Holt euch jetzt 7 geniale Geheimtipps für PS4 und PS5 im PS Store, die ihr für diesen Preis nicht verpassen solltet

Passend zum Jahresende gibt es im PS Store eine ganze Reihe von echten Geheitipps gesenkt, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet! Erst recht nicht zu diesem Preis!

Es gibt heutzutage eine Unmenge an Spielen, die ohne großen Publisher im Rücken entstehen und entsprechend auch mehr kreative Freiheiten bei der Entwicklung haben. Hier findet ihr gleich sieben von denen, die ihr gerade besonders günstig im PSN bekommt!

Günstige Geheimtipps im PS Store

Was ihr zu den Angeboten wissen müsst

Wie lange gehen die Angebote? Die Angebote enden am 22. Dezember, 07:59 Uhr.

Wie viel Spielspaß bekommt ihr? Jedes Spiel bietet unterschiedlich viel Spielspaß für jeden investierten Euro. Anhand der Daten der Website Howlongtobeat seht ihr für jedes der hier aufgeführten Spiele eine durchschnittliche Spielzeitangabe. Die gibt an, wie lange ihr in etwa beschäftigt seid, wenn ihr nur der Story folgt.

Das müsst ihr beachten: Dank der Abwärtskompatibilität der PS5 könnt ihr auf der modernen Konsole auch PS4-Spiele spielen. PS5-Spiele funktionieren hingegen nicht auf dem älteren Modell. Zudem gibt es bei manchen Angeboten noch einen zusätzlichen Rabatt für PS-Plus-Mitglieder. Angegeben ist jedoch der Preis, den ihr ohne den Abo-Dienst bekommt.

Death’s Door

Genre: Action-Adventure | Entwickler: Acid Nerve | Release-Datum: 23. November 2021 | Spielzeit: 9 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Death’s Door schlüpft ihr in die Rolle eines Raben, der Seelen für den Sensenmann sammelt. Doch nicht alle wollen ihre freiwillig hergeben. Vor jene nicht, die im Besitz von großen Monsterseelen sind, mit denen ihr schließlich die Tür des Todes öffnen könnt.

Für wen lohnt sich das Spiel? Death’s Door könnte etwas für euch sein, wenn ihr Hack-and-Slay-Spiele ganz nach dem Vorbild von Diablo mögt. Die Kämpfe sind hier ähnlich actionreich. Allerdings dreht sich hier nicht so viel um seltenes Loot.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Anstatt die UVP von 19,99€ zu zahlen, müsst ihr für Death’s Door nur 9,99€ bezahlen. Ihr spart also 50%.

Medieval Dynasty

Genre: Survival | Entwickler: Render Cube | Release-Datum: 6. Oktober 2022 | Spielzeit: 10 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Medieval Dynasty schickt euch in der europäische Mittelalter. Allerdings nicht als großer Krieger, sondern einfach als Farmer. Hier baut ihr eine immer größere werdende Siedlung auf und legt den Grundstein für eure zukünftige Dynastie.

Für wen lohnt sich das Spiel? Damit kommen hier nicht nur Aufbaufans auf ihre Kosten, sondern auch all jene unter euch, die gerne Survivalspiele spielen. Denn das leben im Mittelalter war rau und nicht immer war es garantiert, dass ihr es durch den Winter schafft.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Medieval Dynasty bekommt ihr derzeit 25 Prozent günstiger als die UVP von 34,99 Euro. Hier zahlt ihr nur noch 26,24€.

Don’t Starve Together

Genre: Survival | Entwickler: Klei Entertainment | Release-Datum: 8. Januar 2014 | Spielzeit: 35 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Don’t Starve Together werdet ihr und ein Begleiter in einer zufällig erstellten Welt ausgesetzt, wo euer einziges Ziel darin besteht, so lange wie möglich zu überleben.

Das geschieht mit dem bekannten Survival-Gameplay, bei dem ihr Ressourcen sammelt, eine Basis errichtet und nach und nach immer bessere Ausrüstung herstellt. Und der Titel verrät es schon: Auch die Nahrungssuche ist dabei wichtig. Allerdings nur tagsüber. Denn Nachts warten zahlreiche Monster darauf, euch zu erledigen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Auch wenn das Gameplay von Don’t Starve eher konventionell erscheint, besticht es vor allem durch seine unverwechselbare Ästhetik. Das macht es perfekt für ein spannendes Survival-Rennen mit einem Freund.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Ihr könnt 60% sparen, wenn ihr das Spiel zum aktuellen Preis von 5,99 Euro kauft. Normalerweise beträgt die UVP 14,99 Euro.

The Riftbreaker

Genre: A | Entwickler: Capcom | Release-Datum: 14. Oktober 2021 | Spielzeit: 23 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In The Riftbreaker verschlägt es euch gemeinsam mit eurer Mecha-Rüstung auf einen fremden Planeten, wo ihr eine Forschungsbasis für die Menschheit aufbauen sollt. Allerdings hat die einheimische Fauna etwas gegen dieses Unterfangen, weswegen ihr euch gegen stete Alienangriffe wehren müsst.

Für wen lohnt sich das Spiel? Damit eignet sich das Spiel für Aufbaufans, die jedoch gleichzeitig auch Action suchen und Interesse an Tower Defense besitzen. Denn hier kommen alle drei Gameplayelemente zusammen.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Ihr spart bei The Riftbreaker derzeit 35 Prozent auf die UVP von 29,99 Euro und bekommt es schon für 19,49€.

Dead Cells

Genre: Roguelite | Entwickler: Motion Twin | Release-Datum: 7. August 2018 | Spielzeit: 14 Stunden

Was ist das für ein Spiel? In Dead Cells, einer Mischung aus Metroidvania und Roguelite, kämpft ihr euch durch ein vergessenes Land. Euer Ziel ist es, euch an dem König zu rächen, der euch den Kopf abgeschlagen hat. Gleichzeitig sucht ihr nach einem Weg von der Insel und erfahrt auf eurem Weg, mehr über das Übel, das die Region befallen hat.

Für wen lohnt sich das Spiel? Ihr solltet Dead Cells spielen, wenn ihr ein Spiel im Metroidvania-Stil sucht. Durch herausfordernde Kämpfe schaltet ihr neue Fähigkeiten frei, die euch dann wiederum Zugriff auf neue Orte gewähren. Allerdings solltet ihr eine gewisse Frustrationsresistenz mitbringen. Denn Dead Cells ist nicht leicht.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Das Hauptprogramm alleine bekommt ihr derzeit für 14,99€ statt der UVP von 24,99 Euro. Damit spart ihr hier gleich 40 Prozent. Es gibt aber auch noch DLCs, die ebenfalls im Preis gesenkt sind.

Broforce

Genre: Action | Entwickler: Free Lives | Release-Datum: 1. März 2016 | Spielzeit: 7 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Der 2D-Koop-Shooter Broforce ist stark von Klischees geprägt und bietet vor allem eins: Zahlreiche Explosionen! Ihr schlüpft in die Rolle eines Soldaten einer paramilitärischen Gruppe, die das Böse bekämpft und alles zerstört, was sich der Freiheit in den Weg stellt!

Für wen lohnt sich das Spiel? Broforce ist großartig, wenn ihr chaotische Koop-Shooter mögt! Ein Tipp allerdings: Gemeinsam mit einem Freund sind die Runden noch viel chaotischer und entsprechend auch wesentlich spaßiger!

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Mit der UVP kostet Broforce normalerweise 14,99 Euro. Im Moment ist es jedoch um 80 % reduziert und kostet somit nur noch 2,99€.

Evil Genius 2

Genre: Aufbauspiel | Entwickler: Rebellion | Release-Datum: 30. November 2021 | Spielzeit: 27 Stunden

Was ist das für ein Spiel? Evil Genius 2 macht euch zu einem Bösewicht wie aus einem James-Bond-Film. Ihr betreibt ein illegales Casino, um Geld zu scheffeln, schickt eure Untergebenen auf Missionen in der gesamten Welt, baut natürlich eure Geheimbasis auf und schützt die mit komplizierten Fallenkonstruktionen.

Für wen lohnt sich das Spiel? Wenn ihr euch gerne in einem Berg verkriecht und Geheimbasen liebt, führt kein Weg an Evil Genius 2 vorbei! Zudem solltet ihr unbedingt einen Blick riskieren, wenn ihr das gute alte Dungeon Keeper mochtet.

Hier könnt ihr das Spiel kaufen: Evil Genius 2 kostet euch nur noch 19,99€. Üblicherweise beträgt die UVP 39,99 Euro. Ihr spart entsprechend gleich die Hälfte des Preises!

Auf der Suche nach bekannten Top-Hits?

