Games aus dem August sichern. Mehr dazu erfahrt ihr hier: PS Plus: Die 3 neuen Spiele im August 2021 für PS4 und PS5 sind jetzt da