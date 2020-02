Im PlayStation Store ist unter dem Motto „Kritiker-Empfehlungen“ ein neuer Sale gestartet, bei dem ihr so manch einen aktuellen PS4-Hit oder auch Blockbuster der letzten Jahre günstiger abgreifen könnt. Es winken teils mehr als 60% Rabatt.

Falls ihr auf der Suche nach neuen Spielen für eure PlayStation 4 seid, dann werft jetzt unbedingt einen genaueren Blick auf den neuen „Critic’s Choice“-Sale im PS Store. Sony hat dort aktuell nämlich ausgewählte PS4-Games im Preis reduziert, die zu den aktuell erfolgreichsten Titeln oder den stärksten Spielen der vergangenen Jahre zählen. So könnt ihr nun unter Umständen ein lange gewünschtes Spiel abgreifen, das ihr bislang verpasst habt.

Die besten aktuellen PS4-Spiele der „Kritiker-Empfehlungen“

Die neue Rabatt-Aktion des PS Store umfasst vier aktuelle Spiele, die gerade im Sale für viele interessant sein dürften. Vor allem lockt der neue Sale hier Shooter-Enthusiasten, Action-Fans und Fußballbegeisterte.

Call of Duty: Modern Warfare

So gibt es für Shooter-Liebhaber passend zum anstehenden Start der Season 2 die Call of Duty: Modern Warfare – Battle Pass Edition. Zwar ist dort der Battle Pass selbst nicht enthalten, doch ihr bekommt dafür ausreichend „Call of Duty“-Punkte mitgeliefert, mit denen ihr euch gleich den neuen Pass kaufen und noch mehr könnt.

Eine perfekte Gelegenheit, um günstiger bei Modern Warfare zur neuen Saison einzusteigen. Interessant für jeden Shooter-Fan.

Hier geht’s zum Angebot im PS Store: Call of Duty®: Modern Warfare® – Battle Pass Edition für 67,99€ (statt 84,99€) – ihr spart 20%

So wird Modern Warfare bewertet: 4 von 5 Sternen bei mehr als 130 Bewertungen (Battle Pass Edition)

Death Stranding

Auf Fans von Action-Spielen und Adventures wartet Death Strandning – das neueste Meisterwerk des legendären Spielemachers Hideo Kojima. Dabei schlüpft ihr in die Rolle von Sam Porter Bridges, der als eine Art postapokalyptischer Paketbote versucht, nach dem Zusammenbruch der Zivilisation die zerfallene Gesellschaft wieder zusammenzuschweißen und die Überreste der Menschheit vor dem Aussterben zu bewahren.

Hier geht’s zum Angebot im PS Store:

DEATH STRANDING für 39,99€ (statt 69,99€) – ihr spart 42%

DEATH STRANDING Digital Deluxe Edition für 49,99€ (statt 79,99€) – ihr spart 37%

So wird Death Stranding bewertet: 4,5 von 5 Sternen bei mehr als 2.800 Bewertungen

Borderlands 3

Auf Fans von Loot-Shootern und Koop-Action warten zwei reduzierte Versionen von Borderlands 3. Wer darauf steht, immer besseren Loot zu jagen, seinen Charakter zu verbessern und dabei den Comic-Look sowie einen absolut abgedrehten Humor liebt – der kommt auch jetzt nicht an Borderlands 3 vorbei. Aktuell ist es eine der besten Loot- und Koop-Shoter-Alternativen für die PS4.

Hier geht’s zum Angebot im PS Store:

Borderlands 3 für 29,99€ (statt 69,99€) – ihr spart 57%

Borderlands 3 Super Deluxe Edition für 59,99€ (statt 99,99€) – ihr spart 40%

So wird Borderlands 3 bewertet: 4,5 von 5 Sternen bei mehr als 2.600 Bewertungen

FIFA 20

Kurzum: Wer auf virtuellen Fußball steht, der kommt kaum am Platzhirsch von EA Sports vorbei. Ob ihr dabei nur mal reinschnuppern oder gleich voll ins Ultimate Team einsteigen wollt – der neue Sale hat hier für jeden das richtige Angebot.

Hier geht’s zum Angebot im PS Store:

So wird Fifa 20 bewertet: 3 von 5 Sternen bei mehr als 7.500 Bewertungen

Diese Blockbuster der letzten Jahre gibt’s nun auch günstiger

Daneben findet ihr im neuen „Kritiker-Empfehlungen“-Sale auch zahlreiche PS4-Hits, die zwar schon etwas älter sein mögen, aber trotzdem in den letzten Jahren sehr erfolgreich waren. Dazu zählen unter anderem:

Das war aber noch nicht alles. Hier könnt ihr euch einen Überblick über das gesamte Angebot des neuen Sales im PS Store verschaffen:

