Sucht ihr gerade etwas Neues zum Zocken? Aufgrund des Corona-Virus und seiner Auswirkungen ist der Alltag für viele Menschen gerade stark eingeschränkt, viele verbringen mehr Zeit zu Hause. Falls ihr in dieser Zeit neues Futter für eure PS4 sucht – Im PlayStation Store ist mit „Mega-März“ eine neue, große Rabatt-Aktion gestartet, bei der viele PS4-Spiele und Zusatzinhalte wie Season-Pässe reduziert erhältlich sind. Es winken teils mehr als 65% Rabatt.

Mit dabei sind Titel wie Resident Evil 2 Deluxe Edition, The Crew 2, Battlefield V Year 2 Edition oder Star Wars Battlefront 2 Celebration Edition.

Die PS4-Highlights des Mega-März im PS Store

Wie lange läuft diese neue Rabatt-Aktion im PS Store? Die Mega-März-Angebote sind ab sofort im PlayStation Store verfügbar und bleiben bist zum 2. April aktiv.

Was steckt im Mega-März-Sale? Der neue Sale bietet PS4-Spiele verschiedener Genres sowie allerlei Zusatzinhalte für zahlreiche Games. Es dürfte also für so gut wie jeden Geschmack etwas dabei sein.

Highlights des März-Sales:

Noch nichts für euch dabei? Das waren längst nicht alle Deals aus dem neuen Sale. Falls ihr bislang noch nicht fündig geworden seid, dann könnt ihr hier das gesamte Angebot des Mega-März einsehen:

