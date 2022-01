Der Januar Sale im PSN ist noch nicht vorbei! Ganz im Gegenteil. Obwohl viele Angebote bereits endeten, gibt es noch einige, von denen ihr noch bis zum 20. Januar 2021 profitieren könnt. Sieben Highlights unter diesen, findet ihr hier!

Im PS Store findet ihr immer und immer wieder zahlreiche spannende Angebote. Doch die Auswahl fällt gerne schwer. So auch im nach wie vor laufenden Januar-Sale. Hier findet ihr sieben coole Spiele in der Kurzvorstellung, die entweder dank dem aktuellen Sale besonders interessant sind, oder die ihr anderweitig vielleicht gar komplett übersehen hättet,

Was ihr zum Januar-Sale wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Die Angebote laufen nur noch bis zum 20. Januar 2022 um 08:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Oftmals ist die Spielzeit ein gewisser Indikator, um zu erfahren, ob sich der Kauf eines Spiels lohnt. Deswegen findet ihr in der Auflistung stets die durchschnittliche Spielzeit angegeben. Die gibt an, wie lange es dauert, die Story einmal zu beenden und basiert auf den Angaben der Webseite Howlongtobeat.

Das müsst ihr beachten: Abwärtskompatibilität erlaubt es euch, PS4-Spiele mit einer PS5 zu spielen. Ihr müsst also nicht auf ältere Titel verzichten, nur weil ihr modernere Hardware habt. Andersrum funktioniert das jedoch nicht. Bei den Rabatten sind in der Liste stets die regulären Preise angegeben. PS-Plus-Nutzer erhalten jedoch manchmal noch einen zusätzlichen Nachlass.

Hitman 3

Genre: Schleichspiel | Entwickler: IO Interactive | Release-Datum: 20. Januar 2021 | Spielzeit: 8 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Hitman 3 macht euch zum Attentäter. In den verschiedenen Missionen müsst ihr stets ein bestimmtes Attentatsziel ausschalten. Wie genau ihr das anstellt, ist komplett euch selbst überlassen. Zu viel Aufsehen solltet ihr dabei aber nicht erregen. Denn es ist durchaus schwer, sich gegen die überlegene Feuerkraft der feindlichen Wachen durchzusetzen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Hitman 3 richtet sich damit eher an Freunde von Puzzle-Spielen als Shootern. Denn die Ballerei steht im Hintergrund. Viel mehr geht es darum, dass ihr das Verhalten eurer Gegner beobachtet und somit das große Rätsel löst, wie ihr die Mission unerkannt abschließen könnt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Hitman 3 kostet in der Standard Edition derzeit nur noch 27,99 Euro statt 69,99 Euro. Es ist also um gleich 60 Prozent reduziert.

Demon’s Souls Remake

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Bluepoint Games | Release-Datum: 19. November 2020 | Spielzeit: 24 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Mit Demon’s Souls bekommt ihr derzeit das Remake des Spiels, das uns das Genre der Souls-likes brachte. Hier verschlägt es euch in das Königreich Boletaria. Das wird von Dämonen überrannt und eure Aufgabe ist es, die Invasion zu stoppen, indem ihr “den Alten” wieder in einen Tiefschlaf versetzt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Demon’s Souls ist berüchtigt für seine Schwierigkeit. Entsprechend habt ihr hier den richtigen Titel, wenn ihr keine Probleme damit habt, euch immer und immer wieder in aussichtslose Kämpfe zu werfen. Um Erfolg zu haben, müsst ihr euch wirklich eingehender mit den Spielmechaniken auseinandersetzen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Für Demon’s Souls zahlt ihr derzeit nur noch 49,59 Euro und damit 38 Prozent weniger als die sonst üblichen 79,99 Euro.

Returnal

Genre: Third-Person-Shooter | Entwickler: Housemarque | Release-Datum: 30. April 2021 | Spielzeit: 21 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Returnal landet ihr entgegen eurer Befehle auf dem Planeten Atropos und müsst euch hier gegen allerlei Aliens zur Wehr setzen. Doch wenn ihr sterbt, ist das nicht das Ende. Denn ihr befindet euch in einer Zeitschleife, die bei eurem Ableben stets zu dem Moment zurückspringt, als ihr auf dem mysteriösen Planeten abgestürzt seid.

Für wen lohnt sich das Spiel? Mit dieser Story versteht sich von selbst, dass das Spiel kein Spaziergang ist, sondern ihr häufig im Kampf unterliegen werdet. Auch hier gilt: “Übung macht den Meister!” und es richtet sich eher an jene Spieler, die mit jedem weiteren Durchlauf etwas weniger schlecht sein wollen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Beim Kauf von Returnal spart ihr derzeit 25 Prozent. Dadurch reduziert sich der Preis von 79,99 Euro auf 59,99 Euro.

The Last Of Us Part 2: Digital Deluxe

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Naughty Dog | Release-Datum: 19. Juni 2020 | Spielzeit: 24 Stunden

Was ist das für ein Spiel? The Last Of Us Part 2 setzt die Geschichte seines Vorgängers vier Jahre nach dessen Ereignissen fort und schickt euch erneut in eine Endzeitwelt, in der große Teile der Menschheit durch einen Pilz in Zombies verwandelt wurden. Dabei setzt es erneut auf die bekannte Mischung aus Action-Adventure und Survival-Horror.

Für wen lohnt sich das Spiel? The Last Of Us Part 2 richtet sich damit definitiv nicht an Neueinsteiger, sondern setzt durchaus voraus, dass ihr den ersten Teil gespielt habt. Die Serie ist vor allem dann etwas für euch, wenn ihr eine spannende und emotionale Geschichte sucht.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Die Digital Deluxe Edition ist aktuell die günstigste Methode, das Spiel zu bekommen. Denn die kostet nur noch 29,99 Euro und damit aktuell 10 Euro weniger als die Standard-Version.

Insurgency: Sandstorm

Genre: Shooter | Entwickler: New World Interactive | Release-Datum: 29. September 2021 | Spielzeit: 20 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Insurgency: Sandstorm ist kein klassischer Shooter, sondern legt extrem viel Wert auf taktisches Vorgehen. Hier treten zwei Teams gegeneinander an: Die Security und die Insurgents. Beide kämpfen um die Vorherrschaft in einem fiktiven Land im nahen Osten.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr einen eher realistischen Multiplayer-Shooter sucht, bekommt ihr hier das richtige Spiel. Wer hingegen einen Einzelspieler-Modus sucht, ist an der falschen Adresse. Denn Insurgency bietet keine Story-Kampagne. Allerdings gibt es Koop-Spielmodi, die ihr zusammen mit euren Freunden angehen könnt.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Dank einem Rabatt von 25 Prozent kostet euch Insurgency: Sandstorm derzeit nur noch 29,99 Euro statt 39,99 Euro.

Dragon Ball Z Kakarot

Genre: Prügelspiel | Entwickler: CyberConnect2 | Release-Datum: 16. Januar 2020 | Spielzeit: 30 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Dragon Ball Z Kakarot spielt ihr die Saiyajin-, Namek, Androiden- und Buu-Saga nach. Weitere Geschichten gibt es per DLC. Und ganz getreu der Vorlage stehen dabei natürlich die Kämpfe im Mittelpunkt. Allerdings könnt ihr auch noch anderen Aktivitäten nachgehen, wie etwa Fischen oder dem Fahren in einem Hover-Auto.

Für wen lohnt sich das Spiel? Allein der Name sollte es bereits offensichtlich machen, doch Dragon-Ball-Fans bekommen hier genau das richtige Spiel. Denn Dragon Ball Z Kakarot lässt euch viele der bekannten Szenen der Anime- und Manga-Serie noch einmal neu erleben und damit ein wenig in Nostalgie schwelgen. Doch auch wer ein actionreiches Prügelspiel sucht, sollte einen Blick riskieren.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Bei Dragon Ball Z Kakarot spart ihr derzeit 70 Prozent. Das Spiel kostet aktuell nur noch 20,99 Euro statt 69,99 Euro.

Green Hell

Genre: Survival | Entwickler: Creepy Jar | Release-Datum: 9. Juni 201 | Spielzeit: 16 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Green Hell schickt euch in den Regenwald des Amazonas, wo ihr nicht nur überleben, sondern gleichzeitig noch eure Frau Mia finden müsst. Die ist nämlich spurlos verschwunden. Wie von einem Survival-Spiel zu erwarten, müsst ihr euch dafür auf Nahrungssuche begeben. Dafür kümmert ihr euch nicht nur wie in vielen Survival-Spielen üblich um Dinge wie einen Unterschlupf und die Nahrungssuche, sondern müsst euch auch mit Halluzinationen herumschlagen, die je nach dem psychologischen Zustand eures Protagonisten auftauchen können.

Für wen lohnt sich das Spiel? All das sorgt für ein sehr einzigartiges und vor allem komplexes Survival-Erlebnis. Wenn ihr mit diesem Genre also irgendwie etwa anfangen könnt, solltet ihr einen Blick auf Green Hell werfen. Das müsst ihr auch nicht alleine tun. Denn das Spiel bietet auch einen Koop-Modus.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Aktuell dürft ihr schon für 19,99 Euro überleben. Normalerweise kostet euch die Reise in den Amazonas 24,99 Euro.

Das ist noch nicht alles!

Diese sieben Titel sind nicht die einzigen, die ihr im Januar-Sale im PSN günstig bekommt. Wenn hier also nichts für euch dabei gewesen sein sollte, dann lohnt es sich dennoch, einmal einen Blick in den Store zu werfen. Sonst entgeht euch eventuell ein Angebot, auf das ihr schon die ganze Zeit gewartet habt!